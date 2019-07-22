Общество
Названы регионы с самой сложной ситуацией на рынке трудаРИА Новости 02:10
Второе место занимает Чечня, где коэффициент напряженности на рынке труда составляет 23,8. Сложная ситуация также в Дагестане (18,6), Северной Осетии (6,1) и Тыве (5,2).
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с чего всё началось
Стало известно, в каких регионах России складывается наиболее сложная ситуация на рынке труда. На основе данных Роструда RT составил рейтинг с самым высоким коэффициентом напряжённости на рынке труда на начало июля.RT на русскомвчера в 23:01
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Политика
Партия Порошенко победила на выборах в Раду за рубежом
Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" на выборах в Раду победила с 29,55% на зарубежных избирательных участках, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:31
Шоу-бизнес
Врачи рассказали о состоянии госпитализированной Инны Чуриковой
Напомним, Чурикова попала в больницу после падения со сцены во время спектакля «Старая дева», который проходил 18 июля в московском театре «Русская песня».
Обновлено в 05:14
Происшествия
Во Франции обнаружили затонувшую полвека назад подлодку Minerve
Подводную лодку Minerve, при таинственных обстоятельствах затонувшую в Средиземном море 51 год назад, обнаружили в ходе поисковой операции.
Обновлено в 05:19
Музыка
Metallica на концерте в Лужниках спела песню Цоя «Группа крови»
Группа Metallica на концерте в Лужниках исполнила песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 17:25
Общество
В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов и цветов
Правительство России утвердило новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу.
Обновлено в 00:20
Общество
В Краснодаре за сутки выпала месячная норма осадков
Почти месячная норма осадков выпала в Краснодаре. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю и в администрации города.
Обновлено в 05:46
Культура
Крымский театр кукол проведёт постановку в Судакской крепости
Крымский академический театр кукол и Музей-заповедник «Судакская крепость» активно проводят совместные мероприятия в рамках Года театра в России.
Обновлено в 02:57
Происшествия
РЖД приостановили продажи билетов на несколько рейсов после ЧП в Коми
"Российские железные дороги" (РЖД) приостановили продажу билетов на несколько поездов, курсирующих по участку Кожва - Сосногорск Северной железной дороги, после схода вагонов с углем, который произошел на станции "Керки" в республике Коми.
Обновлено в 06:06
Политика
На выборах в Раду Савченко получила 8 голосов
Обновлено в 02:18
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук тайно вышла замуж
Избранником Бондарчук стал директор проектов студии дизайна Bestinspace Design Co. Сергей Харченко.
Обновлено в 06:44
Космос
Индия запустила к Луне станцию с луноходом
Обновлено в 05:32
Экономика
В правительстве предложили пересмотреть импортозамещение в госзаказе
Заместитель председателя правительства Дмитрий Козак поручил нескольким ведомствам подготовить документ, который отменит прямой запрет на участие иностранцев в госзаказе, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на документ.
Обновлено вчера в 20:04
Армия и оружие
Россия и Китай планируют подписать соглашение о военном сотрудничестве
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении переговоров для заключения соглашения между министерствами обороны РФ и Китая о военном сотрудничестве.
Обновлено в 06:14
Происшествия
В мэрии Читы задержан сотрудник МЧС
Перед началом еженедельной планерки в мэрии Читы был задержан сотрудник МЧС. Он был выведен из зала заседаний представителями ФСБ.
Обновлено вчера в 23:01
Политика
The Hill сочла бессмысленными санкции США против «Северного потока-2»
Издание The Hill считает, что санкции против проекта по строительству газопровода "Северный поток-2", которые могут ввести США, бессмысленны.
Обновлено вчера в 20:38
Футбол
«Краснодар» сыграет с «Порту» в третьем квалификационном раунде ЛЧ
Определился соперник «Краснодара» по третьему квалификационному раунду футбольной Лиги чемпионов. Жеребьёвка состоялась в швейцарском Ньоне.
Обновлено в 06:18
Политика
В Иране задержаны 17 шпионов ЦРУ
Иранские власти сообщили о задержании 17 человек, которые работали на Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США.
Обновлено в 03:31
Политика
Посольство Туркменистана опровергло сообщение о смерти Бердымухамедова
Посольство Туркменистана в России опровергло сообщение о смерти президента страны Гурбангулы Бердымухамедов, сообщает RT.
Обновлено вчера в 11:16
Футбол
Катарский клуб интересуется футболистом «Спартака» Ханни, пишут СМИ
Катарский футбольный клуб "Аль-Гарафа" проявляет интерес к алжирскому полузащитнику московского "Спартака" Софьяну Ханни, сообщает dzfoot.com со ссылкой на катарские СМИ.
Обновлено в 04:51
Армия и оружие
Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС США
Обновлено вчера в 12:25
Политика
Шарий: Старики опять определили, как жить миллионам украинцев
Медиаэксперт Анатолий Шарий прокомментировал итоги прошедших на Украине внеочередных парламентских выборов, отдельно отметив результаты партий «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, Вадима Рабиновича и Юрия Бойко, а также «Европейской солидарности» бывшего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 03:44
Кино
«Мстители: Финал» обошли «Аватар» и стали самым кассовым фильмом
Фильм Мстители: Финал собрал в мировом прокате 2,7902 млрд долларов.
Обновлено в 04:12
Экономика
«Полюс» в I полугодии нарастил производство золота на 16%
ПАО "Полюс" в январе-июне 2019 года увеличил производство золота на 16% — до 1,285 млн унций (40 тонн) за счет роста производства на всех месторождениях и выхода Наталкинского месторождения на полные мощности, сообщает компания.
Обновлено в 02:23
Политика
РФ ответит на возможные санкции за выдачу паспортов жителям Донбасса
Москва ответит на возможные санкции за выдачу российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 03:51
Армия и оружие
Россия преобразовывает свои вооружённые силы прямо на глазах – СМИ США
СМИ США отмечают, что Россия преобразовывает свои вооружённые силы прямо на глазах.
Обновлено в 07:04
Здоровье
Медики назвали причины появления шишек на руках и ногах
Доктора утверждают, что гигрома или шишки, появляющиеся на руках и ногах – это доброкачественное новообразование, которое являются капсулой, наполненной жидкостью.
Обновлено в 04:18
Шоу-бизнес
Максим Виторган проводит отпуск с Нино Нинидзе
Обновлено в 05:05
Общество
Директора ФБК Ивана Жданова задержали у московской мэрии
Директор Фонда борьбы с коррупцией, независимый кандидат в Мосгордуму, которому ранее было отказано в регистрации Иван Жданов задержан за одиночный пикет у мэрии Москвы.
Обновлено в 06:01
Общество
Британка намерена выйти замуж за канделябр
Британка уверена, что это любовь с первого взгляда, поэтому она намерена вступить с канделябром в гражданский брак.
Обновлено вчера в 12:03