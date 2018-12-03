Самую высокую пенсию в России платят на Чукотке. Там ее средний размер на 1 июля этого года составлял 25 тысяч 173 рубля. Об этом рассказали "Российской газете" в Пенсионном фонде России (ПФР).

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Самая высокая пенсия в России выплачивается на Чукотке. На 1 июля средний размер выплат составлял 25 тысячи 173 руб. Об этом пишет "Российская Газета" со ссылкой на данные Пенсионного фонда России (ПФР).

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