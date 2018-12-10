Экономика

Названы регионы с самой маленькой и большой пенсией
РИА Новости
вчера в 20:50

Пенсионный фонд России (ПФР) назвал регионы с самой большой и маленькой пенсией. Соответствующей информацией организация поделилась с "Российской газетой". Самые большие пенсии оказались в Чукотском автономном округе, где на первое июля этого года выплаты в среднем составили 25 173 рубля.
РИА Новостивчера в 20:50
с чего всё началось

Названы регионы с самой большой и маленькой пенсией

Самую высокую пенсию в России платят на Чукотке. Там ее средний размер на 1 июля этого года составлял 25 тысяч 173 рубля. Об этом рассказали "Российской газете" в Пенсионном фонде России (ПФР).
Российская газетавчера в 20:30

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ПФР назвал регионы с самыми высокими пенсиями

ТАССвчера в 22:37

ПФР назвал регионы с самыми большими и маленькими пенсиями

РБКвчера в 22:24

Названы регионы России с самой большой пенсией

Газета.Ruвчера в 22:14

ПФР: на Чукотке самая высокая средняя пенсия в России

Коммерсантъвчера в 22:14

Названы регионы России с самыми высокими пенсиями

RT на русскомвчера в 21:50

Названы регионы с самой маленькой и большой пенсией

РИА Новостивчера в 20:50

Названы регионы с самой большой и маленькой пенсией

Российская газетавчера в 20:30
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