Названы регионы с самой доступной ипотекой в РоссииЮжный Федеральный 11:05

Аналитики отмечают, что высокая доступность жилья именно в северных регионах обусловлена низким ценником на квартиры и высокими зарплатами. Всех проблематичней взять ипотеку на Северном Кавказе. Например, в Чечне только 7,8% семей имеют возможность взять ипотечное жилье.

Названы регионы с самой доступной ипотекой в России

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