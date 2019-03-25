Недвижимость

Названы регионы с самой доступной ипотекой в РоссииЮжный Федеральный 11:05

Аналитики отмечают, что высокая доступность жилья именно в северных регионах обусловлена низким ценником на квартиры и высокими зарплатами. Всех проблематичней взять ипотеку на Северном Кавказе. Например, в Чечне только 7,8% семей имеют возможность взять ипотечное жилье.
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