Недвижимость

Названы регионы с самой доступной ипотекой в РоссииРоссийская газета 02:21

Северные регионы - Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский и Ненецкий автономные округа, Магаданская и Мурманская области - возглавили рейтинг субъектов РФ по доступности ипотеки, свидетельствует исследование РИА Рейтинг. В ЯНАО, к примеру, купить двухкомнатную квартиру в кредит могут 68,2 процента семей.
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Названы регионы-лидеры по доступности ипотеки

Лидером рейтинга по доступности ипотеки стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Там могут купить в ипотеку двухкомнатную квартиру 68,2% семей.
РИА Новостивчера в 17:32

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Названы регионы с самой доступной ипотекой в России

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