Недвижимость
Названы регионы с самой доступной ипотекой в РоссииРоссийская газета 02:21
Северные регионы - Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский и Ненецкий автономные округа, Магаданская и Мурманская области - возглавили рейтинг субъектов РФ по доступности ипотеки, свидетельствует исследование РИА Рейтинг. В ЯНАО, к примеру, купить двухкомнатную квартиру в кредит могут 68,2 процента семей.
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Лидером рейтинга по доступности ипотеки стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Там могут купить в ипотеку двухкомнатную квартиру 68,2% семей.РИА Новостивчера в 17:32
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