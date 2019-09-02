Общество

Газета.RuГазета.RuНазваны регионы с самой доступной электроэнергией в России

Названы российские регионы с самой доступной электроэнергией. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на результаты собственного рейтинга.
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с чего всё началось
Забайкальский край занял 12-е место среди 85 регионов по доступности электроэнергии для населения, обогнав соседние республику Бурятию и Амурскую область, сообщает
 2 сентября РИА Рейтинг.
Чита.Ру19:41

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Самую доступную электроэнергию рассчитали для россиян. Уральцы — в лидерах

URA.Ru21:37

Названы регионы РФ с самой доступной электроэнергией

ФАН18:42

Названы регионы с самой доступной электроэнергией в России

Газета.Ru21:38

Названы регионы России с самой доступной электроэнергией

Известия19:50

Названы регионы России с самой доступной электроэнергией

Life.ru18:03

Названы регионы России с самой доступной электроэнергией

iReactor17:53

Стало известно, в каких регионах России самая доступная электроэнергия

РИА Новости17:15
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 22:05, Вашингтон
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Экономика

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РИА Новости 21:16
Происшествия

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Газета.Ru 20:07
Происшествия

Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет

Вести.Ru 03:29
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Газета.Ru вчера в 23:18
Общество

Ученые объяснили, почему спорить с женщинами бесполезно

Исследователи из Швеции узнали, почему мужчинам бесполезно начинать спор с женщинами.
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Общество

Президентское кадетское училище открыли в Кемерово

Статс-секретарь — заместитель министра обороны России Николай Панков во вступительной речи отметил, что с 2009 года в России было открыто восемь президентских кадетских училищ.
Известия 03:58
Наука

Китайские ученые изобрели гель, который восстанавливает зубы без пломб

Ученые из Китая создали гель, который лечит и заделывает зубы, а также самостоятельно восстанавливает зубную эмаль.
Ugpressa.ru вчера в 12:50
Происшествия

В Мордовии девочка умерла от удара током, взяв телефон в руки

В Мордовии десятилетняя школьница умерла от удара электрическим током во время пользования мобильным телефоном, который заряжался от сети.
РИА Новости 18:47
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Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
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По мнению лидера партии ЛДПР, Польша должна быть наказана за свою позицию по Второй мировой войне и роли в ней Советского Союза.
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«Фенербахче» и «Трабзонспор» не смогли выявить победителя в третьем туре чемпионата Турции.
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Сбивший ребенка водитель Porsche Cayenne задержан в Москве

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Дмитрий Шепелев в шутку заявил, что его сын Платон живет один

Дмитрий Шепелев не спешит делиться столь личными темами, но фолловеры не оставляют надежды узнать новости и регулярно задают вопросы возлюбленному скончавшейся Жанны Фриске.
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Рособоронэкспорт ожидает миллиардные контракты по итогам МАКС-2019

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Путин пригласил главу Монголии на 75‑летие Победы

Российский лидер Владимир Путин пригласил главу Монголии Халтмаагийна Баттургу на участие в торжествах по случаю 75-летия Победы, которые состоятся в Москве в 2020 году.
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Производители просят постепенно увеличивать норматив по утилизации

Производители просят постепенно увеличивать норматив по утилизации Производители потребительских товаров единым фронтом выступили против увеличения нормативов утилизации на все виды товаров и упаковки до 100%.
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Культура

Сергей Светлаков временно вернется в «Уральские пельмени»

Известный юморист Сергей Светлаков на время вернется в состав шоу «Уральские пельмени» и сыграет в составе команды уже 3 сентября на «Вечере встреч выпускников».
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Армия и оружие

Военные США и Чехии выполнят наблюдательный полет над Россией

"В рамках реализации международного Договора по открытому небу Российская Федерация планирует выполнить наблюдательный полет на российском самолете наблюдения Ан-30Б над территорией Финляндии", - отметил Рыжков.
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Пенс заверил Зеленского в поддержке со стороны США

В рамках мероприятий, посвященных 80-й годовщине начала Второй Мировой войны, которые проходили в Польше, президент Украины Владимир Зеленский встретился с вице-президентом США Майком Пенсом.
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