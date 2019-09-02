с чего всё началось

Названы российские регионы с самой доступной электроэнергией. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на результаты собственного рейтинга.

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