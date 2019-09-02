Общество
Газета.RuНазваны регионы с самой доступной электроэнергией в России
Названы российские регионы с самой доступной электроэнергией. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на результаты собственного рейтинга.
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с чего всё началось
Забайкальский край занял 12-е место среди 85 регионов по доступности электроэнергии для населения, обогнав соседние республику Бурятию и Амурскую область, сообщает 2 сентября РИА Рейтинг.Чита.Ру19:41
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Экономика
Создание участка платной трассы из Европы в Китай в Татарстане потребует 37,6 млрд рублей
Затраты на строительство участка скоростной автодороги Европа - Западный Китай в Татарстане превысят 37 млрд рублей.
ТАСС 21:12
Экономика
ПФР предложил изменить механизм выплат накопительной пенсии
Если задуманное будет реализовано, доля выходящих на пенсию россиян, которые получат накопительную пенсию в виде единовременной выплаты, возрастет.
Российская газета 21:32
Происшествия
Техасский стрелок был уволен за несколько часов до атаки
Мужчину, который устроил стрельбу в районе города Одесса в американском штате Техас, уволили за несколько часов до трагедии, сообщает газета New York Times.
РИА Новости 21:16
Происшествия
МВД отреагировало на смерть избитого полицейским студента в Брянске
В Брянской области МВД отреагировало на смерть студента, который был избит до смерти сотрудником полиции.
Газета.Ru 20:07
Политика
Сотрудники посольства России в США навестили Марию Бутину в тюрьме
Сотрудники российского посольства в Вашингтоне посетили осуждённую в США россиянку Марию Бутину.
RT на русском 21:57
Здоровье
Медики дали советы пенсионерам по сохранению здоровья зубов
Уникальный случай появления зуба в столь почтенном возрасте даже был занесен в 2017 году в Книгу рекордов Гиннесса — и является прекрасным доказательством того, что "свои" зубы можно сохранить даже до глубокой старости.
Московский Комсомолец 12:14
Армия и оружие
Роскосмос начал производство самых мощных ракетных двигателей
Предприятие Роскосмоса НПО Энергомаш начинает заниматься производством самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.
Газета.Ru вчера в 23:18
Общество
Ученые объяснили, почему спорить с женщинами бесполезно
Исследователи из Швеции узнали, почему мужчинам бесполезно начинать спор с женщинами.
Газета.Ru 01:25
Общество
Президентское кадетское училище открыли в Кемерово
Статс-секретарь — заместитель министра обороны России Николай Панков во вступительной речи отметил, что с 2009 года в России было открыто восемь президентских кадетских училищ.
Известия 03:58
Наука
Китайские ученые изобрели гель, который восстанавливает зубы без пломб
Ученые из Китая создали гель, который лечит и заделывает зубы, а также самостоятельно восстанавливает зубную эмаль.
Ugpressa.ru вчера в 12:50
Происшествия
В Мордовии девочка умерла от удара током, взяв телефон в руки
В Мордовии десятилетняя школьница умерла от удара электрическим током во время пользования мобильным телефоном, который заряжался от сети.
РИА Новости 18:47
Общество
В Сети появилось видео урагана «Дориан»
Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
РИА Новости 13:25
Политика
Жириновский рассказал, как Россия может наказать Польшу
По мнению лидера партии ЛДПР, Польша должна быть наказана за свою позицию по Второй мировой войне и роли в ней Советского Союза.
Московский Комсомолец 21:58
Футбол
«Урал» — «Краснодар»: Эль-Кабир сравнял счет для уральской команды
Полузащитник «Урала» Отман Эль-Кабир сравнял счет в матче с «Краснодаром» в 8-м туре РПЛ (2:2). Это произошло на 68 минуте встречи.
Спорт-Экспресс 08:34
Футбол
Соперник «Краснодара» по ЛЕ сыграл вничью с «Фенербахче»
«Фенербахче» и «Трабзонспор» не смогли выявить победителя в третьем туре чемпионата Турции.
Матч ТВ 16:46
Происшествия
Сбивший ребенка водитель Porsche Cayenne задержан в Москве
Российская газета 18:48
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев в шутку заявил, что его сын Платон живет один
Дмитрий Шепелев не спешит делиться столь личными темами, но фолловеры не оставляют надежды узнать новости и регулярно задают вопросы возлюбленному скончавшейся Жанны Фриске.
Актуальные Новости 13:14
Политика
Путин вновь приедет в пострадавший от наводнения иркутский Тулун
Президент России Владимир в понедельник, 2 сентября, приедет в Иркутскую область, где ознакомится с ходом восстановительных работ после разрушительных паводков.
РБК 08:40
Политика
Рособоронэкспорт ожидает миллиардные контракты по итогам МАКС-2019
Народные новости 16:53
Футбол
Эмери считает, что «Арсенал» заслуживал победу в матче с «Тоттенхэмом»
Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери прокомментировал результат матча 4-го тура чемпионата Англии против "Тоттенхэма" (2:2).
Спорт-Экспресс 17:55
Политика
Путин пригласил главу Монголии на 75‑летие Победы
Российский лидер Владимир Путин пригласил главу Монголии Халтмаагийна Баттургу на участие в торжествах по случаю 75-летия Победы, которые состоятся в Москве в 2020 году.
Газета.Ru 21:10
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Воронежской области
В результате погибли четыре человека, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД России по региону Наталью Куликову.
РБК 14:54
Экономика
Производители просят постепенно увеличивать норматив по утилизации
Производители просят постепенно увеличивать норматив по утилизации Производители потребительских товаров единым фронтом выступили против увеличения нормативов утилизации на все виды товаров и упаковки до 100%.
Коммерсантъ 19:12
Культура
Сергей Светлаков временно вернется в «Уральские пельмени»
Известный юморист Сергей Светлаков на время вернется в состав шоу «Уральские пельмени» и сыграет в составе команды уже 3 сентября на «Вечере встреч выпускников».
Вечерняя Москва 08:33
Общество
Продолжительность жизни россиян пообещали увеличить до 80 лет
Россиянам пообещали увеличить продолжительность жизни на семь лет: с 73 лет до 80. Об этом сообщает Телеканал «360».
Невские Новости 04:14
Политика
Компании из США потеряли $10 миллиардов от торговой войны с Китаем
Торговая война, развернувшаяся между США и Китаем летом прошлого года, стоила американским производителям бытовой техники 10 миллиардов долларов.
Телеканал 360° 19:09
Армия и оружие
Военные США и Чехии выполнят наблюдательный полет над Россией
"В рамках реализации международного Договора по открытому небу Российская Федерация планирует выполнить наблюдательный полет на российском самолете наблюдения Ан-30Б над территорией Финляндии", - отметил Рыжков.
ТАСС 19:49
Политика
Пенс заверил Зеленского в поддержке со стороны США
В рамках мероприятий, посвященных 80-й годовщине начала Второй Мировой войны, которые проходили в Польше, президент Украины Владимир Зеленский встретился с вице-президентом США Майком Пенсом.
Газета.Ru 13:55
Игры
Процессор PlayStation 5 позволит снять многие ограничения в играх
Ранее стало известно, что в PlayStation 5 (да и в Xbox Scarlett) будут использоваться процессоры AMD с архитектурой ядер Zen 2. По мнению Эша, это отличный выбор.
Ferra 09:34