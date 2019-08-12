с чего всё началось

Доля среднего класса, традиционно считающегося основой и двигателем экономики, разнится от региона к региону. Так, на Ямале к этой категории можно отнести 45 процентов семей, а Ингушетии - всего два.

Названы регионы с самой большой долей семей из среднего класса

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