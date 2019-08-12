Экономика

Названы регионы с самой большой долей семей из среднего классаРоссийская газета 01:50

Доля среднего класса, традиционно считающегося основой и двигателем экономики, разнится от региона к региону. Так, на Ямале к этой категории можно отнести 45 процентов семей, а Ингушетии - всего два.
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с чего всё началось
Не более 20% россиян от общего количества населения в 71 регионе России можно отнести к среднему классу, говорится в данных исследования
 «РИА Новости».
Коммерсантъ02:05

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Названы регионы с самой большой долей семей из среднего класса

Российская газета01:50

Семьи среднего класса подсчитали в России. Где их меньше всего?

Телеканал 360°02:52

«РИА Новости» назвало регионы России с наибольшей долей жителей среднего класса

Коммерсантъ02:05

Татарстан не вошел в топ-30 регионов по численности среднего класса

БИЗНЕС Online01:29

Жизнь с затянутыми поясами: почему туляки сильно не дотягивают до среднего класса

Московский Комсомолец02:24

Доля среднего класса в Новосибирской области едва превысила 10% от населения

НГСвчера в 20:59

Определены регионы с наибольшей долей жителей, считающихся средним классом

РИА Новостивчера в 17:17
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 03:02, Вашингтон
Здоровье

Доктор Мясников назвал пять способов сохранить суставы здоровыми

Российский врач и телеведущий Александр Мясников в передаче «О самом главном» на телеканале «Россия 1» перечислил пять способов, чтобы сохранить суставы здоровыми.
Обновлено вчера в 16:14
Политика

Медведев пообещал ратификацию конвенции о статусе Каспия

Россия в ближайшее время ратифицирует конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 02:08
Авто

Российские студенты придумали беспилотный катафалк на базе Lada

Первый в мире автомобиль для перевозки усопших без водителя придумали студенты одного из сибирских вузов.
Обновлено вчера в 23:35
Гаджеты

Huawei показала процесс производства флагманского P30 Pro

Китайская компания Huawei решила наглядно продемонстрировать процесс производства своих смартфонов, в частности, флагманской модели P30 Pro.
Обновлено вчера в 10:18
Происшествия

Гатчинского священника отстранили от служения после крещения ребенка

Игумен Фотий (Нечепоренко) из Гатчины, который во время крещения годовалого ребенка насильно погружал его в воду, несмотря на протесты матери, получил запрет в служении сроком на год.
Обновлено вчера в 18:39
Общество

Дворник из Подмосковья задолжала 2 млрд рублей

Обновлено вчера в 01:03
Политика

Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube

Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.
Обновлено вчера в 08:08
Армия и оружие

Сегодня отмечается День Военно-воздушных сил России

Обновлено в 01:52
Экономика

Развитые обрабатывающие регионы остановились в росте

Оказалось, что в первом полугодии 2019 года промышленность в годовом выражении росла во всех типах регионов — кроме развитых с опорой на обрабатывающую промышленность и менее развитых аграрных (см. график).
Обновлено вчера в 17:57
Армия и оружие

NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы

Голдстин считает, что если между Россией и НАТО произойдет подобный конфликт, тогда американские силы в Черном море будут уничтожены уже в первые часы войны с помощью дизельных подлодок, сухопутных мобильных ракетных комплектов и небольших, но опасных ракетных катеров.
Обновлено вчера в 12:34
Наука

У Оззи Осборна нашли мутацию, позволяющую злоупотреблять спиртным

Обновлено вчера в 12:54
Политика

Украинские радикалы изрезали мужчине одежду из-за российской символики

Обновлено вчера в 20:02
Экономика

Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума

Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".
Обновлено в 02:09
Общество

Прокуратура нашла нарушения в лагере «Лесная сказка» под Рязанью

Обновлено вчера в 13:02
Происшествия

Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве

Студентка из Воронежа умерла от неизвестной болезни в Москве. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено вчера в 21:21
Политика

Писательница Ницой предрекла Украине вымирание из-за любви к Высоцкому

Обновлено вчера в 13:07
Происшествия

В Красноярском крае в палатке найдены тела четырех туристов

Тела четырех человек, предположительно, отравившихся газом найдены в палатке на берегу реки Ангары в Красноярском крае, сообщили журналистам в понедельник в ГСУ СК по региону.
Обновлено в 01:44
Общество

К отчислению студентов в России привлекут искусственный интеллект

Студентов, обучающихся в российских вузах начнут отчислять, учитывая советы искусственного интеллекта.
Обновлено в 02:10
Политика

В Киеве рассказали, при каких условиях рухнет украинская экономика

Украинскую экономику ожидают серьезные трудности, если продолжится массовая миграция трудоспособного населения за рубеж и прекратится финансирование внешними кредиторами, заявил в эфире YouTube-канала PolitWera директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено вчера в 23:04
Футбол

Погба рассказал о своем будущем в «Манчестер Юнайтед»

Обновлено вчера в 21:17
Политика

На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России

Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.
Обновлено 10 августа в 13:41
Энергетика

Россия заняла второе место по поставкам СПГ в Европу

Россия занимает второе место по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз, сообщил первый замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
Обновлено вчера в 19:25
Экономика

Право совета: Минфин будет утверждать программы развития госкомпаний

В перспективе планируется дать Минфину право согласовывать долгосрочные программы развития госкомпаний.
Обновлено вчера в 17:01
Космос

К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса

Обновлено вчера в 22:31
Происшествия

Число пострадавших при взрывах под Ачинском увеличилось до 33 человек

Обновлено в 02:13
Происшествия

Активисту «Яблока» предъявили обвинения по делу о массовых беспорядках

Как сообщает пресс-служба партии, информация о том, что Валерий Костенок признал вину, не соответствует действительности.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия

Пропавшие под Челябинском девушка и ребёнок вышли на связь

Обновлено в 01:36
Гаджеты

У SK Hynix готова память HBM2E с пропускной способностью 460 ГБ/с

По сравнению с памятью HBM2 пропускная способность увеличена на 50% — до 460 ГБ/с — поскольку скорость в расчете на одну линию данных достигает 3,6 Гбит/с, а всего линий 1024.
Обновлено в 02:25
Общество

Росрыболовство объяснило новые правила рыбалки

Обновлено вчера в 23:31
Происшествия

В деревне на Урале нашли свалку уголовных дел

Под Екатеринбургом в деревне Шайдурово местные жители нашли свалку уголовных дел. Об этом 11 августа сообщил портал URA.RU.
Обновлено вчера в 20:47
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