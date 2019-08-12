Экономика
Названы регионы с самой большой долей семей из среднего классаРоссийская газета 01:50
Доля среднего класса, традиционно считающегося основой и двигателем экономики, разнится от региона к региону. Так, на Ямале к этой категории можно отнести 45 процентов семей, а Ингушетии - всего два.
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с чего всё началось
Не более 20% россиян от общего количества населения в 71 регионе России можно отнести к среднему классу, говорится в данных исследования «РИА Новости».Коммерсантъ02:05
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Жизнь с затянутыми поясами: почему туляки сильно не дотягивают до среднего класса
Московский Комсомолец02:24
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 03:02, Вашингтон
Здоровье
Доктор Мясников назвал пять способов сохранить суставы здоровыми
Российский врач и телеведущий Александр Мясников в передаче «О самом главном» на телеканале «Россия 1» перечислил пять способов, чтобы сохранить суставы здоровыми.
Обновлено вчера в 16:14
Политика
Медведев пообещал ратификацию конвенции о статусе Каспия
Россия в ближайшее время ратифицирует конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 02:08
Авто
Российские студенты придумали беспилотный катафалк на базе Lada
Первый в мире автомобиль для перевозки усопших без водителя придумали студенты одного из сибирских вузов.
Обновлено вчера в 23:35
Гаджеты
Huawei показала процесс производства флагманского P30 Pro
Китайская компания Huawei решила наглядно продемонстрировать процесс производства своих смартфонов, в частности, флагманской модели P30 Pro.
Обновлено вчера в 10:18
Происшествия
Гатчинского священника отстранили от служения после крещения ребенка
Игумен Фотий (Нечепоренко) из Гатчины, который во время крещения годовалого ребенка насильно погружал его в воду, несмотря на протесты матери, получил запрет в служении сроком на год.
Обновлено вчера в 18:39
Общество
Дворник из Подмосковья задолжала 2 млрд рублей
Обновлено вчера в 01:03
Политика
Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube
Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.
Обновлено вчера в 08:08
Армия и оружие
Сегодня отмечается День Военно-воздушных сил России
Обновлено в 01:52
Экономика
Развитые обрабатывающие регионы остановились в росте
Оказалось, что в первом полугодии 2019 года промышленность в годовом выражении росла во всех типах регионов — кроме развитых с опорой на обрабатывающую промышленность и менее развитых аграрных (см. график).
Обновлено вчера в 17:57
Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
Голдстин считает, что если между Россией и НАТО произойдет подобный конфликт, тогда американские силы в Черном море будут уничтожены уже в первые часы войны с помощью дизельных подлодок, сухопутных мобильных ракетных комплектов и небольших, но опасных ракетных катеров.
Обновлено вчера в 12:34
Наука
У Оззи Осборна нашли мутацию, позволяющую злоупотреблять спиртным
Обновлено вчера в 12:54
Политика
Украинские радикалы изрезали мужчине одежду из-за российской символики
Обновлено вчера в 20:02
Экономика
Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума
Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".
Обновлено в 02:09
Общество
Прокуратура нашла нарушения в лагере «Лесная сказка» под Рязанью
Обновлено вчера в 13:02
Происшествия
Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве
Студентка из Воронежа умерла от неизвестной болезни в Москве. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено вчера в 21:21
Политика
Писательница Ницой предрекла Украине вымирание из-за любви к Высоцкому
Обновлено вчера в 13:07
Происшествия
В Красноярском крае в палатке найдены тела четырех туристов
Тела четырех человек, предположительно, отравившихся газом найдены в палатке на берегу реки Ангары в Красноярском крае, сообщили журналистам в понедельник в ГСУ СК по региону.
Обновлено в 01:44
Общество
К отчислению студентов в России привлекут искусственный интеллект
Студентов, обучающихся в российских вузах начнут отчислять, учитывая советы искусственного интеллекта.
Обновлено в 02:10
Политика
В Киеве рассказали, при каких условиях рухнет украинская экономика
Украинскую экономику ожидают серьезные трудности, если продолжится массовая миграция трудоспособного населения за рубеж и прекратится финансирование внешними кредиторами, заявил в эфире YouTube-канала PolitWera директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено вчера в 23:04
Футбол
Погба рассказал о своем будущем в «Манчестер Юнайтед»
Обновлено вчера в 21:17
Политика
На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России
Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.
Обновлено 10 августа в 13:41
Энергетика
Россия заняла второе место по поставкам СПГ в Европу
Россия занимает второе место по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз, сообщил первый замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
Обновлено вчера в 19:25
Экономика
Право совета: Минфин будет утверждать программы развития госкомпаний
В перспективе планируется дать Минфину право согласовывать долгосрочные программы развития госкомпаний.
Обновлено вчера в 17:01
Космос
К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса
Обновлено вчера в 22:31
Происшествия
Активисту «Яблока» предъявили обвинения по делу о массовых беспорядках
Как сообщает пресс-служба партии, информация о том, что Валерий Костенок признал вину, не соответствует действительности.
Обновлено вчера в 17:01
Гаджеты
У SK Hynix готова память HBM2E с пропускной способностью 460 ГБ/с
По сравнению с памятью HBM2 пропускная способность увеличена на 50% — до 460 ГБ/с — поскольку скорость в расчете на одну линию данных достигает 3,6 Гбит/с, а всего линий 1024.
Обновлено в 02:25
Общество
Росрыболовство объяснило новые правила рыбалки
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия
В деревне на Урале нашли свалку уголовных дел
Под Екатеринбургом в деревне Шайдурово местные жители нашли свалку уголовных дел. Об этом 11 августа сообщил портал URA.RU.
Обновлено вчера в 20:47