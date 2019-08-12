с чего всё началось

Доля среднего класса, традиционно считающегося основой и двигателем экономики, разнится от региона к региону. Так, на Ямале к этой категории можно отнести 45 процентов семей, а в Ингушетии - всего два.

Названы регионы с самой большой долей семей из среднего класса

Общество В Сети затравили финалисток конкурса «Миссис Россия» Пользователи соцсетей раскритиковали финалисток конкурса «Миссис Россия», комментаторы резко высказались по поводу выбора жюри конкурса.

Общество Собянин одобрил идею развития музеев по программе «Мой район» Рассказал Собянин и о том, что музейные территории будут включены в городскую программу "Мой район".

Происшествия В Москве умерла известная DJ и девушка с обложки Playboy В Москве в 29-летнем возрасте умерла диджей Жанна Рассказова, известная как DJ Jane Rass.

Происшествия Мосгорсуд перевел под домашний арест экс-замминистра культуры Пирумова Мосгорсуд перевёл под домашний арест бывшего замминистра культуры РФ Григория Пирумова по делу о мошенничестве, сообщил РИА Новости его адвокат Федор Куприянов.

Происшествия В Красноярске загорелся склад рынка В Красноярске загорелся склад на территории одного из рынков. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Экономика Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".

Армия и оружие Глава «Росатома» прокомментировал ЧП на полигоне под Архангельском Глава госкорпорации отметил, что сотрудники предприятия, которые остаются в больнице после ЧП, получают лучшую медпомощь.

Происшествия Число пострадавших от взрывов под Ачинском увеличилось до 33 человек Представители министерства здравоохранения Красноярского края сегодня сообщили о том, что число пострадавших в результате взрывов боеприпасов в воинской части в Ачинском районе возросло до 33 человек.

Общество Водители бензовозов проводят забастовку в Португалии Водители бензовозов, которые требуют повышения оплаты труда, начали бессрочную забастовку в Португалии.

Происшествия Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.

Футбол Форвард ЦСКА Чалов получил перелом носа в матче с «Сочи» Нападающий ЦСКА Федор Чалов получил травму в домашнем матче пятого тура чемпионата России по футболу против «Сочи», сообщает «Чемпионат».

Финансы Россия может обойти Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам Четвёртое место по золотовалютным резервам (ЗВР) может занять Россия в ближайшее время.

Политика Премьер Грузии оценил объем потерь туристического сектора из-за России Грузинский премьер Мамука Бахтадзе рассказал, во сколько обошлась туристическому сектору страны ситуация с российскими туристами.

Происшествия 10 человек напали на росгвардейцев в Ульяновске В управлении Следственного комитета (СК) по Ульяновской области проинформировали о нападении десяти человек на сотрудников Росгвардии, которое произошло в Ульяновске.

Общество ФБК: внук члена ЦИК Эбзеева в 4 года купил квартиру за 500 млн рублей Внук члена ЦИК Бориса Эбзеева Артур оказался владельцем квартиры за 500 млн рублей и дома на Рублевке, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).

Футбол Коутиньо может перейти в «Баварию» Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо может перейти в «Баварию».

Кино Супруга Валентина Гафта рассказала о состоянии его здоровья Состояние народного артиста СССР и ведущего актера театра "Современник" Валентина Гафта нормализовалось, рассказала РИА Новости жена артиста Ольга Остроумова.

Происшествия Россиянка защитилась от побоев мужа и получила судимость Ранее в июле годами избиваемую мужем россиянку Кристину Шидукову отправили в тюрьму.

Авто Появились шпионские снимки самого мощного BMW X7 Немецкая компания Alpina анонсировала выход продвинутого флагманского кроссовера, основной для которой стал BMW X7.