Общество

Названы регионы с самой большой долей семей из среднего классаРоссийская газета 01:50

Доля среднего класса, традиционно считающегося основой и двигателем экономики, разнится от региона к региону. Так, на Ямале к этой категории можно отнести 45 процентов семей, а в Ингушетии - всего два.
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с чего всё началось
Не более 20% россиян от общего количества населения в 71 регионе России можно отнести к среднему классу, говорится в данных исследования
 «РИА Новости».
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URA.Ru08:19

Определены регионы с наибольшей долей жителей, считающихся средним классом

РИА Новостивчера в 17:17

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Названы регионы — лидеры по доле представителей среднего класса

РБК07:04
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Представители министерства здравоохранения Красноярского края сегодня сообщили о том, что число пострадавших в результате взрывов боеприпасов в воинской части в Ачинском районе возросло до 33 человек.
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Нападающий ЦСКА Федор Чалов получил травму в домашнем матче пятого тура чемпионата России по футболу против «Сочи», сообщает «Чемпионат».
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Иркутские дети уехали из рязанского лагеря из-за антисанитарии

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Крупная рыба почти полностью исчезла из рек и озер, заявили ученые

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Россиянка защитилась от побоев мужа и получила судимость

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Полиция возбудила дело из-за ДТП с пятью погибшими в Подмосковье

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Как отмечается, ожоги девочка получила, гуляя со своими 9-летней и 11-летней подругами.
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