Общество

Названы регионы с самой большой долей семей из среднего классаРоссийская газета 01:50

Доля среднего класса, традиционно считающегося основой и двигателем экономики, разнится от региона к региону. Так, на Ямале к этой категории можно отнести 45 процентов семей, а в Ингушетии - всего два.
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с чего всё началось
Не более 20% россиян от общего количества населения в 71 регионе России можно отнести к среднему классу, говорится в данных исследования
 «РИА Новости».
Коммерсантъ02:05

Подробнее о событии

Определены регионы с наибольшей долей жителей, считающихся средним классом

РИА Новостивчера в 17:17

Названы регионы — лидеры по доле представителей среднего класса

РБК07:04

10,5% жителей Волгоградской области отнесли к среднему классу

Московский Комсомолец10:00

Аналитика по УрФО: в ЯНАО больше всего жителей среднего класса, в Зауралье — меньше всего

Znak.com04:58

Названы российские регионы с самой «здоровой» экономикой

Lenta.ru04:21

«РИА Новости» назвало регионы России с наибольшей долей жителей среднего класса

Коммерсантъ02:05

Экономист объяснил, почему жители Ямала богаче большинства россиян

URA.Ru08:19
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 10:43, Вашингтон
Происшествия

В Москве умерла DJ Жанна Рассказова

Обновлено в 02:42
Политика

Порошенко после допроса забросали яйцами

Обновлено в 06:11
Футбол

Футболист Джорджевич перешел из «Зенита» в «Локомотив»

Обновлено в 09:36
Экономика

Глава Минприроды заявил об успешном ходе мусорной реформы в России

С 1 января 2019 года в России введена новая система регулирования услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (для Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя положения мусорной реформы не применяются до 1 января 2022 года).
Обновлено в 10:34
Политика

В гипермаркетах Киева обнаружили дневники с картой Украины без Крыма

В сети гипермаркетов Metro в Киеве продают школьные дневники с картой Украины без Крыма.
Обновлено в 03:58
Политика

МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа 2019 года президентом Российской Федерации Владимиром Путиным временно оккупированных территорий Украины — Автономной Республики Крым и города Севастополь", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 03:26
Происшествия

Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка

Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия

Экс-замминистра культуры Пирумова перевели под домашний арест

Обновлено в 08:26
Происшествия

Получившая при задержании удар в живот девушка подала заявление в СК

Обновлено в 07:14
Общество

ФБК: внук члена ЦИК Эбзеева в 4 года купил квартиру за 500 млн рублей

Внук члена ЦИК Бориса Эбзеева Артур оказался владельцем квартиры за 500 млн рублей и дома на Рублевке, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).
Обновлено в 06:53
Общество

На Камчатке 70 медведей перекрыли проход туристам

Популярный туристический маршрут в Южно-Камчатском заказнике пришлось временно закрыть из-за опасности нападения медведей.
Обновлено в 06:17
Общество

Кадастровая палата уточнила применение ЭЦП в сделках с недвижимостью

При отсутствии записи в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) о возможности регистрации перехода права собственности на недвижимость на основании заявления собственника в электронном виде, провести сделку дистанционно стало невозможно, передает «Коммерсант».
Обновлено в 04:04
Спорт

Российские танкисты установили рекорды скорости на «Танковом биатлоне»

Российские танкисты установили рекорды скорости на конкурсе «Танковый биатлон» Армейских международных игр, разогнав боевые машины до скорости 80 и 82 км/ч.
Обновлено в 09:53
Политика

Путин посоветовал врио губернатора Севастополя дружить с депутатами

Сегодня, 12 августа, в Крыму прошла встреча президента России Владимира Путина и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Обновлено в 09:16
Общество

Власти снова организовали фестивали в день московской акции оппозиции

В Москве 17 августа пройдет фестиваль, посвященный 91-й годовщине парка Горького, в Московской области — экоакция «Мангал-Марафон» под девизом «Шашлык — чистый пикник!».
Обновлено в 10:27
Политика

Жители России назвали самые важные события 30-летней давности

Больше половины опрошенных граждан России назвали самым важным событием 1989 года вывод советских войск из Афганистана.
Обновлено в 10:34
Общество

Житель Карелии выиграл в лотерее квартиру в Москве

Житель Республики Карелия выиграл трехкомнатную квартиру в Москве, а также 10 млн рублей на ее обустройство в "Жилищной лотерее".
Обновлено в 05:27
Армия и оружие

NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы

Голдстин считает, что если между Россией и НАТО произойдет подобный конфликт, тогда американские силы в Черном море будут уничтожены уже в первые часы войны с помощью дизельных подлодок, сухопутных мобильных ракетных комплектов и небольших, но опасных ракетных катеров.
Обновлено вчера в 12:34
Политика

Яшин попросил Памфилову перенести выборы в Мосгордуму

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин попросил председателя Центризбиркома Эллу Памфилову перенести выборы в городской парламент на конец осени.
Обновлено в 03:22
Шоу-бизнес

51-летняя Алика Смехова сфотографировалась «без купальника»

Подписчики завалили Смехову комплиментами, написав, что она – очень красивая как для своего 51 года женщина.
Обновлено в 10:10
Музыка

Вторым хедлайнером Дня города в Екатеринбурге станет артист Black Star

Вторым хедлайнером Дня города в Екатеринбурге станет артист Олег Терновой.
Обновлено в 07:27
Общество

В «Победе» считают, что DDoS-атака на ее сайт шла с китайских серверов

DDoS-атака на сайт низкобюджетной авиакомпании "Победа" (входит в группу "Аэрофлот"), по предварительной информации, была организована с китайских серверов, сообщила журналистам представитель компании.
Обновлено в 10:25
Политика

Зеленский назначил нового главу Житомирской области

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Житомирской государственной областной администрации, сообщила в понедельник пресс-служба главы украинского государства.
Обновлено в 07:54
Футбол

Форвард ЦСКА Чалов получил перелом носа в матче с «Сочи»

Обновлено в 08:49
Политика

Новый владелец «Рустави-2» выставил телеканал на продажу

Гендиректор грузинского оппозиционного телеканала «Рустави-2» Кибар Халваши объявил о решении выставить канал на продажу.
Обновлено в 07:34
Общество

В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов

В выходные, 17 и 18 августа, днем снова потеплеет до +25 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Экономика

Глава «Росгеологии» предложил удвоить ее госфинансирование за пять лет

Генеральный директор «Росгеологии» Сергей Горьков заявил, что компания намерена в течение пяти лет удвоить свою выручку.
Обновлено в 10:02
Происшествия

В МЧС назвали причину обвала грунта в Новосибирске

Обновлено в 09:21
Общество

В Севастополе почтили память погибших подводников «Курска»

Сегодня исполняется 19 лет со дня трагедии атомной подводной лодки «Курск», в которой погибли все 118 членов экипажа.
Обновлено в 09:02
Кино

В новом фильме Тарантино обнаружен досадный киноляп

Преданные поклонники мэтра, реагируя на новость о "крошечном киноляпе" в соцсетях, выражают уверенность в том, что "так и было задумано", в частности, это может являться одной из "пасхалок", коих немало спрятано в картине.
Обновлено в 09:58
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