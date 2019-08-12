Общество
Названы регионы с самой большой долей семей из среднего классаРоссийская газета 01:50
Доля среднего класса, традиционно считающегося основой и двигателем экономики, разнится от региона к региону. Так, на Ямале к этой категории можно отнести 45 процентов семей, а в Ингушетии - всего два.
Читать в источнике
Оценить75
с чего всё началось
Не более 20% россиян от общего количества населения в 71 регионе России можно отнести к среднему классу, говорится в данных исследования «РИА Новости».Коммерсантъ02:05
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 10:43, Вашингтон
Происшествия
В Москве умерла DJ Жанна Рассказова
Обновлено в 02:42
Политика
Порошенко после допроса забросали яйцами
Обновлено в 06:11
Футбол
Футболист Джорджевич перешел из «Зенита» в «Локомотив»
Обновлено в 09:36
Экономика
Глава Минприроды заявил об успешном ходе мусорной реформы в России
С 1 января 2019 года в России введена новая система регулирования услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (для Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя положения мусорной реформы не применяются до 1 января 2022 года).
Обновлено в 10:34
Политика
В гипермаркетах Киева обнаружили дневники с картой Украины без Крыма
В сети гипермаркетов Metro в Киеве продают школьные дневники с картой Украины без Крыма.
Обновлено в 03:58
Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа 2019 года президентом Российской Федерации Владимиром Путиным временно оккупированных территорий Украины — Автономной Республики Крым и города Севастополь", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 03:26
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Общество
ФБК: внук члена ЦИК Эбзеева в 4 года купил квартиру за 500 млн рублей
Внук члена ЦИК Бориса Эбзеева Артур оказался владельцем квартиры за 500 млн рублей и дома на Рублевке, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).
Обновлено в 06:53
Общество
На Камчатке 70 медведей перекрыли проход туристам
Популярный туристический маршрут в Южно-Камчатском заказнике пришлось временно закрыть из-за опасности нападения медведей.
Обновлено в 06:17
Общество
Кадастровая палата уточнила применение ЭЦП в сделках с недвижимостью
При отсутствии записи в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) о возможности регистрации перехода права собственности на недвижимость на основании заявления собственника в электронном виде, провести сделку дистанционно стало невозможно, передает «Коммерсант».
Обновлено в 04:04
Спорт
Российские танкисты установили рекорды скорости на «Танковом биатлоне»
Российские танкисты установили рекорды скорости на конкурсе «Танковый биатлон» Армейских международных игр, разогнав боевые машины до скорости 80 и 82 км/ч.
Обновлено в 09:53
Политика
Путин посоветовал врио губернатора Севастополя дружить с депутатами
Сегодня, 12 августа, в Крыму прошла встреча президента России Владимира Путина и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Обновлено в 09:16
Общество
Власти снова организовали фестивали в день московской акции оппозиции
В Москве 17 августа пройдет фестиваль, посвященный 91-й годовщине парка Горького, в Московской области — экоакция «Мангал-Марафон» под девизом «Шашлык — чистый пикник!».
Обновлено в 10:27
Политика
Жители России назвали самые важные события 30-летней давности
Больше половины опрошенных граждан России назвали самым важным событием 1989 года вывод советских войск из Афганистана.
Обновлено в 10:34
Общество
Житель Карелии выиграл в лотерее квартиру в Москве
Житель Республики Карелия выиграл трехкомнатную квартиру в Москве, а также 10 млн рублей на ее обустройство в "Жилищной лотерее".
Обновлено в 05:27
Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
Голдстин считает, что если между Россией и НАТО произойдет подобный конфликт, тогда американские силы в Черном море будут уничтожены уже в первые часы войны с помощью дизельных подлодок, сухопутных мобильных ракетных комплектов и небольших, но опасных ракетных катеров.
Обновлено вчера в 12:34
Политика
Яшин попросил Памфилову перенести выборы в Мосгордуму
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин попросил председателя Центризбиркома Эллу Памфилову перенести выборы в городской парламент на конец осени.
Обновлено в 03:22
Шоу-бизнес
51-летняя Алика Смехова сфотографировалась «без купальника»
Подписчики завалили Смехову комплиментами, написав, что она – очень красивая как для своего 51 года женщина.
Обновлено в 10:10
Музыка
Вторым хедлайнером Дня города в Екатеринбурге станет артист Black Star
Вторым хедлайнером Дня города в Екатеринбурге станет артист Олег Терновой.
Обновлено в 07:27
Общество
В «Победе» считают, что DDoS-атака на ее сайт шла с китайских серверов
DDoS-атака на сайт низкобюджетной авиакомпании "Победа" (входит в группу "Аэрофлот"), по предварительной информации, была организована с китайских серверов, сообщила журналистам представитель компании.
Обновлено в 10:25
Политика
Зеленский назначил нового главу Житомирской области
Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Житомирской государственной областной администрации, сообщила в понедельник пресс-служба главы украинского государства.
Обновлено в 07:54
Футбол
Форвард ЦСКА Чалов получил перелом носа в матче с «Сочи»
Обновлено в 08:49
Политика
Новый владелец «Рустави-2» выставил телеканал на продажу
Гендиректор грузинского оппозиционного телеканала «Рустави-2» Кибар Халваши объявил о решении выставить канал на продажу.
Обновлено в 07:34
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов
В выходные, 17 и 18 августа, днем снова потеплеет до +25 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Экономика
Глава «Росгеологии» предложил удвоить ее госфинансирование за пять лет
Генеральный директор «Росгеологии» Сергей Горьков заявил, что компания намерена в течение пяти лет удвоить свою выручку.
Обновлено в 10:02
Происшествия
В МЧС назвали причину обвала грунта в Новосибирске
Обновлено в 09:21
Общество
В Севастополе почтили память погибших подводников «Курска»
Сегодня исполняется 19 лет со дня трагедии атомной подводной лодки «Курск», в которой погибли все 118 членов экипажа.
Обновлено в 09:02
Кино
В новом фильме Тарантино обнаружен досадный киноляп
Преданные поклонники мэтра, реагируя на новость о "крошечном киноляпе" в соцсетях, выражают уверенность в том, что "так и было задумано", в частности, это может являться одной из "пасхалок", коих немало спрятано в картине.
Обновлено в 09:58