Общество
Названы регионы с самой большой долей семей из среднего классаРоссийская газета 01:50
Доля среднего класса, традиционно считающегося основой и двигателем экономики, разнится от региона к региону. Так, на Ямале к этой категории можно отнести 45 процентов семей, а в Ингушетии - всего два.
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с чего всё началось
Не более 20% россиян от общего количества населения в 71 регионе России можно отнести к среднему классу, говорится в данных исследования «РИА Новости».Коммерсантъ02:05
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 08:57, Вашингтон
Экономика
Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума
Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".
Обновлено в 02:09
Экономика
Грефу отказали в льготах для Антипинского НПЗ
Просьба главы Сбербанка Германа Грефа о новых льготах для Антипинского НПЗ отклонена Минэнерго и Минфином.
Обновлено в 03:43
Политика
Порошенко после допроса в ГБР забросали яйцами
Обновлено в 06:24
Происшествия
Появилось видео взрыва автомобиля Tesla на МКАД
Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАД 10 августа попал на видео. Инцидент произошел после столкновения машины с эвакуатором.
Обновлено вчера в 03:42
Происшествия
В Петербурге мужчина избил врачей скорой помощи
Нетрезвый мужчина подозревается в избиении двух врачей и фельдшера, которые прибыли для оказания ему медицинской помощи в Петербурге, сообщает пресс-служба городского управления СК.
Обновлено в 08:07
Футбол
Форвард ЦСКА Чалов получил перелом носа в матче с «Сочи»
Нападающий ЦСКА Федор Чалов получил травму в домашнем матче пятого тура чемпионата России по футболу против «Сочи», сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 08:49
Происшествия
Проект BAZA предположительно выяснил личность полицейского, который ударил кулаком в живот задержанную девушку
Обновлено в 07:05
Происшествия
Мосгорсуд перевел под домашний арест экс-замминистра культуры Пирумова
Мосгорсуд перевёл под домашний арест бывшего замминистра культуры РФ Григория Пирумова по делу о мошенничестве, сообщил РИА Новости его адвокат Федор Куприянов.
Обновлено в 08:30
Политика
Зеленский поручил уволить глав управлений СБУ в трех областях
"Пожалуйста, смените председателей (управлений) Службы безопасности Украины в трех областях: Ривненская, Волынская и Житомирская", - заявил Зеленский.
Обновлено в 08:31
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Армия и оружие
Экспедиция РВИО в урочище Сандармох начала поиск останков погибших в финских концлагерях
Участники экспедиции будут искать останки узников финских концлагерей, существовавших в регионе в период оккупации в 1941-1944 годах, сообщает пресс-служба РВИО.
Обновлено в 08:21
Политика
Путин одобрил строительство служебного жилья в Севастополе
Михаил Развожаев отметил, что сохранять действующие коллективы и привлекать новых сотрудников без служебного жилья невозможно.
Обновлено в 08:31
Политика
Президент Туркмении решил купить всю линейку автомобилей Aurus
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заинтересовался российским автомобилем Aurus, продемонстрированный ему премьером Дмитрием Медведевым, и выразил желание приобрести всю линейку таких авто.
Обновлено в 00:12
Космос
НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде
Обновлено в 00:57
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов
В выходные, 17 и 18 августа, днем снова потеплеет до +25 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
10 человек напали на росгвардейцев в Ульяновске
В управлении Следственного комитета (СК) по Ульяновской области проинформировали о нападении десяти человек на сотрудников Росгвардии, которое произошло в Ульяновске.
Обновлено в 03:34
Кино
В сети появилась не вошедшая в «Гарри Поттера» песня
Обновлено в 08:34
Происшествия
«Курск»: в Севастополе сегодня вспоминают погибших подводников
Командир подлодки Геннадий Лячин был посмертно удостоен звания Героя России, члены экипажа награждены посмертно орденами Мужества.
Обновлено в 03:33
Общество
Жители РФ заметили, что объём продуктов стал меньше, а цена выше
Большинство жителей России 72% замечают, что в последние пять лет объем и вес упаковок продуктов питания уменьшился, а цена сохранилась и даже повысилась.
Обновлено в 03:39
Происшествия
Три сотрудника ФСИН погибли в ДТП под Тулой
ДТП с участием автомобиля ФСИН произошло в понедельник в Тульской области, в результате аварии погибли три человека, еще четверо пострадали.
Обновлено в 06:49
Происшествия
После ДТП под Новороссийском умер еще один ребенок
Обновлено в 07:19
Армия и оружие
Шойгу прибыл в войска ЦВО для проверки объектов Минобороны
Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в войска Центрального военного округа (ЦВО) с целью проверки ряда объектов Минобороны.
Обновлено в 06:13
Экономика
Въездной турпоток в Россию вырос на 25%
В Россию за шесть месяцев 2019 года с целью туризма въехали 1 967 221 человек, что почти на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 05:47
Политика
Запрет США избавит Порошенко от физической расправы бойцов «Азова»
Бывшие военнослужащие полка «Азов» сообщили, что будут добиваться тюремного заключения для экс-президента Украины Петра Порошенко за хищения в государственном концерне «Укроборонпром».
Обновлено в 08:30
Шоу-бизнес
Стиль монохром: Алсу надела шорты с объемной рубашкой
Алсу выбрала небесно-голубой оттенок, не забыв накинуть на плечи удлиненную рубашку с объемными рукавами.
Обновлено в 08:24
Общество
Кузнецова попросит не лишать прав взявших ребенка на митинг родителей
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова намерена обратиться в Генпрокуратуру с просьбой отозвать иск о лишении прав родителей, которые взяли ребенка на несогласованную акцию в Москве.
Обновлено в 06:04
Армия и оружие
Бойцы ВСУ грабят мирных жителей из-за нехватки еды
Обновлено в 00:33
Культура
Посвященный коллекционеру Щукину поезд запустят в московском метро
Поезд, посвященный коллекционеру Сергею Щукину, запустят в московском метро 14 августа.
Обновлено в 07:34
Армия и оружие
Глава «Росатома» прокомментировал ЧП на полигоне под Архангельском
Глава госкорпорации отметил, что сотрудники предприятия, которые остаются в больнице после ЧП, получают лучшую медпомощь.
Обновлено в 08:01