Общество

Названы регионы с самой большой долей семей из среднего классаРоссийская газета 01:50

Доля среднего класса, традиционно считающегося основой и двигателем экономики, разнится от региона к региону. Так, на Ямале к этой категории можно отнести 45 процентов семей, а в Ингушетии - всего два.
Читать в источнике
Комментировать77
с чего всё началось
Не более 20% россиян от общего количества населения в 71 регионе России можно отнести к среднему классу, говорится в данных исследования
 «РИА Новости».
Коммерсантъ02:05

Подробнее о событии

Экономист объяснил, почему жители Ямала богаче большинства россиян. «Там даже поход в кино — праздник»

URA.Ru08:19

Определены регионы с наибольшей долей жителей, считающихся средним классом

РИА Новостивчера в 17:17

Аналитика по УрФО: в ЯНАО больше всего жителей среднего класса, в Зауралье — меньше всего

Znak.com04:58

Названы российские регионы с самой «здоровой» экономикой

Lenta.ru04:21

Названы регионы России с наибольшей долей среднего класса

Московский Комсомолец06:11

«РИА Новости» назвало регионы России с наибольшей долей жителей среднего класса

Коммерсантъ02:05

Названы регионы — лидеры по доле представителей среднего класса

РБК07:04
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 08:57, Вашингтон
Экономика

Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума

Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".
Обновлено в 02:09
Экономика

Грефу отказали в льготах для Антипинского НПЗ

Просьба главы Сбербанка Германа Грефа о новых льготах для Антипинского НПЗ отклонена Минэнерго и Минфином.
Обновлено в 03:43
Политика

Порошенко после допроса в ГБР забросали яйцами

Обновлено в 06:24
Происшествия

Появилось видео взрыва автомобиля Tesla на МКАД

Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАД 10 августа попал на видео. Инцидент произошел после столкновения машины с эвакуатором.
Обновлено вчера в 03:42
Происшествия

В Петербурге мужчина избил врачей скорой помощи

Нетрезвый мужчина подозревается в избиении двух врачей и фельдшера, которые прибыли для оказания ему медицинской помощи в Петербурге, сообщает пресс-служба городского управления СК.
Обновлено в 08:07
Футбол

Форвард ЦСКА Чалов получил перелом носа в матче с «Сочи»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов получил травму в домашнем матче пятого тура чемпионата России по футболу против «Сочи», сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 08:49
Происшествия

Проект BAZA предположительно выяснил личность полицейского, который ударил кулаком в живот задержанную девушку

Обновлено в 07:05
Происшествия

Мосгорсуд перевел под домашний арест экс-замминистра культуры Пирумова

Мосгорсуд перевёл под домашний арест бывшего замминистра культуры РФ Григория Пирумова по делу о мошенничестве, сообщил РИА Новости его адвокат Федор Куприянов.
Обновлено в 08:30
Политика

Зеленский поручил уволить глав управлений СБУ в трех областях

"Пожалуйста, смените председателей (управлений) Службы безопасности Украины в трех областях: Ривненская, Волынская и Житомирская", - заявил Зеленский.
Обновлено в 08:31
Происшествия

Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка

Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Армия и оружие

Экспедиция РВИО в урочище Сандармох начала поиск останков погибших в финских концлагерях

Участники экспедиции будут искать останки узников финских концлагерей, существовавших в регионе в период оккупации в 1941-1944 годах, сообщает пресс-служба РВИО.
Обновлено в 08:21
Политика

Путин одобрил строительство служебного жилья в Севастополе

Михаил Развожаев отметил, что сохранять действующие коллективы и привлекать новых сотрудников без служебного жилья невозможно.
Обновлено в 08:31
Политика

Президент Туркмении решил купить всю линейку автомобилей Aurus

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заинтересовался российским автомобилем Aurus, продемонстрированный ему премьером Дмитрием Медведевым, и выразил желание приобрести всю линейку таких авто.
Обновлено в 00:12
Космос

НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде

Обновлено в 00:57
Общество

В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов

В выходные, 17 и 18 августа, днем снова потеплеет до +25 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

10 человек напали на росгвардейцев в Ульяновске

В управлении Следственного комитета (СК) по Ульяновской области проинформировали о нападении десяти человек на сотрудников Росгвардии, которое произошло в Ульяновске.
Обновлено в 03:34
Кино

В сети появилась не вошедшая в «Гарри Поттера» песня

Обновлено в 08:34
Происшествия

«Курск»: в Севастополе сегодня вспоминают погибших подводников

Командир подлодки Геннадий Лячин был посмертно удостоен звания Героя России, члены экипажа награждены посмертно орденами Мужества.
Обновлено в 03:33
Общество

Жители РФ заметили, что объём продуктов стал меньше, а цена выше

Большинство жителей России 72% замечают, что в последние пять лет объем и вес упаковок продуктов питания уменьшился, а цена сохранилась и даже повысилась.
Обновлено в 03:39
Происшествия

Три сотрудника ФСИН погибли в ДТП под Тулой

ДТП с участием автомобиля ФСИН произошло в понедельник в Тульской области, в результате аварии погибли три человека, еще четверо пострадали.
Обновлено в 06:49
Происшествия

После ДТП под Новороссийском умер еще один ребенок

Обновлено в 07:19
Армия и оружие

Шойгу прибыл в войска ЦВО для проверки объектов Минобороны

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в войска Центрального военного округа (ЦВО) с целью проверки ряда объектов Минобороны.
Обновлено в 06:13
Экономика

Въездной турпоток в Россию вырос на 25%

В Россию за шесть месяцев 2019 года с целью туризма въехали 1 967 221 человек, что почти на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 05:47
Политика

Запрет США избавит Порошенко от физической расправы бойцов «Азова»

Бывшие военнослужащие полка «Азов» сообщили, что будут добиваться тюремного заключения для экс-президента Украины Петра Порошенко за хищения в государственном концерне «Укроборонпром».
Обновлено в 08:30
Шоу-бизнес

Стиль монохром: Алсу надела шорты с объемной рубашкой

Алсу выбрала небесно-голубой оттенок, не забыв накинуть на плечи удлиненную рубашку с объемными рукавами.
Обновлено в 08:24
Общество

Кузнецова попросит не лишать прав взявших ребенка на митинг родителей

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова намерена обратиться в Генпрокуратуру с просьбой отозвать иск о лишении прав родителей, которые взяли ребенка на несогласованную акцию в Москве.
Обновлено в 06:04
Армия и оружие

Бойцы ВСУ грабят мирных жителей из-за нехватки еды

Обновлено в 00:33
Культура

Посвященный коллекционеру Щукину поезд запустят в московском метро

Поезд, посвященный коллекционеру Сергею Щукину, запустят в московском метро 14 августа.
Обновлено в 07:34
Армия и оружие

Глава «Росатома» прокомментировал ЧП на полигоне под Архангельском

Глава госкорпорации отметил, что сотрудники предприятия, которые остаются в больнице после ЧП, получают лучшую медпомощь.
Обновлено в 08:01
Авто

Китайский автоконцерн Changan отказался от производства авто в России

Обновлено в 04:58
Как работают Яндекс.Новости?
Главное