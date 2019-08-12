Общество

Названы регионы с самой большой долей семей из среднего классаРоссийская газета 01:50

Доля среднего класса, традиционно считающегося основой и двигателем экономики, разнится от региона к региону. Так, на Ямале к этой категории можно отнести 45 процентов семей, а в Ингушетии - всего два.
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с чего всё началось
Не более 20% россиян от общего количества населения в 71 регионе России можно отнести к среднему классу, говорится в данных исследования
 «РИА Новости».
Коммерсантъ02:05

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Названы регионы с самой большой долей семей из среднего класса

Российская газета01:50

Аналитика по УрФО: в ЯНАО больше всего жителей среднего класса, в Зауралье — меньше всего

Znak.com04:58

Названы российские регионы с самой «здоровой» экономикой

Lenta.ru04:21

«РИА Новости» назвало регионы России с наибольшей долей жителей среднего класса

Коммерсантъ02:05

Названы регионы России с наибольшей долей среднего класса. Где хорошо живут на Урале

URA.Ru04:11

Кубань оказалась отстающим регионом по численности среднего класса

Московский Комсомолец04:05

Определены регионы с наибольшей долей жителей, считающихся средним классом

РИА Новостивчера в 17:17
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 06:01, Вашингтон
Политика

Дети Порошенко пришли с плакатами поддержать отца во время допроса

Дети бывшего президента Украины Петра Порошенко пришли поддержать своего родителя, который прибыл на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 04:52
Политика

Путин приехал на байк-шоу в Севастополе на мотоцикле «Урал»

Президент России Владимир Путин посетил в Севастополе мотошоу, куда прибыл за рулем мотоцикла «Урал» в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Обновлено 10 августа в 11:35
Происшествия

Власти продлили режим ЧС в селе Каменка до 13 августа

Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что режим чрезвычайной ситуации в селе Каменка, пострадавшем от взрывов на военном складе под Ачинском, было решено продлить до утра 13 августа.
Обновлено в 05:35
Общество

Иркутские дети уехали из рязанского лагеря из-за антисанитарии

Прокуратурой Рязанской области возбуждено дело в отношении директора детского лагеря отдыха "Лесная сказка", куда приехали дети из пострадавших районов Иркутской области.
Обновлено в 05:40
Общество

Около 50 тысяч человек приняли участие в митинге на проспекте Сахарова

По данным организации «Белый счетчик», которая вела подсчет на входных рамках проверки 10 августа, в митинге на проспекте Сахарова приняли участие 49,9 тысяч человек.
Обновлено 10 августа в 10:14
Общество

Жители РФ заметили, что объём продуктов стал меньше, а цена выше

Большинство жителей России 72% замечают, что в последние пять лет объем и вес упаковок продуктов питания уменьшился, а цена сохранилась и даже повысилась.
Обновлено в 03:39
Культура

ЦБ выпустил монеты в честь мультфильма «Бременские музыканты»

Центральный банк России выпустил в оборот монеты, посвящённые мультфильму «Бременские музыканты».
Обновлено в 04:50
Футбол

Масалитин: ЦСКА в матче с «Сочи» не хватило VAR и глазастых арбитров

Матч пятого тура чемпионата России по футболу между московским ЦСКА и "Сочи" в очередной раз показал необходимость применения системы видеопомощи арбитрам (VAR) на всех играх турнира, заявил РИА Новости чемпион СССР и обладатель Кубка СССР в составе "красно-синих" Валерий Масалитин.
Обновлено в 04:40
Происшествия

Футболист Евгений Алдонин решил отсудить у МВД 47,3 млн рублей

Обновлено в 04:30
Здоровье

Медики рассказали, к чему может привести употребление каркаде

Медики объяснили к чему приведет употребление каркаде.
Обновлено вчера в 12:41
Происшествия

Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к наградам

Обновлено вчера в 13:01
Армия и оружие

В Турции назвали сроки поставки второй батареи С-400

Обновлено в 05:44
Политика

Яшин попросил Памфилову перенести выборы в Мосгордуму

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин попросил председателя Центризбиркома Эллу Памфилову перенести выборы в городской парламент на конец осени.
Обновлено в 03:22
Общество

Аэропорт Гонконга отменил все рейсы за сутки из-за протестов

Международный аэропорт Гонконга отменил все рейсы в понедельник 12 августа из-за того, что в главном терминале скопилось несколько тысяч протестующих.
Обновлено в 05:14
Общество

Уборщица из Подмосковья оказалась должна два миллиарда рублей

Обновлено 10 августа в 13:44
Происшествия

Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка

Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Космос

К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса

Возглавляет список потенциальных угроз астероид 2010RF12. Эксперты предполагают, что опасное сближение тела с Землей произойдет в 2095 году.
Обновлено вчера в 22:31
Футбол

На «Ахмат-Арене» диктор оскорбил главного арбитра матча со «Спартаком»

Обновлено вчера в 17:09
Общество

В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов

Обновлено вчера в 22:00
Общество

Кузнецова осудила действия родителей, берущих детей на митинги

Родители, которые приходят на несогласованные митинги с малолетними детьми, подвергают их жизнь и здоровье опасности, за что по закону могут быть лишены родительских прав, а также привлечены к административной и уголовной ответственности, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 05:52
Происшествия

В Москве умерла DJ Жанна Рассказова

В Москве умерла диджей Жанна Рассказова, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 02:42
Происшествия

В Греции недалеко от Афин произошел лесной пожар

Обновлено в 03:53
Происшествия

В крупном ДТП в Подмосковье погибли пять человек

Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье на Рижском шоссе на выезде в Тверскую область, среди них двое детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Московской области.
Обновлено вчера в 13:15
Происшествия

В Красноярском крае в палатке найдены тела четырех туристов

Тела четырех человек, предположительно, отравившихся газом найдены в палатке на берегу реки Ангары в Красноярском крае, сообщили журналистам в понедельник в ГСУ СК по региону.
Обновлено в 01:44
Музыка

Брежнева рассказала о ЧП во время концерта в Баку

Во время выступления украинской певицы Веры Брежневой в Азербайджане произошел сбой в работе пиротехнической системы.
Обновлено в 04:01
Происшествия

В Росгвардии открестились от ударившего на митинге девушку бойца

Сотрудник правоохранительных органов, ударивший девушку во время задержания на несогласованной акции в Москве, не является сотрудником Росгвардии.
Обновлено в 05:39
Энергетика

Россия заняла второе место по поставкам СПГ в Европу

Россия занимает второе место по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз, сообщил первый замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
Обновлено вчера в 19:25
Происшествия

Тело мужчины обнаружили в чехле для спортинвентаря на севере Москвы

Тело неизвестного мужчины, спрятанное в чехле для спортивного инвентаря, обнаружили в гаражном комплексе на севере Москвы.
Обновлено в 05:21
Происшествия

В Ульяновске более десяти человек напали на росгвардейцев

В жилом микрорайоне Верхняя терраса в Ульяновске компания подвыпивших молодых людей вступила в конфликт с сотрудниками Росгвардии, приехавшими по сообщению о нарушении общественного порядка.
Обновлено в 04:12
Футбол

Иньяки Уильямс продлил контракт с «Атлетиком» до 2028 года

Нападающий «Атлетика» Иньяки Уильямс продлил контракт с клубом.
Обновлено в 04:15
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