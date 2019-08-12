Общество
Названы регионы с самой большой долей семей из среднего классаРоссийская газета 01:50
Доля среднего класса, традиционно считающегося основой и двигателем экономики, разнится от региона к региону. Так, на Ямале к этой категории можно отнести 45 процентов семей, а в Ингушетии - всего два.
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с чего всё началось
Не более 20% россиян от общего количества населения в 71 регионе России можно отнести к среднему классу, говорится в данных исследования «РИА Новости».Коммерсантъ02:05
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Политика
Дети Порошенко пришли с плакатами поддержать отца во время допроса
Дети бывшего президента Украины Петра Порошенко пришли поддержать своего родителя, который прибыл на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 04:52
Политика
Путин приехал на байк-шоу в Севастополе на мотоцикле «Урал»
Президент России Владимир Путин посетил в Севастополе мотошоу, куда прибыл за рулем мотоцикла «Урал» в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Обновлено 10 августа в 11:35
Происшествия
Власти продлили режим ЧС в селе Каменка до 13 августа
Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что режим чрезвычайной ситуации в селе Каменка, пострадавшем от взрывов на военном складе под Ачинском, было решено продлить до утра 13 августа.
Обновлено в 05:35
Общество
Иркутские дети уехали из рязанского лагеря из-за антисанитарии
Прокуратурой Рязанской области возбуждено дело в отношении директора детского лагеря отдыха "Лесная сказка", куда приехали дети из пострадавших районов Иркутской области.
Обновлено в 05:40
Общество
Около 50 тысяч человек приняли участие в митинге на проспекте Сахарова
По данным организации «Белый счетчик», которая вела подсчет на входных рамках проверки 10 августа, в митинге на проспекте Сахарова приняли участие 49,9 тысяч человек.
Обновлено 10 августа в 10:14
Общество
Жители РФ заметили, что объём продуктов стал меньше, а цена выше
Большинство жителей России 72% замечают, что в последние пять лет объем и вес упаковок продуктов питания уменьшился, а цена сохранилась и даже повысилась.
Обновлено в 03:39
Культура
ЦБ выпустил монеты в честь мультфильма «Бременские музыканты»
Центральный банк России выпустил в оборот монеты, посвящённые мультфильму «Бременские музыканты».
Обновлено в 04:50
Футбол
Масалитин: ЦСКА в матче с «Сочи» не хватило VAR и глазастых арбитров
Матч пятого тура чемпионата России по футболу между московским ЦСКА и "Сочи" в очередной раз показал необходимость применения системы видеопомощи арбитрам (VAR) на всех играх турнира, заявил РИА Новости чемпион СССР и обладатель Кубка СССР в составе "красно-синих" Валерий Масалитин.
Обновлено в 04:40
Здоровье
Медики рассказали, к чему может привести употребление каркаде
Медики объяснили к чему приведет употребление каркаде.
Обновлено вчера в 12:41
Происшествия
Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к наградам
Обновлено вчера в 13:01
Армия и оружие
В Турции назвали сроки поставки второй батареи С-400
Обновлено в 05:44
Политика
Яшин попросил Памфилову перенести выборы в Мосгордуму
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин попросил председателя Центризбиркома Эллу Памфилову перенести выборы в городской парламент на конец осени.
Обновлено в 03:22
Общество
Аэропорт Гонконга отменил все рейсы за сутки из-за протестов
Международный аэропорт Гонконга отменил все рейсы в понедельник 12 августа из-за того, что в главном терминале скопилось несколько тысяч протестующих.
Обновлено в 05:14
Общество
Уборщица из Подмосковья оказалась должна два миллиарда рублей
Обновлено 10 августа в 13:44
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Космос
К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса
Возглавляет список потенциальных угроз астероид 2010RF12. Эксперты предполагают, что опасное сближение тела с Землей произойдет в 2095 году.
Обновлено вчера в 22:31
Футбол
На «Ахмат-Арене» диктор оскорбил главного арбитра матча со «Спартаком»
Обновлено вчера в 17:09
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Кузнецова осудила действия родителей, берущих детей на митинги
Родители, которые приходят на несогласованные митинги с малолетними детьми, подвергают их жизнь и здоровье опасности, за что по закону могут быть лишены родительских прав, а также привлечены к административной и уголовной ответственности, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 05:52
Происшествия
В Москве умерла DJ Жанна Рассказова
В Москве умерла диджей Жанна Рассказова, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 02:42
Происшествия
В Греции недалеко от Афин произошел лесной пожар
Обновлено в 03:53
Происшествия
В крупном ДТП в Подмосковье погибли пять человек
Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье на Рижском шоссе на выезде в Тверскую область, среди них двое детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Московской области.
Обновлено вчера в 13:15
Происшествия
В Красноярском крае в палатке найдены тела четырех туристов
Тела четырех человек, предположительно, отравившихся газом найдены в палатке на берегу реки Ангары в Красноярском крае, сообщили журналистам в понедельник в ГСУ СК по региону.
Обновлено в 01:44
Музыка
Брежнева рассказала о ЧП во время концерта в Баку
Во время выступления украинской певицы Веры Брежневой в Азербайджане произошел сбой в работе пиротехнической системы.
Обновлено в 04:01
Происшествия
В Росгвардии открестились от ударившего на митинге девушку бойца
Сотрудник правоохранительных органов, ударивший девушку во время задержания на несогласованной акции в Москве, не является сотрудником Росгвардии.
Обновлено в 05:39
Энергетика
Россия заняла второе место по поставкам СПГ в Европу
Россия занимает второе место по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз, сообщил первый замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
Обновлено вчера в 19:25
Происшествия
Тело мужчины обнаружили в чехле для спортинвентаря на севере Москвы
Тело неизвестного мужчины, спрятанное в чехле для спортивного инвентаря, обнаружили в гаражном комплексе на севере Москвы.
Обновлено в 05:21
Происшествия
В Ульяновске более десяти человек напали на росгвардейцев
В жилом микрорайоне Верхняя терраса в Ульяновске компания подвыпивших молодых людей вступила в конфликт с сотрудниками Росгвардии, приехавшими по сообщению о нарушении общественного порядка.
Обновлено в 04:12
Футбол
Иньяки Уильямс продлил контракт с «Атлетиком» до 2028 года
Нападающий «Атлетика» Иньяки Уильямс продлил контракт с клубом.
Обновлено в 04:15