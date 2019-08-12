Общество

Названы регионы с самой большой долей семей из среднего классаРоссийская газета 01:50

Доля среднего класса, традиционно считающегося основой и двигателем экономики, разнится от региона к региону. Так, на Ямале к этой категории можно отнести 45 процентов семей, а в Ингушетии - всего два.
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с чего всё началось
Не более 20% россиян от общего количества населения в 71 регионе России можно отнести к среднему классу, говорится в данных исследования
 «РИА Новости».
Коммерсантъ02:05

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«РИА Новости» назвало регионы России с наибольшей долей жителей среднего класса

Коммерсантъ02:05

Аналитика по УрФО: в ЯНАО больше всего жителей среднего класса, в Зауралье — меньше всего

Znak.com04:58

Названы российские регионы с самой «здоровой» экономикой

Lenta.ru04:21

Названы регионы России с наибольшей долей среднего класса. Где хорошо живут на Урале

URA.Ru04:11

Названы регионы с самой большой долей семей из среднего класса

Российская газета01:50

Кубань оказалась отстающим регионом по численности среднего класса

Московский Комсомолец04:05

Определены регионы с наибольшей долей жителей, считающихся средним классом

РИА Новостивчера в 17:17
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 06:17, Вашингтон
Культура

ЦБ выпустил монеты в честь мультфильма «Бременские музыканты»

Центральный банк России выпустил в оборот монеты, посвящённые мультфильму «Бременские музыканты».
Обновлено в 04:50
Происшествия

Тела четырех туристов нашли в палатке в Красноярском крае

Следственный комитет (СК) по Красноярскому краю проинформировал об обнаружении тел четырех человек на берегу реки Ангара.
Обновлено в 01:49
Футбол

Судью оскорбили по громкой связи во время матча «Спартак»-«Ахмат»

Обновлено вчера в 20:59
Общество

Уборщица из Подмосковья оказалась должна два миллиарда рублей

Обновлено 10 августа в 13:44
Происшествия

Футболист Алдонин намерен отсудить 47 млн рублей у МВД

Обновлено в 06:07
Политика

Дети Порошенко пришли с плакатами, чтобы поддержать его на допросе

Обновлено в 05:25
Политика

Зеленский назвал незаконную добычу янтаря «войной против государства»

Зеленский отметил, что из-за незаконной добычи янтаря тысячи гектаров леса Житомирской, Ровенской и Волынской областей Украины превращены в пустыню.
Обновлено в 05:53
Политика

Яшин призвал Памфилову перенести выборы в Мосгордуму

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин предложил главе ЦИКа Элле Памфиловой использовать свои полномочия «во имя Конституции и в интересах граждан» и отменить запланированные на 8 сентября «псевдовыборы в Мосгордуму».
Обновлено в 03:46
Армия и оружие

Турция задумалась о российских Су-35 после отказа США продавать F-35

Турция рассматривает возможность приобретения российских истребителей Су-35 после отказа США продавать F-35.
Обновлено вчера в 16:53
Энергетика

Россия заняла второе место по поставкам СПГ в Европу

Россия занимает второе место по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз, сообщил первый замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
Обновлено вчера в 19:25
Происшествия

Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка

Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Космос

В Китае роботов-собак заставили перевозить людей и буксировать минивэн

Обновлено вчера в 05:52
Общество

Кузнецова попросит не лишать прав взявших ребенка на митинг родителей

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова намерена обратиться в Генпрокуратуру с просьбой отозвать иск о лишении прав родителей, которые взяли ребенка на несогласованную акцию в Москве.
Обновлено в 06:04
Политика

Писательница Ницой предрекла Украине вымирание из-за любви к Высоцкому

Обновлено вчера в 13:07
Шоу-бизнес

Лопырева поделилась историей романтических свиданий с Булатовым

36-летняя Виктория Лопырева делает все для того, чтобы ее жизнь с Игорем Булатовым напоминала сказку.
Обновлено в 05:16
Здоровье

Опасное вещество найдено в корвалоле

Входящие в состав корвалола два активных вещества могут представлять опасность для здоровья.
Обновлено в 05:21
Происшествия

В Росгвардии опровергли принадлежность к ней ударившего девушку бойца

Представитель правоохранительных органов, ударивший в живот девушку во время задержания на несогласованной акции в Москве, не является сотрудником Росгвардии.
Обновлено в 04:07
Космос

К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса

Возглавляет список потенциальных угроз астероид 2010RF12. Эксперты предполагают, что опасное сближение тела с Землей произойдет в 2095 году.
Обновлено вчера в 22:31
Общество

Интерьеры станции «Лефортово» БКЛ стилизуют под старину

Обновлено в 01:57
Общество

Аэропорт Гонконга из-за массовых протестов отменил все рейсы

Руководство аэропорта Гонконга отменило все вылетающие рейсы, запланированные на понедельник, 12 августа, так как толпа протестующих заняла здание главного терминала.
Обновлено в 05:02
Происшествия

В Москве умерла DJ Жанна Рассказова

В Москве умерла диджей Жанна Рассказова, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 02:42
Шоу-бизнес

Олег Газманов заявил, что не планирует больше иметь детей

Обновлено в 05:28
Политика

Оппозиция планирует провести 17 августа новую акцию в Москве

Обновлено в 03:08
Общество

В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов

Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

В пожаре в детском саду города Эри погибли пятеро детей

Обновлено вчера в 22:02
Армия и оружие

На ЧФ научились ремонтировать попавшие под санкции двигатели

Моряки Черноморского флота освоили производство по восстановлению катеров, оснащенных иностранными двигателями типа Rolls-Royce, MAN, Caterpillar, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено в 01:25
Экономика

Goldman Sachs предрек США рецессию из-за торговой войны с Китаем

Опасения, что торговая война между США и Китаем приведет к рецессии американской экономики, растут, две крупнейшие экономики мира вряд ли заключат сделку до следующих президентских выборов в Штатах (в 2020 году).
Обновлено вчера в 21:06
Футбол

Вратарь «Барселоны» выбыл из строя на месяц

Голкипер «Барселоны» Норберту Нето попал в лазарет. Он сломал запястье и будет восстанавливаться на протяжении месяца.
Обновлено в 02:37
Армия и оружие

В США оценили российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА

Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), работа над созданием которого ведется в России, станет бомбардировщиком шестого поколения.
Обновлено вчера в 12:00
Авто

Новый Volkswagen Jetta поступит в Россию в 2020 году

На днях в социальных сетях компания Volkswagen анонсировала выход на российский рынок нового поколения седана Volkswagen Jetta.
Обновлено в 00:30
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