Общество
Названы регионы с самой большой долей семей из среднего классаРоссийская газета 01:50
"Более трети семей можно отнести к среднему классу еще в двух регионах - в Магаданской области (34,5 процента) и Чукотском автономном округе (33,8 процента)", - говорят исследователи. На четвертой и пятой позициях - Югра и Ненецкий автономный округ (32 и 29 процентов соответственно).
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с чего всё началось
Не более 20% россиян от общего количества населения в 71 регионе России можно отнести к среднему классу, говорится в данных исследования «РИА Новости».Коммерсантъ02:05
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 04:48, Вашингтон
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов
Обновлено вчера в 22:00
Экономика
ЦБ выпустит монеты в честь мультфильма «Бременские музыканты»
В понедельник, 12 августа, Банк России выпускает памятные монеты, посвященные мультфильму "Бременские музыканты", серии "Российская (советская) мультипликация".
Обновлено в 04:40
Политика
Президент Туркмении решил купить всю линейку автомобилей Aurus
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заинтересовался российским автомобилем Aurus, продемонстрированный ему премьером Дмитрием Медведевым, и выразил желание приобрести всю линейку таких авто.
Обновлено в 00:12
Политика
Россия и Индия обсудят обучение россиян обработке алмазов
Индийская и российская стороны обсудят перспективу обучения россиян обработке добываемых в РФ алмазов, сообщил в интервью РИА Новости министр торговли и промышленности этой страны Пиюш Гоял.
Обновлено в 03:17
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия
Свадебного стрелка задержали под Петербургом
«Указанный автомобиль был задержан, в полицию для разбирательства доставлен гражданин 1985 года рождения, у него изъят травматический пистолет», — заявили 12 августа в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 02:07
Общество
В чешском ресторане ввели штрафы за недоеденные обеды
Обновлено в 02:07
Общество
Все рейсы в аэропорту Гонконга отменили из-за демонстрантов
Все вылеты и прилеты в международном аэропорту Гонконга отменены из-за демонстрантов, которые оккупировали аэропорт.
Обновлено в 04:42
Кино
Жители Якутска вручили Джорджу Мартину «народный Оскар»
Писателю Джорджу Мартину, автору литературного цикла «Песнь Льда и Огня», на основе которого сняли сериал «Игра престола», через его личного помощника вручили статуэтку Элляя-Джона Сноу.
Обновлено в 02:08
Происшествия
Ударившего девушку сотрудника МВД собираются преследовать уголовно
Обновлено вчера в 17:57
Армия и оружие
В Минобороны озвучили сроки завершения испытаний Су-57 и МиГ-35
Государственные испытания новейших российских истребителей пятого поколения Су-57 будут завершены в текущем году.
Обновлено вчера в 19:59
Экономика
Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума
Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".
Обновлено в 02:09
Происшествия
Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к наградам
Обновлено вчера в 13:01
Политика
Порошенко явился на допрос в ГБР
Бывший президент Украины Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований.
Обновлено в 03:42
Футбол
Во время матча «Ахмат» — «Спартак» по громкой связи оскорбили судью
Обновлено вчера в 16:55
Политика
Супрун назвала правильный вариант своего имени
Ранее Супрун уличила в расизме советника украинского лидера Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 18:05
Происшествия
В Красноярском крае в палатке нашли тела четырех туристов
Как сообщили в пресс-службе СК РФ по региону, утром 12 августа поступило сообщение, что на левом берегу Ангары в районе поселка Новоангарск в туристической палатке обнаружены тела четырех человек.
Обновлено в 02:40
Технологии
Южнокорейский мессенджер Kakao запустит собственный криптокошелек
Собственный криптовалютный кошелек Klip от южнокорейской компании Kakao запустят во второй половине 2019 года.
Обновлено в 04:06
Происшествия
ОНК: режиссера Васильева освободили из изолятора
Режиссер телеканала "Доктор" Дмитрий Васильев, подозреваемый в причастности к массовым беспорядкам, освобожден из изолятора, так как срок его задержания истек.
Обновлено вчера в 21:01
Происшествия
В Новой Москве мужчина с ножом напал на школьницу
Неизвестный напал с ножом на ученицу 11 класса в Новой Москве, в результате девушка была госпитализирована в тяжелом состоянии.
Обновлено в 01:33
Общество
Интерьеры станции «Лефортово» БКЛ стилизуют под старину
Интерьеры станции "Лефортово" Большой кольцевой линии метро стилизуют под старинные гравюры ХVII–XVIII веков.
Обновлено в 01:57
Происшествия
В Москве умерла DJ Жанна Рассказова
В Москве умерла диджей Жанна Рассказова, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 02:42
Культура
В Ульяновской области создадут ещё один виртуальный концертный зал
Димитровградский музыкальный колледж, который в этом году отмечает 50-летие, получит виртуальный концертный зал.
Обновлено в 03:39
Интернет
В работе поисковой системы Google произошел сбой
Сбой произошел в работе американской поисковой системы Google.
Обновлено вчера в 19:20
Авто
1900-сильная Pininfarina Battista: она едет!
Вы, наверное, уже знаете про Pininfarina Battista.
Обновлено в 02:02
Общество
Подмосковный дворник задолжала два миллиарда рублей
По данным издания, в 2016 году Дорогомиловский суд Москвы постановил взыскать задолженность с женщины.
Обновлено 10 августа в 20:58
Политика
В Киеве рассказали, при каких условиях рухнет украинская экономика
Украинскую экономику ожидают серьезные трудности, если продолжится массовая миграция трудоспособного населения за рубеж и прекратится финансирование внешними кредиторами, заявил в эфире YouTube-канала PolitWera директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено вчера в 23:04
Финансы
Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам
За последние четыре года золотовалютные резервы РФ выросли на 45% и достигли $518 млрд в июне, в то время как показатели Саудовской Аравии снижаются и, по данным на июнь, составляют $527 млрд.
Обновлено вчера в 06:33
Политика
Россияне назвали самые важные события 30-летней давности
Как оказалось, с большим отрывом лидирует вывод советских войск из Афганистана, за это событие проголосовало 54 процента опрошенных.
Обновлено в 03:54
Космос
К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса
Обновлено вчера в 22:31