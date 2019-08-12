Общество

Названы регионы с самой большой долей семей из среднего классаРоссийская газета 01:50

"Более трети семей можно отнести к среднему классу еще в двух регионах - в Магаданской области (34,5 процента) и Чукотском автономном округе (33,8 процента)", - говорят исследователи. На четвертой и пятой позициях - Югра и Ненецкий автономный округ (32 и 29 процентов соответственно).
Читать в источнике
Комментировать8
с чего всё началось
Не более 20% россиян от общего количества населения в 71 регионе России можно отнести к среднему классу, говорится в данных исследования
 «РИА Новости».
Коммерсантъ02:05

Подробнее о событии

Названы регионы России с наибольшей долей среднего класса. Где хорошо живут на Урале

URA.Ru04:11

Названы российские регионы с самой «здоровой» экономикой

Lenta.ru04:21

Кубань оказалась отстающим регионом по численности среднего класса

Московский Комсомолец04:05

«РИА Новости» назвало регионы России с наибольшей долей жителей среднего класса

Коммерсантъ02:05

Названы регионы с самой большой долей семей из среднего класса

Российская газета01:50

Семьи среднего класса подсчитали в России. Где их меньше всего?

Телеканал 360°02:52

Определены регионы с наибольшей долей жителей, считающихся средним классом

РИА Новостивчера в 17:17
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 04:48, Вашингтон
Общество

В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов

Обновлено вчера в 22:00
Экономика

ЦБ выпустит монеты в честь мультфильма «Бременские музыканты»

В понедельник, 12 августа, Банк России выпускает памятные монеты, посвященные мультфильму "Бременские музыканты", серии "Российская (советская) мультипликация".
Обновлено в 04:40
Политика

Президент Туркмении решил купить всю линейку автомобилей Aurus

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заинтересовался российским автомобилем Aurus, продемонстрированный ему премьером Дмитрием Медведевым, и выразил желание приобрести всю линейку таких авто.
Обновлено в 00:12
Политика

Россия и Индия обсудят обучение россиян обработке алмазов

Индийская и российская стороны обсудят перспективу обучения россиян обработке добываемых в РФ алмазов, сообщил в интервью РИА Новости министр торговли и промышленности этой страны Пиюш Гоял.
Обновлено в 03:17
Происшествия

Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка

Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия

Свадебного стрелка задержали под Петербургом

«Указанный автомобиль был задержан, в полицию для разбирательства доставлен гражданин 1985 года рождения, у него изъят травматический пистолет», — заявили 12 августа в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 02:07
Общество

В чешском ресторане ввели штрафы за недоеденные обеды

Обновлено в 02:07
Общество

Все рейсы в аэропорту Гонконга отменили из-за демонстрантов

Все вылеты и прилеты в международном аэропорту Гонконга отменены из-за демонстрантов, которые оккупировали аэропорт.
Обновлено в 04:42
Кино

Жители Якутска вручили Джорджу Мартину «народный Оскар»

Писателю Джорджу Мартину, автору литературного цикла «Песнь Льда и Огня», на основе которого сняли сериал «Игра престола», через его личного помощника вручили статуэтку Элляя-Джона Сноу.
Обновлено в 02:08
Происшествия

Ударившего девушку сотрудника МВД собираются преследовать уголовно

Обновлено вчера в 17:57
Армия и оружие

В Минобороны озвучили сроки завершения испытаний Су-57 и МиГ-35

Государственные испытания новейших российских истребителей пятого поколения Су-57 будут завершены в текущем году.
Обновлено вчера в 19:59
Экономика

Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума

Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".
Обновлено в 02:09
Происшествия

Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к наградам

Обновлено вчера в 13:01
Политика

Порошенко явился на допрос в ГБР

Бывший президент Украины Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований.
Обновлено в 03:42
Футбол

Во время матча «Ахмат» — «Спартак» по громкой связи оскорбили судью

Обновлено вчера в 16:55
Политика

Супрун назвала правильный вариант своего имени

Ранее Супрун уличила в расизме советника украинского лидера Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 18:05
Происшествия

В Красноярском крае в палатке нашли тела четырех туристов

Как сообщили в пресс-службе СК РФ по региону, утром 12 августа поступило сообщение, что на левом берегу Ангары в районе поселка Новоангарск в туристической палатке обнаружены тела четырех человек.
Обновлено в 02:40
Технологии

Южнокорейский мессенджер Kakao запустит собственный криптокошелек

Собственный криптовалютный кошелек Klip от южнокорейской компании Kakao запустят во второй половине 2019 года.
Обновлено в 04:06
Происшествия

ОНК: режиссера Васильева освободили из изолятора

Режиссер телеканала "Доктор" Дмитрий Васильев, подозреваемый в причастности к массовым беспорядкам, освобожден из изолятора, так как срок его задержания истек.
Обновлено вчера в 21:01
Происшествия

В Новой Москве мужчина с ножом напал на школьницу

Неизвестный напал с ножом на ученицу 11 класса в Новой Москве, в результате девушка была госпитализирована в тяжелом состоянии.
Обновлено в 01:33
Общество

Интерьеры станции «Лефортово» БКЛ стилизуют под старину

Интерьеры станции "Лефортово" Большой кольцевой линии метро стилизуют под старинные гравюры ХVII–XVIII веков.
Обновлено в 01:57
Происшествия

В Москве умерла DJ Жанна Рассказова

В Москве умерла диджей Жанна Рассказова, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 02:42
Культура

В Ульяновской области создадут ещё один виртуальный концертный зал

Димитровградский музыкальный колледж, который в этом году отмечает 50-летие, получит виртуальный концертный зал.
Обновлено в 03:39
Интернет

В работе поисковой системы Google произошел сбой

Сбой произошел в работе американской поисковой системы Google.
Обновлено вчера в 19:20
Авто

1900-сильная Pininfarina Battista: она едет!

Вы, наверное, уже знаете про Pininfarina Battista.
Обновлено в 02:02
Общество

Подмосковный дворник задолжала два миллиарда рублей

По данным издания, в 2016 году Дорогомиловский суд Москвы постановил взыскать задолженность с женщины.
Обновлено 10 августа в 20:58
Политика

В Киеве рассказали, при каких условиях рухнет украинская экономика

Украинскую экономику ожидают серьезные трудности, если продолжится массовая миграция трудоспособного населения за рубеж и прекратится финансирование внешними кредиторами, заявил в эфире YouTube-канала PolitWera директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено вчера в 23:04
Финансы

Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам

За последние четыре года золотовалютные резервы РФ выросли на 45% и достигли $518 млрд в июне, в то время как показатели Саудовской Аравии снижаются и, по данным на июнь, составляют $527 млрд.
Обновлено вчера в 06:33
Политика

Россияне назвали самые важные события 30-летней давности

Как оказалось, с большим отрывом лидирует вывод советских войск из Афганистана, за это событие проголосовало 54 процента опрошенных.
Обновлено в 03:54
Космос

К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса

Обновлено вчера в 22:31
Как работают Яндекс.Новости?
Главное