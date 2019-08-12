Общество
Названы регионы с самой большой долей семей из среднего классаРоссийская газета 01:50
Доля среднего класса, традиционно считающегося основой и двигателем экономики, разнится от региона к региону. Так, на Ямале к этой категории можно отнести 45 процентов семей, а в Ингушетии - всего два.
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с чего всё началось
Не более 20% россиян от общего количества населения в 71 регионе России можно отнести к среднему классу, говорится в данных исследования «РИА Новости».Коммерсантъ02:05
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Происшествия
Взрыв газа случился в жилом доме в Москве
Обновлено в 10:59
Происшествия
Суд арестовал признавшего вину фигуранта дела о массовых беспорядках
Басманный суд Москвы арестовал на два месяца 20-летнего члена партии «Яблоко» Валерия Костенка, который обвиняется в участии в массовых беспорядках на митинге 27 июля, передает «Интерфакс».
Обновлено в 10:43
Футбол
Малком отреагировал на слухи об уходе из «Зенита»
Полузащитник "Зенита" Малком прокомментировал слухи, согласно которым он может сменить клубную прописку грядущей зимой из-за проявления расизма со стороны болельщиков.
Обновлено в 04:36
Армия и оружие
Останки двух человек обнаружила экспедиция РВИО в урочище Сандармох
Останки двух человек обнаружила экспедиция российского военно-исторического общества (РВИО) в урочище Сандармох.
Обновлено в 11:26
Происшествия
Три сотрудника ФСИН погибли в ДТП под Тулой
ДТП с участием автомобиля ФСИН произошло в понедельник в Тульской области, в результате аварии погибли три человека, еще четверо пострадали.
Обновлено в 06:49
Экономика
Росстат зафиксировал рост ВВП во втором квартале на 0,9%
ВВП во втором квартале текущего года вырос на 0,9% по сравнению с показателем за тот же период 2018 года, следует из предварительной оценки Росстата (в первом квартале 2019 года рост составил 0,5% в годовом выражении).
Обновлено в 09:08
Экономика
Глава Пенсионного фонда перечислил меры по защите накоплений россиян
Пенсионный фонд России (ПФР) отслеживает ситуацию с переходом россиян из одного пенсионного фонда в другой, к сентябрю будут готовы окончательные предложения для дополнительной защиты их прав.
Обновлено в 03:45
Происшествия
Футболист Алдонин намерен отсудить 47 млн рублей у МВД
Обновлено в 06:07
Кино
В новом фильме Тарантино нашли киноляп
Напомним, новый фильм Тарантино побил рекорды проката в РФ и СНГ.
Обновлено в 03:26
Политика
Посольство США на Украине прокомментировало визит Путина в Крым
В посольстве США на Украине высказались по поводу визита президента России Владимира Путина в Крым.
Обновлено в 10:55
Наука
2 500 000 неизвестных белков обнаружено в микрофлоре человека
Американские ученые сравнили 1773 человеческих метагеномов, обнаружив около четырех тысяч белковых семейств, большинство из которых не были ранее описаны из-за маленького размера, затрудняющего идентификацию.
Обновлено вчера в 17:16
Происшествия
Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка
Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий прокомментировал скандал, который разразился после того, как на него подали обращение в полицию за грубое обращение с ребенком при крещении.
Обновлено вчера в 21:39
Футбол
«Краснодар» вылетел на ответный матч против «Порту»
Футбольный клуб "Краснодар" отправился на ответный матч с португальским "Порту", сообщает пресс-служба "быков" в Твиттере.
Обновлено в 06:50
Политика
Ущерб от потери российских туристов оценили в Грузии
Грузинский премьер Мамука Бахтадзе рассказал, во сколько обошлась туристическому сектору страны ситуация с российскими туристами.
Обновлено в 11:27
Экономика
Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума
Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".
Обновлено в 02:09
Космос
США вслед за Россией отправят на МКС робота
США решили направить на Международную космическую станцию (МКС) человекоподобного робота Robonaut 2, сообщили в NASA.
Обновлено вчера в 22:57
Общество
Росрыболовство установит новые правила любительской рыбалки
Обновлено 09 августа в 23:21
Футбол
У Чалова диагностировали перелом носа после матча с «Сочи»
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов получил перелом носа со смещением в матче пятого тура чемпионата России с «Сочи» (0:0), сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 09:00
Происшествия
Друг погибшей DJ Рассказовой рассказал о последних минутах ее жизни
Через несколько минут девушка проснулась, вышла на кухню и почти сразу потеряла сознание и стала задыхаться на глазах у друзей.
Обновлено в 08:58
Политика
Порошенко после допроса забросали яйцами
Обновлено в 06:11
Футбол
Футболист Джорджевич перешел из «Зенита» в «Локомотив»
Обновлено в 09:36
Общество
В России изменились правила использования электронной подписи
В России с 13 августа вступили в силу изменения в закон, регламентирующий использование электронной подписи при сделках с недвижимостью.
Обновлено в 06:28
Футбол
Во время матча «Ахмат» — «Спартак» по громкой связи оскорбили судью
Обновлено вчера в 16:55
Кино
Супруга Валентина Гафта рассказала о состоянии артиста
Состояние здоровья госпитализированного народного артиста РСФСР Валентина Гафта остается прежним, выписываться он в ближайшее время не планирует.
Обновлено в 09:00
Происшествия
В Новокузнецке дети подожгли пятилетнюю подругу
По предварительным данным, одежду на ребенке случайно подожгли ее подруги 9 и 11 лет.
Обновлено в 00:41