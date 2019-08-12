с чего всё началось

Доля среднего класса, традиционно считающегося основой и двигателем экономики, разнится от региона к региону. Так, на Ямале к этой категории можно отнести 45 процентов семей, а в Ингушетии - всего два.

Названы регионы с самой большой долей семей из среднего класса

Происшествия Суд арестовал признавшего вину фигуранта дела о массовых беспорядках Басманный суд Москвы арестовал на два месяца 20-летнего члена партии «Яблоко» Валерия Костенка, который обвиняется в участии в массовых беспорядках на митинге 27 июля, передает «Интерфакс».

Футбол Малком отреагировал на слухи об уходе из «Зенита» Полузащитник "Зенита" Малком прокомментировал слухи, согласно которым он может сменить клубную прописку грядущей зимой из-за проявления расизма со стороны болельщиков.

Происшествия Три сотрудника ФСИН погибли в ДТП под Тулой ДТП с участием автомобиля ФСИН произошло в понедельник в Тульской области, в результате аварии погибли три человека, еще четверо пострадали.

Экономика Росстат зафиксировал рост ВВП во втором квартале на 0,9% ВВП во втором квартале текущего года вырос на 0,9% по сравнению с показателем за тот же период 2018 года, следует из предварительной оценки Росстата (в первом квартале 2019 года рост составил 0,5% в годовом выражении).

Экономика Глава Пенсионного фонда перечислил меры по защите накоплений россиян Пенсионный фонд России (ПФР) отслеживает ситуацию с переходом россиян из одного пенсионного фонда в другой, к сентябрю будут готовы окончательные предложения для дополнительной защиты их прав.

Кино В новом фильме Тарантино нашли киноляп Напомним, новый фильм Тарантино побил рекорды проката в РФ и СНГ.

Политика Посольство США на Украине прокомментировало визит Путина в Крым В посольстве США на Украине высказались по поводу визита президента России Владимира Путина в Крым.

Наука 2 500 000 неизвестных белков обнаружено в микрофлоре человека Американские ученые сравнили 1773 человеческих метагеномов, обнаружив около четырех тысяч белковых семейств, большинство из которых не были ранее описаны из-за маленького размера, затрудняющего идентификацию.

Происшествия Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий прокомментировал скандал, который разразился после того, как на него подали обращение в полицию за грубое обращение с ребенком при крещении.

Футбол «Краснодар» вылетел на ответный матч против «Порту» Футбольный клуб "Краснодар" отправился на ответный матч с португальским "Порту", сообщает пресс-служба "быков" в Твиттере.

Политика Ущерб от потери российских туристов оценили в Грузии Грузинский премьер Мамука Бахтадзе рассказал, во сколько обошлась туристическому сектору страны ситуация с российскими туристами.

Экономика Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".

Космос США вслед за Россией отправят на МКС робота США решили направить на Международную космическую станцию (МКС) человекоподобного робота Robonaut 2, сообщили в NASA.

Футбол У Чалова диагностировали перелом носа после матча с «Сочи» Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов получил перелом носа со смещением в матче пятого тура чемпионата России с «Сочи» (0:0), сообщает «Чемпионат».

Происшествия Друг погибшей DJ Рассказовой рассказал о последних минутах ее жизни Через несколько минут девушка проснулась, вышла на кухню и почти сразу потеряла сознание и стала задыхаться на глазах у друзей.

Общество В России изменились правила использования электронной подписи В России с 13 августа вступили в силу изменения в закон, регламентирующий использование электронной подписи при сделках с недвижимостью.

Кино Супруга Валентина Гафта рассказала о состоянии артиста Состояние здоровья госпитализированного народного артиста РСФСР Валентина Гафта остается прежним, выписываться он в ближайшее время не планирует.