Общество

Названы регионы с самой большой долей семей из среднего классаРоссийская газета 01:50

Доля среднего класса, традиционно считающегося основой и двигателем экономики, разнится от региона к региону. Так, на Ямале к этой категории можно отнести 45 процентов семей, а в Ингушетии - всего два.
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с чего всё началось
Не более 20% россиян от общего количества населения в 71 регионе России можно отнести к среднему классу, говорится в данных исследования
 «РИА Новости».
Коммерсантъ02:05

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Названы регионы России с наибольшей долей среднего класса. Где хорошо живут на Урале

URA.Ru04:11

Названы регионы — лидеры по доле представителей среднего класса

РБК07:04

«РИА Новости» назвало регионы России с наибольшей долей жителей среднего класса

Коммерсантъ02:05

Аналитика по УрФО: в ЯНАО больше всего жителей среднего класса, в Зауралье — меньше всего

Znak.com04:58

Названы российские регионы с самой «здоровой» экономикой

Lenta.ru04:21

10,5% жителей Волгоградской области отнесли к среднему классу

Московский Комсомолец10:00

Определены регионы с наибольшей долей жителей, считающихся средним классом

РИА Новостивчера в 17:17
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 12:25, Ашберн
Происшествия

Взрыв газа случился в жилом доме в Москве

Обновлено в 10:59
Происшествия

Суд арестовал признавшего вину фигуранта дела о массовых беспорядках

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца 20-летнего члена партии «Яблоко» Валерия Костенка, который обвиняется в участии в массовых беспорядках на митинге 27 июля, передает «Интерфакс».
Обновлено в 10:43
Футбол

Малком отреагировал на слухи об уходе из «Зенита»

Полузащитник "Зенита" Малком прокомментировал слухи, согласно которым он может сменить клубную прописку грядущей зимой из-за проявления расизма со стороны болельщиков.
Обновлено в 04:36
Происшествия

Погибших при взрыве ракеты атомщиков наградили орденами Мужества

Обновлено в 11:55
Армия и оружие

Останки двух человек обнаружила экспедиция РВИО в урочище Сандармох

Останки двух человек обнаружила экспедиция российского военно-исторического общества (РВИО) в урочище Сандармох.
Обновлено в 11:26
Происшествия

Получившая удар в живот от полицейского девушка пожаловалась в СК

Обновлено в 07:05
Транспорт

В «Победе» считают, что DDoS-атака на ее сайт шла с китайских серверов

Обновлено в 10:25
Происшествия

Три сотрудника ФСИН погибли в ДТП под Тулой

ДТП с участием автомобиля ФСИН произошло в понедельник в Тульской области, в результате аварии погибли три человека, еще четверо пострадали.
Обновлено в 06:49
Экономика

Росстат зафиксировал рост ВВП во втором квартале на 0,9%

ВВП во втором квартале текущего года вырос на 0,9% по сравнению с показателем за тот же период 2018 года, следует из предварительной оценки Росстата (в первом квартале 2019 года рост составил 0,5% в годовом выражении).
Обновлено в 09:08
Экономика

Глава Пенсионного фонда перечислил меры по защите накоплений россиян

Пенсионный фонд России (ПФР) отслеживает ситуацию с переходом россиян из одного пенсионного фонда в другой, к сентябрю будут готовы окончательные предложения для дополнительной защиты их прав.
Обновлено в 03:45
Происшествия

Футболист Алдонин намерен отсудить 47 млн рублей у МВД

Обновлено в 06:07
Кино

В новом фильме Тарантино нашли киноляп

Напомним, новый фильм Тарантино побил рекорды проката в РФ и СНГ.
Обновлено в 03:26
Политика

Посольство США на Украине прокомментировало визит Путина в Крым

В посольстве США на Украине высказались по поводу визита президента России Владимира Путина в Крым.
Обновлено в 10:55
Наука

2 500 000 неизвестных белков обнаружено в микрофлоре человека

Американские ученые сравнили 1773 человеческих метагеномов, обнаружив около четырех тысяч белковых семейств, большинство из которых не были ранее описаны из-за маленького размера, затрудняющего идентификацию.
Обновлено вчера в 17:16
Происшествия

Врачи рассказали об улучшении состояния избитой в Ингушетии девочки

Обновлено в 10:00
Происшествия

Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка

Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий прокомментировал скандал, который разразился после того, как на него подали обращение в полицию за грубое обращение с ребенком при крещении.
Обновлено вчера в 21:39
Футбол

«Краснодар» вылетел на ответный матч против «Порту»

Футбольный клуб "Краснодар" отправился на ответный матч с португальским "Порту", сообщает пресс-служба "быков" в Твиттере.
Обновлено в 06:50
Политика

Ущерб от потери российских туристов оценили в Грузии

Грузинский премьер Мамука Бахтадзе рассказал, во сколько обошлась туристическому сектору страны ситуация с российскими туристами.
Обновлено в 11:27
Экономика

Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума

Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".
Обновлено в 02:09
Космос

США вслед за Россией отправят на МКС робота

США решили направить на Международную космическую станцию (МКС) человекоподобного робота Robonaut 2, сообщили в NASA.
Обновлено вчера в 22:57
Общество

Росрыболовство установит новые правила любительской рыбалки

Обновлено 09 августа в 23:21
Футбол

У Чалова диагностировали перелом носа после матча с «Сочи»

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов получил перелом носа со смещением в матче пятого тура чемпионата России с «Сочи» (0:0), сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 09:00
Происшествия

Друг погибшей DJ Рассказовой рассказал о последних минутах ее жизни

Через несколько минут девушка проснулась, вышла на кухню и почти сразу потеряла сознание и стала задыхаться на глазах у друзей.
Обновлено в 08:58
Автоспорт

«Ред Булл» заменит Гасли на Албона, Квят останется в «Торо Россо»

Обновлено в 06:55
Политика

Порошенко после допроса забросали яйцами

Обновлено в 06:11
Футбол

Футболист Джорджевич перешел из «Зенита» в «Локомотив»

Обновлено в 09:36
Общество

В России изменились правила использования электронной подписи

В России с 13 августа вступили в силу изменения в закон, регламентирующий использование электронной подписи при сделках с недвижимостью.
Обновлено в 06:28
Футбол

Во время матча «Ахмат» — «Спартак» по громкой связи оскорбили судью

Обновлено вчера в 16:55
Кино

Супруга Валентина Гафта рассказала о состоянии артиста

Состояние здоровья госпитализированного народного артиста РСФСР Валентина Гафта остается прежним, выписываться он в ближайшее время не планирует.
Обновлено в 09:00
Происшествия

В Новокузнецке дети подожгли пятилетнюю подругу

По предварительным данным, одежду на ребенке случайно подожгли ее подруги 9 и 11 лет.
Обновлено в 00:41
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