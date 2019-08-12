Общество
Названы регионы с самой большой долей семей из среднего классаРоссийская газета 01:50
Доля среднего класса, традиционно считающегося основой и двигателем экономики, разнится от региона к региону. Так, на Ямале к этой категории можно отнести 45 процентов семей, а в Ингушетии - всего два.
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с чего всё началось
Не более 20% россиян от общего количества населения в 71 регионе России можно отнести к среднему классу, говорится в данных исследования «РИА Новости».Коммерсантъ02:05
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 10:28, Вашингтон
Гаджеты
Intel готовит игровой PC NUC Phantom Canyon с дискретной графикой
Компания Intel работает над новым поколением компьютеров NUC игрового класса под кодовым названием Phantom Canyon (очевидно, наследник семейств Ghost Canyon и Hades Canyon).
Обновлено в 10:16
Религия
Мусульмане по всей России празднуют Курбан-байрам
Мусульмане по всей стране совершили молитвы, самые массовые богослужения состоялись в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.
Обновлено вчера в 12:06
Происшествия
В Сарове прошли похороны погибших при взрыве ракеты атомщиков
Похороны пяти сотрудников Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ), которые погибли при испытаниях ракеты на полигоне в Архангельской области, прошли в городе Сарове Нижегородской области, сообщил глава администрации города Алексей Голубев, передает ТАСС.
Обновлено в 08:06
Происшествия
СМИ: Установлена личность полицейского, ударившего девушку на митинге в живот
Обновлено в 09:43
Происшествия
Футболист Алдонин намерен отсудить 47 млн рублей у МВД
Обновлено в 06:07
Футбол
Футболист Джорджевич перешел из «Зенита» в «Локомотив»
Обновлено в 09:36
Футбол
ФК «Тамбов» не вернется домой минимум до середины ноября
Тамбовчанам придется проводить «домашние» матчи в Саранске на «Мордовия-Арене» еще минимум три месяца.
Обновлено в 09:28
Происшествия
В «Росатоме» раскрыли детали взрыва ракеты на архангельском полигоне
Обновлено 10 августа в 09:45
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Армия и оружие
Стальные крылья армии. Из чего состоит военная авиация России
Пополнение ВВС По информации российского военного ведомства, в 2018 году армия пополнилась 126 самолетами и вертолетами, уровень оснащенности ВКС современными вооружениями был доведен до 74%.
Обновлено в 00:00
Происшествия
В Севастополе почтили память погибших подводников «Курска»
Сегодня исполняется 19 лет со дня трагедии атомной подводной лодки «Курск», в которой погибли все 118 членов экипажа.
Обновлено в 09:02
Кино
В новом фильме Тарантино обнаружен досадный киноляп
Преданные поклонники мэтра, реагируя на новость о "крошечном киноляпе" в соцсетях, выражают уверенность в том, что "так и было задумано", в частности, это может являться одной из "пасхалок", коих немало спрятано в картине.
Обновлено в 09:58
Происшествия
В Красноярске загорелся склад рынка
В Красноярске загорелся склад на территории одного из рынков. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 08:42
Общество
Житель Карелии выиграл в лотерее квартиру в Москве
Житель Республики Карелия выиграл трехкомнатную квартиру в Москве, а также 10 млн рублей на ее обустройство в "Жилищной лотерее".
Обновлено в 05:27
Происшествия
В Москве умерла DJ Жанна Рассказова
В Москве умерла диджей Жанна Рассказова, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 02:42
Политика
За преступления Зеленский предпочитает увольнять, а не сажать
Александр Скубченко в своем Facebook прокомментировал то, как президента Украины Владимир Зеленский «наводит порядок» и «наказывает» чиновников.
Обновлено в 07:03
Общество
В Госдуме предложили ввести фиксированную наценку на лекарства
В Госдуме прорабатывают идею введения фиксированной наценки на различные группы лекарств.
Обновлено в 00:03
Общество
ФБК: внук члена ЦИК Эбзеева в 4 года купил квартиру за 500 млн рублей
Внук члена ЦИК Бориса Эбзеева Артур оказался владельцем квартиры за 500 млн рублей и дома на Рублевке, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).
Обновлено в 06:53
Политика
Порошенко получил еще две повестки на допрос в сентябре
Юрист Андрей Портнов рассказал о возбуждении еще нескольких дел в отношении бывшего президента Украины Петр Порошенко получил еще две повестки на допросы, которые состоятся в сентябре.
Обновлено в 09:24
Экономика
Росстат предварительно оценил рост ВВП России во II квартале в 0,9%
Ранее Росстат оценил рост ВВП России в первом квартале 2019 года в 0,5%.
Обновлено в 09:06
Шоу-бизнес
Ани Лорак впервые прокомментировала свой новый роман
40-летняя Ани Лорак недолго страдала от разрыва со своим мужем Муратом Налчаджиоглу. Певица, по всей видимости, закрутила новый роман.
Обновлено в 08:01
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов
В выходные, 17 и 18 августа, днем снова потеплеет до +25 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Аэропорт Гонконга отменил все рейсы из-за протестов
Аэропорт Гонконга отменил все полеты из-за антиправительственных протестов в зданиях аэровокзала, 12 августа передает агентство Reuters.
Обновлено в 09:38
Политика
Совфед сообщил МИДу о планах проведения встречи с иностранными послами
Временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ сообщила российскому МИДу о планах провести встречу с послами государств, действия которых расцениваются как вмешательство во внутренние дела страны.
Обновлено в 08:44
Авто
В РФ не все автовладельцы пройдут новый техосмотр
В 2019 г. внесли поправки в правила прохождения техосмотра. Из-за этого не все автовладельцы смогут пройти его.
Обновлено вчера в 23:16
Футбол
Чалов получил перелом носа в матче с «Сочи»
Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов получил перелом носа со смещением в матче с «Сочи».
Обновлено в 08:42
Политика
Писательница Ницой предрекла Украине вымирание из-за любви к Высоцкому
Обновлено вчера в 13:07
Политика
В Грузии оценили ущерб от потери российских туристов
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал сумму, в которую оцениваются потери туристического сектора страны от сокращения количества путешественников из России.
Обновлено в 06:23
Происшествия
В Челябинске журналистку ранили в голову из пневматики
Обновлено в 09:20