Общество
Названы регионы с самой большой долей семей из среднего классаРоссийская газета 01:50
Доля среднего класса, традиционно считающегося основой и двигателем экономики, разнится от региона к региону. Так, на Ямале к этой категории можно отнести 45 процентов семей, а в Ингушетии - всего два.
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с чего всё началось
Не более 20% россиян от общего количества населения в 71 регионе России можно отнести к среднему классу, говорится в данных исследования «РИА Новости».Коммерсантъ02:05
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 09:27, Вашингтон
Политика
Путин посоветовал врио губернатора Севастополя дружить с депутатами
Сегодня, 12 августа, в Крыму прошла встреча президента России Владимира Путина и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Обновлено в 09:16
Политика
В Грузии оценили ущерб от потери российских туристов
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал сумму, в которую оцениваются потери туристического сектора страны от сокращения количества путешественников из России.
Обновлено в 06:23
Политика
Порошенко после допроса забросали яйцами
Обновлено в 06:11
Общество
Жительница Геленджика победила в конкурсе «Миссис Россия-2019»
За звание «Миссис Россия 2019» боролись 27 финалисток со всей России. Победительницей конкурса стала Екатерина Нишанова из Геленджика.
Обновлено вчера в 04:24
Космос
НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде
Обновлено в 00:57
Кино
Супруга Валентина Гафта рассказала о состоянии артиста
Состояние здоровья госпитализированного народного артиста РСФСР Валентина Гафта остается прежним, выписываться он в ближайшее время не планирует.
Обновлено в 09:00
Общество
Кузнецова попросит не лишать прав взявших ребенка на митинг родителей
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова намерена обратиться в Генпрокуратуру с просьбой отозвать иск о лишении прав родителей, которые взяли ребенка на несогласованную акцию в Москве.
Обновлено в 06:04
Происшествия
В Петербурге мужчина избил врачей скорой помощи
Нетрезвый мужчина подозревается в избиении двух врачей и фельдшера, которые прибыли для оказания ему медицинской помощи в Петербурге, сообщает пресс-служба городского управления СК.
Обновлено в 08:07
Авто
«АвтоВАЗ» продолжил работу после корпоративного отпуска
Обновлено в 01:03
Общество
Шведская редакция газеты Metro прекратит сотрудничество с журналистами
Шведская редакция бесплатной газеты Metro, входящей в международный холдинг Metro International, прекратит работу с журналистами.
Обновлено в 05:38
Происшествия
Священник из Гатчины объяснил инцидент во время крещения ребенка
Игумен Фотий (Нечепоренко), проводивший обряд крещения годовалого ребенка в Мариенбургском покровском храме города Гатчина (Ленинградская область), в интервью «Пятому каналу» прокомментировал свои действия.
Обновлено вчера в 22:07
Политика
Погибших сотрудников «Росатома» представили к госнаградам
Погибших при взрыве на военном полигоне сотрудников "Росатома" представили к высоким государственным наградам.
Обновлено в 09:15
Здоровье
В Калужской области младенческая смертность снизилась до минимума
Совершенствование детского здравоохранения и службы родовспоможения осуществляемого в рамках национального проекта «Здравоохранение» направлено на снижение в Калужской области к 2024 году младенческой смертности до 3,7 на тысячу новорождённых.
Обновлено в 09:01
Происшествия
Девушка подала в СК заявление на избившего ее полицейского
Татьяна Молоканова, которая представляет интересы активистки Дарьи Сосновской, обвинившей сотрудника полиции в избиении после согласованной акции, которая проходила в центре столицы 10 августа, рассказала, что ее подзащитная подала заявление, передает ТАСС.
Обновлено в 08:45
Общество
Киевский гипермаркет продавал дневник с картой Украины без Крыма
В магазине продавался школьный дневник с изображением карты Украины, но на ней не было «оккупированного» Крыма.
Обновлено в 05:20
Политика
В Турции рассказали о поставках второй батареи С-400
Обновлено в 04:25
Авто
В РФ не все автовладельцы пройдут новый техосмотр
В 2019 г. внесли поправки в правила прохождения техосмотра. Из-за этого не все автовладельцы смогут пройти его.
Обновлено вчера в 23:16
Политика
В Китае усмотрели «ростки терроризма» в гонконгских протестах
Представитель канцелярии по делам Гонконга и Макао Госсовета Китая Ян Гуан обвинил протестующих в Гонконге в проявлении терроризма.
Обновлено в 08:39
Общество
«Победа» сообщила о DDOS-атаке на свой сайт
Обновлено в 08:07
Общество
В Курске вспоминают погибших подводников
Сегодня, 12 августа исполняется 19 лет со дня гибели атомной подводной лодки "Курск", на борту которой находились 118 членов экипажа.
Обновлено в 05:00
Политика
Совет Думы обсудит иностранное вмешательство в дела России 19 августа
Совет Думы 19 августа проведет внеочередное заседание и обсудит материалы об иностранном вмешательстве во внутренние дела России, заявил спикер палаты Вячеслав Володин.
Обновлено в 07:34
Экономика
Грефу отказали в льготах для Антипинского НПЗ
Просьба главы Сбербанка Германа Грефа о новых льготах для Антипинского НПЗ отклонена Минэнерго и Минфином.
Обновлено в 03:43
Общество
Сегодня ночью пройдёт самый яркий звездопад лета
Сеанс метеорного потока лучше всего наблюдать с 23:00 до полуночи, уточнили в планетарии, предупредив, правда, что помешать любителям звездной симфонии могут только облачная погода и растущая Луна.
Обновлено в 08:04
Гаджеты
Xerox представила новые решения для офисного документооборота
Модели новой линейки печатают со скоростью 30 страниц в минуту и благодаря разрешению до 1200x1200 dpi обеспечивают высокое качество изображения.
Обновлено в 07:45
Космос
Корабль Mars 2020 оснастили новыми датчиками
Обновлено вчера в 18:21
Гаджеты
SK Hynix анонсировала память HBM2E с рекордной пропускной способностью
Компания SK Hynix сообщила о том, что разработала микросхемы памяти HBM2E, которые вдвое более ёмкие и в полтора раза быстрее, чем HBM2.
Обновлено в 04:30
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов
В выходные, 17 и 18 августа, днем снова потеплеет до +25 градусов.
Обновлено вчера в 22:00