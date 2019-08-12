Общество

Названы регионы с самой большой долей семей из среднего классаРоссийская газета 01:50

Доля среднего класса, традиционно считающегося основой и двигателем экономики, разнится от региона к региону. Так, на Ямале к этой категории можно отнести 45 процентов семей, а в Ингушетии - всего два.
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с чего всё началось
Не более 20% россиян от общего количества населения в 71 регионе России можно отнести к среднему классу, говорится в данных исследования
 «РИА Новости».
Коммерсантъ02:05

Подробнее о событии

Экономист объяснил, почему жители Ямала богаче большинства россиян

URA.Ru08:19

Названы регионы — лидеры по доле представителей среднего класса

РБК07:04

Аналитика по УрФО: в ЯНАО больше всего жителей среднего класса, в Зауралье — меньше всего

Znak.com04:58

10,5% жителей Волгоградской области отнесли к среднему классу

Московский Комсомолец10:00

Названы российские регионы с самой «здоровой» экономикой

Lenta.ru04:21

«РИА Новости» назвало регионы России с наибольшей долей жителей среднего класса

Коммерсантъ02:05

Определены регионы с наибольшей долей жителей, считающихся средним классом

РИА Новостивчера в 17:17
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 10:59, Вашингтон
Происшествия

В жилом доме в Москве произошел взрыв

В жилом доме на юго-западе Москвы произошел взрыв газа, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 10:53
Авто

Новый Volkswagen Jetta поступит в Россию в 2020 году

На днях в социальных сетях компания Volkswagen анонсировала выход на российский рынок нового поколения седана Volkswagen Jetta.
Обновлено в 00:30
Происшествия

Первый фигурант дела о массовых беспорядках в Москве признал вину

20-летний член партии «Яблоко» Валерий Костенок, фигурант дела о массовых беспорядках в Москве на митинге 27 июля, раскаялся и признал вину, сообщил следователь в Басманном суде.
Обновлено в 10:05
Футбол

Во время матча «Ахмат» — «Спартак» по громкой связи оскорбили судью

Обновлено вчера в 16:55
Общество

К отчислению студентов в России привлекут искусственный интеллект

Студентов, обучающихся в российских вузах начнут отчислять, учитывая советы искусственного интеллекта.
Обновлено в 02:10
Происшествия

Футболист Алдонин намерен отсудить 47 млн рублей у МВД

Обновлено в 06:07
Происшествия

Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка

Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия

В Росгвардии опровергли принадлежность к ней ударившего девушку бойца

Обновлено в 04:07
Армия и оружие

Глава «Росатома» прокомментировал ЧП при испытаниях под Архангельском

Как отмечали в «Росатоме», на военном полигоне в Архангельской области в результате ЧП, произошедшего 8 августа в ходе испытания жидкостной реактивной двигательной установки, погибли пять сотрудников корпорации.
Обновлено в 08:02
Футбол

Футболист Джорджевич перешел из «Зенита» в «Локомотив»

Обновлено в 09:36
Кино

Жена Гафта рассказала о его состоянии

Супруга народного артиста СССР и ведущего актера театра "Современник" Валентина Гафта Ольга Остроумова рассказала РИА "Новости" о его самочувствии после госпитализации.
Обновлено в 07:27
Политика

«Что у вас вообще происходит в области?»: Зеленский потребовал от главного лесника Житомирщины подать в отставку

Президент Украины Владимир Зеленский попросил начальника Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Андрея Куринского написать заявление об увольнении уже завтра.
Обновлено в 05:56
Космос

Черная дыра в центре Млечного Пути стала в 75 раз ярче

Обсерватория на Гавайских островах зафиксировала необычную активность в окрестностях сверхмассивной черной дыры Стрелец A* в центре Млечного Пути.
Обновлено в 05:15
Политика

Порошенко после допроса забросали яйцами

Обновлено в 06:11
Общество

Кузнецова попросит не лишать прав взявших ребенка на митинг родителей

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова намерена обратиться в Генпрокуратуру с просьбой отозвать иск о лишении прав родителей, которые взяли ребенка на несогласованную акцию в Москве.
Обновлено в 06:04
Общество

В ночь на вторник на Петербург обрушится метеорный поток

Обновлено в 07:31
Космос

НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде

Обновлено в 00:57
Политика

В Грузии оценили ущерб от потери российских туристов

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал сумму, в которую оцениваются потери туристического сектора страны от сокращения количества путешественников из России.
Обновлено в 06:23
Политика

Путин на мотоцикле приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму

Российский лидер Владимир Путин на мотоцикле "Урал" приехал на байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе, которое было организовано мотоклубом "Ночные волки".
Обновлено 10 августа в 11:59
Общество

В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов

В выходные, 17 и 18 августа, днем снова потеплеет до +25 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

Склад боеприпасов под Ачинском, где произошел пожар, расформируют

Обновлено в 10:42
Политика

Яшин попросил Памфилову перенести выборы в Мосгордуму

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин попросил председателя Центризбиркома Эллу Памфилову перенести выборы в городской парламент на конец осени.
Обновлено в 03:22
Здоровье

Мэр Балаково ответил на жалобу об отсутствии льготного лекарства

Глава города Балаково Саратовской области Роман Ирисов принял решение обратиться в прокуратуру после жалобы местной жительницы Анастасии Ламзовой, которая с мая не может получить льготное лекарство для больного ребёнка.
Обновлено вчера в 17:20
Происшествия

В Москве умерла DJ Жанна Рассказова

В Москве умерла диджей Жанна Рассказова, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 02:42
Политика

Президент Туркмении решил купить всю линейку автомобилей Aurus

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заинтересовался российским автомобилем Aurus, продемонстрированный ему премьером Дмитрием Медведевым, и выразил желание приобрести всю линейку таких авто.
Обновлено в 00:12
Политика

Глава МИД Китая выступил против односторонних действий в Кашмире

Китай выступает против любых односторонних действий в Кашмире, а Индия внесением поправок в конституцию изменила статус-кво в регионе, заявил в понедельник глава МИД КНР Ван И.
Обновлено в 09:10
Шоу-бизнес

Лиам Хемсворт прокомментировал расставание с Майли Сайрус

Австралийский актер Лиам Хемсворт впервые дал комментарий по поводу своего расставания с американской певицей и актрисой Майли Сайрус.
Обновлено в 10:05
Авто

Rezvani представила новый внедорожник Tank

Американская компания наконец представила свою новинку — внедорожник Tank, обладающей силовой установкой с отдачей более 1 000 л.с. Как говорится в официальном пресс-релизе, новинку создали на основе Jeep Wrangler в модификации JL.
Обновлено в 09:20
Происшествия

В Екатеринбурге водитель автобуса напал на мальчика, которого стошнило

В салоне автобуса стало плохо мальчику и его стошнило.
Обновлено в 10:27
Политика

В Госдуме 19 августа обсудят иностранное вмешательство в дела России

Совет Госдумы проведёт 19 августа заседание по поводу ситуации с вмешательством во внутренние дела России.
Обновлено в 07:48
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