Общество
Названы регионы с наибольшей долей семей среднего классаГазета.Ru 05:05
Отмечается, что 14,2% семей можно отнести к среднему классу, где работает хотя бы один человек. Больше всего семей среднего класса в Ямало-Ненецком автономном округе (45%). В Магаданской области этот показатель равен 34,5%, в Чукотском автономном округе - 33,8%.
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с чего всё началось
Не более 20% россиян от общего количества населения в 71 регионе России можно отнести к среднему классу, говорится в данных исследования «РИА Новости».Коммерсантъ02:05
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Гаджеты
Samsung и Xiaomi вместе создали камеру для смартфонов на 108 Мп
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Обновлено в 05:19
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Яшин призвал Памфилову перенести выборы в Мосгордуму
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин предложил главе ЦИКа Элле Памфиловой использовать свои полномочия «во имя Конституции и в интересах граждан» и отменить запланированные на 8 сентября «псевдовыборы в Мосгордуму».
Обновлено в 03:46
Общество
Росрыболовство объяснило новые правила рыбалки
Обновлено вчера в 23:31
Авто
Китайский автоконцерн Changan отказался от производства авто в России
Обновлено вчера в 22:19
Футбол
Во время матча «Ахмат» — «Спартак» по громкой связи оскорбили судью
Обновлено вчера в 16:55
Политика
Супрун назвала правильный вариант своего имени
Ранее Супрун уличила в расизме советника украинского лидера Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 18:05
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Шесть человек заживо сгорели в частном доме в Вологодской области
Четверо взрослых и двое детей погибли при пожаре в частном доме в Вологодской области, сообщили в региональном управлении МЧС.
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В Эфиопии появится пятиметровый памятник Пушкину
Обновлено в 04:24
Наука
Ученые назвали основную причину рака шеи и головы
Основной причиной возникновения рака шеи и головы, являющегося шестым по распространенности онкологическим заболеванием в мире, является курение.
Обновлено в 03:20
Происшествия
В Красноярском крае в палатке нашли тела четырех туристов
Как сообщили в пресс-службе СК РФ по региону, утром 12 августа поступило сообщение, что на левом берегу Ангары в районе поселка Новоангарск в туристической палатке обнаружены тела четырех человек.
Обновлено в 02:40
Политика
Иностранных послов пригласили в Совфед из-за публикаций о митингах
Москва доведет до руководства США и Германии информацию о вмешательстве послов во внутренние дела страны.
Обновлено вчера в 23:23
Экономика
Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума
Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".
Обновлено в 02:09
Происшествия
Алдонин подал иск на МВД в размере 47,3 млн рублей
Обновлено в 03:51
Общество
В Минздраве дали рекомендации по подготовке детей к школе
Главный внештатный специалист Минздрава по медицинской психологии Юрий Зинченко в понедельник, 12 августа, дал рекомендации, как морально подготовить детей к обучению в первом классе.
Обновлено в 03:44
Общество
В ПФР рассказали о влиянии времени учебы на размер пенсии
В пенсионный стаж включают только периоды, когда за работника платились взносы в ПФР.
Обновлено в 04:16
Происшествия
Число пострадавших от взрывов под Ачинском достигло 33
В Минздраве по Красноярскому краю проинформировали об увеличении числа пострадавших при взрывах боеприпасов в воинской части в Ачинском районе.
Обновлено в 01:59
Политика
Муниципальные депутаты Москвы подали заявку на проведение шествия
Муниципальные депутаты подали заявку в мэрию Москвы на проведение шествия 17 августа в центре города. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 05:37
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов
В выходные, 17 и 18 августа, днем снова потеплеет до +25 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Экономика
В России стало меньше госкомпаний
По данным Федеральной налоговой службы, общее количество унитарных предприятий удвоилось за три года, с 2013 по 2016 год, с 11 тыс. до 23 тыс. Значительная часть унитарных предприятий работает в сферах с развитой конкуренцией, подчеркивает Федеральная антимонопольная служба.
Обновлено в 01:29
Общество
Подмосковный дворник задолжала два миллиарда рублей
По данным издания, в 2016 году Дорогомиловский суд Москвы постановил взыскать задолженность с женщины.
Обновлено 10 августа в 20:58
Экономика
Орешкин позитивно оценил повышение Fitch рейтинга России
Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин позитивно оценил решение международного рейтингового агентства Fitch повысить кредитный рейтинг России до "BBB" с "BBB-".
Обновлено в 02:45
Экономика
«Ъ»: Сбербанку отказали в льготах для Антипинского НПЗ
Минэнерго и Минфин отклонили просьбу главы Сбербанка Германа Грефа о дополнительных льготах для Антипинского НПЗ, принадлежащего совместному предприятию банка и отраслевых инвесторов.
Обновлено в 01:55
Технологии
Южнокорейский мессенджер Kakao запустит собственный криптокошелек
Собственный криптовалютный кошелек Klip от южнокорейской компании Kakao запустят во второй половине 2019 года.
Обновлено в 04:06
Происшествия
В Полярном вспоминают погибших подводников на АПЛ «Курск»
Во время учений на борту «Курска» произошёл взрыв. Лодка легла на грунт на глубине 108 метров. Внутри находилось 118 членов экипажа.
Обновлено в 04:26
Технологии
Росатом выбрал месторождение урана, которое сделает полностью «цифровым»
Дыбрынское месторождение урана на Хиагдинском рудном поле Бурятии станет первым в России, полностью переведенным на цифровые технологии, связывающие процесс добычи от отдельной скважины до уровня целого предприятия, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель генерального директора – исполнительный директор уранового холдинга госкорпорации "Росатом" АРМЗ Виктор Святецкий.
Обновлено в 05:38
Политика
Глава Туркмении открыл первый Каспийский экономический форум
Обновлено в 01:41
Происшествия
В Росгвардии открестились от ударившего на митинге девушку бойца
Сотрудник правоохранительных органов, ударивший девушку во время задержания на несогласованной акции в Москве, не является сотрудником Росгвардии.
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Авто
«АвтоВАЗ» продолжил работу после корпоративного отпуска
Обновлено в 01:03
Футбол
Член комитета по этике РФС раскритиковал судейство матча ЦСКА — «Сочи»
Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин остался недоволен работой арбитра Виталия Мешкова на матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским ЦСКА и «Сочи».
Обновлено в 03:46