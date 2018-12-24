По абсолютной кредитной нагрузке на одного работающего лидируют северные регионы, где относительно высокие зарплаты. В частности, лидером по показателю кредитной нагрузки перед банками на одного работающего стал Ямало-Ненецкий автономный округ, с объемом задолженности в 422 тысячи рублей.

с чего всё началось

Учитывался уровень задолженности граждан перед различными банками и его отношение к годовой заработной плате после вычета НДФЛ. Данные Центробанка свидетельствуют, что общая задолженность россиян перед банками на 1 ноября 2018 года составляет 14,4 трлн рублей.

Названы регионы с наибольшим числом должников перед банками

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