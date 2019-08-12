Экономика

Названы регионы с наибольшей и наименьшей долей среднего классаРИА Новости 17:17

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Под средним классом подразумевались семьи, которые могут позволить себе покупку автомобиля и квартиры, соответствующей размеру семьи, при этом после ежемесячных выплат по кредитам на автомобиль и жилье для повседневных расходов у них должно оставаться не менее двух региональных прожиточным минимумов на человека.
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Названы регионы с наибольшей и наименьшей долей среднего класса

РИА Новости17:17
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