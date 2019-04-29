Экономика

Названы регионы с наибольшей доступностью новых автомобилейРИА Новости 18:28

Покупку нового автомобиля за 500 тысяч рублей могут позволить себе наибольшее число жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, Чукотки, Югры, Москвы, Магаданской и Сахалинской областей, лишь небольшой процент населения имеет такие возможности в Ингушетии, Чечне и Дагестане, свидетельствуют данные исследования РИА Новости*.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Регионы ДФО стали лидерами по доступности новых машин

EastRussia22:18

Покупка новой машины в России наиболее доступна жителям Ямала и Чукотки

Политическая Экспертиза21:38

Покупка новой машины в РФ наиболее доступна жителям Ямала

ФАН20:06

Стало известно, где проще всего купить новую машину

Deita.ru22:29

Эксперты рассказали, жители каких регионов могут позволить себе новый автомобиль

Life.ru20:59

Названы регионы с наибольшей доступностью новых автомобилей

РИА Новости18:28

Покупать новые иномарки в России могут позволить себе только жители семи регионов

IrkutskMedia20:15
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 22:48, Ашберн
Происшествия

Пожар произошел на алюминиевом заводе в Красноярске

Обновлено в 21:57
Музыка

Дочь певицы Алсу победила в шоу «Голос. Дети»

Десятилетняя девочка победила по результатам голосования зрителей.
Обновлено 26 апреля в 18:05
Шоу-бизнес

Сергей Мазаев: «Новая жена должна раздеть догола Александра Цекало»

Четвертый брак Александра Цекало не дает покоя не только поклонникам продюсера, но и его коллегам.
Обновлено в 10:30
Происшествия

В Якутии мужчина отсидит 17 лет за убийство двух пожарных

17 лет в колонии строгого режима проведет убийца двух мужчин-пожарных. Трагедия случилась в селе Мегино-Алдан Томпонского района Якутии.
Обновлено в 21:43
Кино

«Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам

Обновлено в 17:18
Наука

Ученые выяснили, к чему приводят стресс на работе и недосып

Стресс на работе вместе с нарушением сна у людей с гипертонией связаны с трехкратным повышением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 09:15
Общество

Злостных нарушителей ПДД занесут в единую базу

Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров заявил, что ГИБДД намерено создать единую базу данных с информацией о злостных нарушениях правил дорожного движения.
Обновлено в 18:07
Автоспорт

Даниил Квят: куплю Риккардо зеркало заднего вида на следующую гонку

Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят после четвертого этапа "Формулы-1" в Баку прокомментировал досрочное завершение гонки после столкновения с Даниэлем Риккардо из Renault.
Обновлено в 16:33
Шоу-бизнес

Певица МакSим пережила потерю памяти после аварии

После серьезной аварии, в которую попала певица МакSим, у артистки была кратковременная потеря памяти.
Обновлено вчера в 15:37
Армия и оружие

В Минобороны рассказали, какую технику покажут на параде Победы

В Минобороны России рассказали, какая техника и в каком порядке пройдет по Красной площади в ходе парада в честь 74-летия победы в Великой Отечественной Войне, соответствующая информация опубликована в газете Вооруженных Сил "Красная звезда".
Обновлено в 18:03
Культура

Пригожин объяснил, почему дочь Алсу победила на шоу «Голос»

"За Микеллу голосовали поклонники Алсу, которых у нее очень много", - написал Пригожин.
Обновлено в 20:22
Происшествия

Акцию «Эскадрилья героев» отменили в Хабаровске после крушения Як-18

Обновлено в 22:41
Политика

Собчак рассказала, как сидела на коленях у Зеленского

Обновлено в 13:32
Политика

The National Interest предложил план примирения США с Россией

США должны признать Крым российским регионом и прекратить расширение НАТО на восток, чтобы обрести друга в лице России и вместе противостоять растущему влиянию Китая - приводит американский журнал National Interest мнение политологов.
Обновлено в 06:55
Политика

Социалисты победили на выборах в Испании

Испанская социалистическая рабочая партия выиграла досрочные парламентские выборы в Испании. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 21:15
Хоккей

Юниорская сборная России проиграла шведам в финале чемпионата мира

Обновлено в 16:28
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева рассказала подписчикам о тяжелой утрате

Под публикацией, где Гузеева поздравила подписчиков с Пасхой, у нее спросили о настроении в этот день.
Обновлено в 15:49
Общество

Роструд напомнил о двухдневной рабочей неделе

В Федеральной службе по труду и занятости России (Роструд) напомнили, что наступающая рабочая неделя продлится только два дня — с понедельника, 29 апреля, по вторник, 30 апреля.
Обновлено вчера в 14:40
Общество

Разделы сайта Росстата не обновлялись несколько лет

Счётная палата РФ проверила сайт Росстата и выяснила, что его разделы и рубрики не обновлялись уже несколько лет, в то время как на его системное сопровождение ежегодно тратилось 2,5 миллиона рублей.
Обновлено в 21:47
Наука

Ученые назвали продукт, повышающий риск преждевременной смерти

Чрезмерное употребление жирной рыбы повышает риск преждевременной смерти на 50%.
Обновлено вчера в 10:30
Происшествия

В Швейцарии при сходе лавины погибли четыре немецких лыжника

Четыре немецких лыжника погибли в результате схода лавины в районе высокогорного альпийского перевала Грюнхорнлюкке на юге Швейцарии, сообщается на сайте полиции кантона Вале.
Обновлено в 07:09
Происшествия

На набережной в Петербурге прогремел взрыв

На Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге произошел взрыв, сообщили РИА Новости в управлении МВД по региону.
Обновлено в 09:58
Происшествия

Стрельба произошла у церкви в Балтиморе

В американском городе Балтимор в результате стрельбы у церкви погиб один человек. Об этом сообщает The Baltimor Sun.
Обновлено в 18:51
Футбол

«Краснодар» победил ЦСКА в матче чемпионата России по футболу

«Краснодар» в домашнем матче первенства Российской премьер-лиги (РПЛ) 28 апреля одержал победу со счетом 2:0 над московским ЦСКА.
Обновлено в 14:22
Армия и оружие

В ПНС заявили об участии иностранной авиации в боях над Триполи

Участие в столкновениях в районе ливийского Триполи принимают ВВС иностранных государств, заявил глава МВД заседающего в столице Ливии Правительстве национального согласия (ПНС Фаиза Сараджа) Фатхи Али Башага.
Обновлено в 10:49
Происшествия

Найдены тела пятерых человек, погибших при падении машины в реку Дон

В Ростовской области извлечены из воды тела всех людей, утонувших при съезде автомобиля в реку Дон.
Обновлено в 12:07
Политика

В Великобритании занялись усилением мер противодействия России и КНР

Кабмин Великобритании разрабатывает пакет мер по противодействию России и Китаю в финансовой и прочих сферах.
Обновлено в 11:06
Политика

Мариани сообщил о планах затронуть в ЕС отмену санкций против России

Сопредседатель ассоциации «Франко-российский диалог», депутат парламента Франции Тьерри Мариани в интервью газете «Известия» рассказал о планах французской партии «Национальное объединение» поднять на общеевропейском уровне вопрос снятия антироссийских санкций, введенных Евросоюзом в 2014 году.
Обновлено в 20:15
Кино

Исполнилось 95 лет со дня рождения Донатаса Баниониса

28 апреля исполняется 95 лет со дня рождения народного артиста СССР Донатаса Баниониса.
Обновлено в 10:31
Общество

Отложили «Арсенал». Компания «Сатурн-Р» решила сначала построить социальное жилье на окраине

Обновлено в 22:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное