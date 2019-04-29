Авто
Названы регионы с наибольшей доступностью новых автомобилейРИА Новости вчера в 18:28
Покупку нового автомобиля за 500 тысяч рублей могут позволить себе наибольшее число жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, Чукотки, Югры, Москвы, Магаданской и Сахалинской областей, лишь небольшой процент населения имеет такие возможности в Ингушетии, Чечне и Дагестане, свидетельствуют данные исследования РИА Новости*.
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Эксперты рассказали, жители каких регионов могут позволить себе новый автомобиль
Life.ruвчера в 20:59
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