Экономика
Названы регионы с наибольшей доступностью новых автомобилейРИА Новости 18:28
Согласно исследованию, 2018 год оказался достаточно успешным для российского рынка легковых автомобилей, по данным компании АЕБ, в России продали 1,8 миллиона новых авто, что на 12% больше, чем в 2017 году, и на 26% выше результата 2016-го. Таким образом, автомобилизация населения продолжает расти.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 21:45, Ашберн
Армия и оружие
The Telegraph: боевики ИГ готовят атаки на курортах Азии и Африки
Боевики «Исламского государства» (ИГ; террористическая организация) планируют атаки в курортных зонах стран Азии и Африки, взяв за пример организацию терактов на Шри-Ланке, сообщила газета The Telegraph со ссылкой на источники в спецслужбах.
Обновлено вчера в 23:19
Политика
Песков поделился впечатлениями от Ким Чен Ына
По словам пресс-секретаря Кремля, северокорейский лидер отлично осведомлен в деталях и производит впечатление опытного, образованно, а также очень сбалансированного лидера.
Обновлено в 13:45
Недвижимость
Съемные квартиры выросли в цене
Стоимость аренды в Перми за месяц, напротив, снизилась на 6%, до 15,3 тыс. руб. Однокомнатные квартиры в Челябинске подешевели на 5%, до 11,1 тыс. руб. в месяц.
Обновлено в 03:16
Экономика
В России ввели лимиты на отправку денег в некоторые страны
Системы денежных переводов ввели лимиты на отправку денег во Вьетнам, КНР, Киргизию.
Обновлено в 20:06
Происшествия
Boeing 767 приземлился с горящим двигателем
Самолет Boeing 767 авиакомпании Zimbabwe Airways совершил аварийную посадку в аэропорту Йоханнесбурга из-за загоревшегося двигателя.
Обновлено в 16:17
Общество
В отпуск без проблем: как сахалинцу выехать за границу и ничего не нарушить
Все ближе сезон отпусков, многие сахалинцы запланировали отдых за границей.
Обновлено в 19:43
Политика
Собчак рассказала, как сидела на коленях у Зеленского
Обновлено в 13:32
Путешествия
Евроотпуск: всё больше россиян хотят отдохнуть за границей
Россияне начали бронировать авиабилеты и покупать туры на время летних отпусков.
Обновлено в 17:01
Происшествия
Крымский проезд в Москве перекрыли из-за подтопления
Обновлено в 16:57
Финансы
Россия за годы санкций сократила долю доллара во внешней торговле на 13% - исследование
Россия за годы существования санкций сократила долю расчетов в долларах на 12,6% во внешней торговле и увеличила в евро и рублях на 26,6% и 14% соответственно, подсчитала международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza, исследование которой есть в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 20:15
Шоу-бизнес
Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»
Пугачева вручила Ержану Максиму, Нино Чеснер, Роберту Багратяну и Анастасии Ивановой по "Золотой звезде".
Обновлено в 12:04
Происшествия
Около 130 ДТП произошло в канадском Калгари из-за снегопада
Снегопад парализовал дорожное движение в канадском городе Калгари. За сутки там произошло 127 ДТП.
Обновлено в 19:03
Экономика
Кому нужны квартиры за миллиарды рублей и почему их продают тайно
Согласно проведенному для «Ленты.ру» исследованию компании «Метриум Премиум», в 2018 году в продажу в закрытом режиме поступили 46 процентов всех новых элитных проектов.
Обновлено в 17:06
Здоровье
Компания «СОГАЗ-Мед» рассказала о страховых представителях
В Вологде и Череповце 4-9 апреля прошёл семинар-совещание на тему развития института страховых представителей, организованный страховой компанией СОГАЗ-Мед.
Обновлено в 16:21
Общество
Замороженное тепло: СГК выставила на продажу ТЭЦ-6 — НГС пробрался на ее территорию
В конце апреля «СГК» объявила о продаже законсервированной ещё в конце прошлого века ТЭЦ.
Обновлено в 20:31
Наука
Ученые: За 50 лет число умерших на Facebook может превысить количество живущих
В течение следующих 50 лет число аккаунтов мертвых пользователей на просторах Facebook может превысить количество профилей живых юзеров.
Обновлено вчера в 12:05
Происшествия
В Хабаровске из-за гибели пилотов отменили акцию «Эскадрилья героев»
Акция "Эскадрилья героев", которая планировалась 9 мая в Хабаровске, отменена из-за гибели начальника посадочной площадки Калинка Владимира Лвешина, который был организатором этого мероприятия, сообщается на сайте аэродрома Калинка.
Обновлено в 20:38
Космос
Сибирские ученые обнаружили признаки жизни на Венере
Ученые, описывая признаки жизни на Венере, подчеркивают, что в этом ничего удивительного нет - инопланетная жизнь может разительно отличаться от земной.
Обновлено вчера в 02:00
Кино
«Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам
Обновлено в 17:18
Футбол
Бьелса попросил игроков «Лидса» специально пропустить гол
Обновлено в 11:38
Театры
«Евгений Онегин» эмигрировал в Китай
Год назад «Евгений Онегин» с успехом был показан на Международном театральном фестивале в Пекине, и китайские продюсеры влюбились в этот дивный спектакль Римаса Туминаса.
Обновлено в 11:17
Армия и оружие
Российские истребители дважды поднимались на перехват у границ страны
Российские истребители дважды за прошедшую неделю поднимались в воздух на перехват у границ России.
Обновлено в 19:58
Происшествия
На набережной в Петербурге прогремел взрыв
Обновлено в 09:58
Единоборства
Российские бойцы ММА устроили потасовку перед турниром
Обновлено в 19:47
Происшествия
Стрельба произошла у церкви в Балтиморе
В американском городе Балтимор в результате стрельбы у церкви погиб один человек. Об этом сообщает The Baltimor Sun.
Обновлено в 18:51
Происшествия
Найдены тела пятерых человек, погибших при падении машины в реку Дон
В Ростовской области извлечены из воды тела всех людей, утонувших при съезде автомобиля в реку Дон.
Обновлено в 12:07
Политика
Пушков оценил заявление Зеленского по поводу «миссии» Украины
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского по поводу «миссии» его страны на постсоветском пространстве.
Обновлено в 17:24