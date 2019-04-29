Экономика

Названы регионы с наибольшей доступностью новых автомобилейРИА Новости 18:28

Автомобилизация растет По данным авторов исследования, прошедший 2018 год оказался достаточно успешным для российского рынка легковых автомобилей, по данным компании АЕБ, в России было продано 1,8 миллиона новых авто, что на 12% больше, чем в 2017 году, и на 26% выше результата 2016 года.
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Названы регионы с наибольшей доступностью новых автомобилей

РИА Новости18:28
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 18:36, Ашберн
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Бывший сенатор Конгресса США, автор программы по предоставлению финансовой помощи бывшим союзным республикам для ликвидации ядерных вооружений Ричард Лугар умер на 88-м году жизни в американском штате Вирджиния.
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Материалы проверки направлены в МЭР, СФ, и ГД.
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Обновлено 26 апреля в 12:26
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Политика

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Космос

Катастрофа неминуема: К Земле приближаются 20 тысяч астероидов

Согласно наблюдениям обсерваторий, к Голубой планете приближаются 20 тысяч астероидов.
Обновлено 26 апреля в 12:41
Общество

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В Финнмарке норвежские рыбаки обнаружили белуху, у которой на обвесе была надпись «Оборудование Петербурга». Об этом сообщает телеканал NRK.
Обновлено в 16:47
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Юджин Шумейкер: единственный человек, которого похоронили на Луне

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Обновлено в 15:07
Авто

Lifan X50 возглавил ТОП-5 самых «ломучих» авто

Обновлено в 14:00
Происшествия

В Башкирии ветер сдул крыши с домов, больницы и других зданий

Сильный ветер в Башкирии сорвал крыши с 12 жилых домов, больницы, фельдшерского пункта и объектов ЖКХ.
Обновлено в 13:47
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Путин: Украина без транзита останется без газа

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР прокомментировал вопрос о подписании нового договора с Украиной на транзит природного газа.
Обновлено вчера в 05:49
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Один день из жизни скорой: репортаж с дежурства сыктывкарской «неотложки»

В честь праздника корреспондент портала PG11.ru отправился вместе с врачами «неотложки» на дежурство, чтобы посмотреть, как им приходится спасать жизни людей.
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Происшествия

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Футболисты "Реала" уступили "Райо Вальекано" в мадридском дерби в рамках 35-го тура чемпионата Испании.
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Вместе с изображением смартфона была опубликована и коробка, которая отличается от существующих классических упаковок.
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Определены наиболее творческие периоды жизни

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У Ларисы Гузеевой опустились руки из-за горя в семье

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Преподаватель из Оксфорда рассказал о живущих среди людей пришельцах

Преподаватель Оксфордского университета Янг-хэ Чи заявил, что представители внеземных цивилизаций уже давно проживают на Земле среди людей.
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