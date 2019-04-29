Экономика
Названы регионы с наибольшей доступностью новых автомобилейРИА Новости 18:28
Автомобилизация растет По данным авторов исследования, прошедший 2018 год оказался достаточно успешным для российского рынка легковых автомобилей, по данным компании АЕБ, в России было продано 1,8 миллиона новых авто, что на 12% больше, чем в 2017 году, и на 26% выше результата 2016 года.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 18:36, Ашберн
Происшествия
На набережной в Петербурге прогремел взрыв
На Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге произошел взрыв, сообщили РИА Новости в управлении МВД по региону.
Обновлено в 09:58
Политика
В США умер экс-сенатор Ричард Лугар
Бывший сенатор Конгресса США, автор программы по предоставлению финансовой помощи бывшим союзным республикам для ликвидации ядерных вооружений Ричард Лугар умер на 88-м году жизни в американском штате Вирджиния.
Обновлено в 13:03
Кино
«Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам
Обновлено в 17:18
Музыка
Дочь Алсу победила в шестом сезоне проекта «Голос. Дети»
В России первый сезон проекта прошел в 2014 году.
Обновлено 26 апреля в 17:12
Общество
Сайт Росстата не обновлялся несколько лет
Материалы проверки направлены в МЭР, СФ, и ГД.
Обновлено в 18:06
Космос
«Хаббл» приблизился к открытию «новой физики» в расширении Вселенной
Обновлено 26 апреля в 12:26
Энергетика
Миллер заявил об интересе Китая к увеличению поставок газа из России
Китай заинтересован в увеличении поставок российского газа, заявил в интервью телеканалу «Россия 1» глава «Газпрома» Алексей Миллер.
Обновлено в 09:00
Наука
Прошел эксперимент по воскрешению мозга свиньи
Обновлено в 15:47
Политика
Пушков оценил слова Зеленского о «миссии» Украины
Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал слова победителя украинских президентских выборов на Украине Владимира Зеленского о том, что якобы миссия Украины быть примером демократии для пост-советских стран.
Обновлено в 17:19
Шоу-бизнес
Сергей Мазаев: «Новая жена должна раздеть догола Александра Цекало»
Четвертый брак Александра Цекало не дает покоя не только поклонникам продюсера, но и его коллегам.
Обновлено в 10:30
Футбол
«Зенит» победил «Крылья Советов»
Обновлено в 11:33
Здоровье
В уфимском детском саду выявили опасное заболевание
В одном из уфимских детских садов ребенок, по предварительным данным, заболел коклюшем. Об этом пока сообщают только в социальных сетях.
Обновлено в 03:19
Политика
На Украине планируют ликвидировать «Укроборонпром»
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины хочет ликвидировать госконцерн «Укроборонпром» и создать вместо него отдельный орган с расширенными полномочиями.
Обновлено в 11:54
Политика
Философ: нам угрожают Китай, Россия и радикальный ислам — и если мы не начнем бороться, то нас поработят (Jyllands-Posten, Дания) (Jyllands-Posten)
28 апреля философ Бернар-Анри Леви (Bernard-Henri Lévy) даст в Копенгагене моноспектакль «В поисках Европы».
Обновлено в 17:49
Космос
Катастрофа неминуема: К Земле приближаются 20 тысяч астероидов
Согласно наблюдениям обсерваторий, к Голубой планете приближаются 20 тысяч астероидов.
Обновлено 26 апреля в 12:41
Общество
Норвежские рыбаки обнаружили белуху с оборудованием из Петербурга
В Финнмарке норвежские рыбаки обнаружили белуху, у которой на обвесе была надпись «Оборудование Петербурга». Об этом сообщает телеканал NRK.
Обновлено в 16:47
Космос
Юджин Шумейкер: единственный человек, которого похоронили на Луне
Юджин Шумейкер считается отцом-основателем астрогеологии, и NASA вознаградило его за годы работы, отправив его прах на Луну.
Обновлено вчера в 06:59
Происшествия
Boeing 767 с горящим двигателем сел в аэропорту ЮАР
Обновлено в 15:07
Авто
Lifan X50 возглавил ТОП-5 самых «ломучих» авто
Обновлено в 14:00
Происшествия
В Башкирии ветер сдул крыши с домов, больницы и других зданий
Сильный ветер в Башкирии сорвал крыши с 12 жилых домов, больницы, фельдшерского пункта и объектов ЖКХ.
Обновлено в 13:47
Политика
Путин: Украина без транзита останется без газа
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР прокомментировал вопрос о подписании нового договора с Украиной на транзит природного газа.
Обновлено вчера в 05:49
Здоровье
Один день из жизни скорой: репортаж с дежурства сыктывкарской «неотложки»
В честь праздника корреспондент портала PG11.ru отправился вместе с врачами «неотложки» на дежурство, чтобы посмотреть, как им приходится спасать жизни людей.
Обновлено в 04:20
Происшествия
В Греции телеоператора убило пиротехникой
В городе Каламата на Пелопоннесе телеоператор погиб от пиротехники, снимая местный обычай отмечать Пасху - "саитополемос", или "сражение стрелами", сообщает Афинское агентство новостей АМНА.
Обновлено в 16:44
Футбол
«Реал» проиграл «Райо Вальекано» в чемпионате Испании
Футболисты "Реала" уступили "Райо Вальекано" в мадридском дерби в рамках 35-го тура чемпионата Испании.
Обновлено в 16:59
Гаджеты
Motorola на официальных изображениях показал гибкий Moto RAZR 2019
Вместе с изображением смартфона была опубликована и коробка, которая отличается от существующих классических упаковок.
Обновлено в 11:00
Авто
Опубликованы средние траты россиян на бензин
На фоне относительной стабилизации цен на топливо, установившейся в России к концу весны, самое время вспомнить, сколько денег россияне ежемесячно тратят на бензин.
Обновлено вчера в 10:28
Наука
Определены наиболее творческие периоды жизни
Обновлено вчера в 11:29
Шоу-бизнес
У Ларисы Гузеевой опустились руки из-за горя в семье
Гузеева призналась, что у неё опускаются руки и она не хочет никак особенно отмечать Воскресенье Христово.
Обновлено в 10:00
Наука
Преподаватель из Оксфорда рассказал о живущих среди людей пришельцах
Преподаватель Оксфордского университета Янг-хэ Чи заявил, что представители внеземных цивилизаций уже давно проживают на Земле среди людей.
Обновлено в 07:40