Экономика

Названы регионы, отставшие по повышению зарплаты бюджетникам9111.ru вчера в 11:37

Несколько российских регионов не успели в 2018 году повысить зарплаты всем категориям бюджетников, которые были перечислены в майских указах президента. Об этом заявил глава Минтруда Максим Топилин в эфире телеканала «Россия 24».
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Топилин назвал регионы, отставшие по повышению зарплаты бюджетникам

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