Экономика
Названы регионы, отставшие по повышению зарплаты бюджетникам9111.ru вчера в 11:37
Несколько российских регионов не успели в 2018 году повысить зарплаты всем категориям бюджетников, которые были перечислены в майских указах президента. Об этом заявил глава Минтруда Максим Топилин в эфире телеканала «Россия 24».
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Глава Минтруда назвал регионы, которые не успели поднять зарплаты бюджетникам
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