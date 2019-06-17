Общество

Названы регионы, где живут самые богатые и бедные семьиРоссийская газета 03:54

Ямал, Чукотка, Москва, Магаданская и Сахалинские области стали лидерами рейтинга по благосостоянию семей. Внизу списка оказались Кабардино-Балкария, Ивановская и Псковская области, Чечня. Для расчета брался остаток от зарплаты после необходимых расходов по данным Росстата.
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Названы регионы-лидеры по благосостоянию семей

По итогам 2018 года в ЯНАО в среднестатистической семье с двумя работающими родителями и двумя детьми после необходимых затрат максимальный остаток составил 128,5 тысяч рублей. Вторую строчку в рейтинге занимает Чукотский автономный округ, со среднемесячным максимальным остатком 107,8 тысяч рублей.
РИА Новостивчера в 17:21

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Названы регионы, где живут самые богатые и бедные семьи

Российская газета03:54

ЯНАО возглавил рейтинг благосостояния семей, аутсайдером стала Кабардино-Балкария

Коммерсантъ00:30

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Названы регионы-лидеры по благосостоянию семей

РИА Новостивчера в 17:21
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Обновлено в 03:42
Армия и оружие

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Инсайдер: From Software не станет выпускать DLC для Sekiro

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Происшествия

S7 оштрафовали за жару в салоне самолета с группой «Чайф»

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Обновлено в 03:39
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Трамп выгнал помощника из Овального кабинета из-за кашля

Президент США Дональд Трамп попросил исполняющего обязанности шефа аппарата Белого дома Мика Малвейни покинуть Овальный кабинет из-за кашля во время интервью.
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Происшествия

Два человека погибли и десять пострадали в ДТП на Ставрополье

Как сообщили в ГУ МЧС региона, в результате аварии два человека погибли.
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Авто

Введение новых правил автотюнинга отложили на год

Новые правила процедуры по внесению изменений в конструкцию автомобилей вступят в силу с 1 июля 2020 года, сообщает «Коммерсантъ».
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По меньшей мере четыре человека стали жертвами стрельбы на одном из рынков на северо-западе Азербайджана.
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При взрыве газа в Костанае пострадали семь человек

Семь человек пострадали в понедельник при взрыве газа в здании станции технического обслуживания (СТО) в городе Костанай.
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Авто

Совет директоров «АвтоВАЗа» возглавил Николя Мор

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Европейские аналитики обвинили Россию в том, что она якобы помогала нелегальным мигрантам попасть в Евросоюз и посеять "хаос и беспорядок" в регионе.
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Новосибирский суд вынес приговор экс-директору НИИТО Михаилу Садовому

Центральный районный суд Новосибирска признал виновным в хищении 10,7 млн рублей Михаила Садового, экс-директора ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии (НИИТО) им. Я. Л. Цивьяна».
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The Guardian: Тереза Мэй может встретиться с Владимиром Путиным

Лондон и Москва изучают возможность организации встречи премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с президентом России Владимиром Путиным.
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В Германии задержали предполагаемого убийцу политика

Полиция в ФРГ задержала ещё одного подозреваемого в деле об убийстве члена Христианско-демократического союза (ХДС), политика Вальтера Любке.
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Челябинского полицейского обвинили в домогательствах

В Челябинской области против полицейского возбуждено уголовное дело о домогательствах.
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Руслан Малиновский: Чувствую себя обманутым

Украинский полузащитник Генка Руслан Малиновский обвинил клуб в нарушение обещания.
Обновлено вчера в 14:31
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