Общество
Названы регионы, где за услуги ЖКХ платят меньше 500 рублейРИА Новости вчера в 23:01
Минимальные суммы за услуги ЖКХ в прошлом году коммунальщики предъявили жителям Дагестана, Тувы и Ингушетии, пишет "Российская газета" со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
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с чего всё началось
Рейтинг российских регионов по стоимости услуг ЖКХ на человека в год и месяц составила аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (исследование есть в распоряжении "Российской газеты").Российская газетавчера в 20:15
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Общество
Дорожники приступили к расчистке улиц в пострадавшем от паводка Тулуне Иркутской области
Обновлено в 00:57
Спорт
Российские волейболисты обыграли Китай в Лиге наций
В заключительном матче группового раунда турнира наша команда победила соперников из Китая – 3:0. Наша команда вместе с Бразилией, Ираном, Францией и Польшей вышла в Финал шести.
Обновлено в 01:55
Наука
Что люди чувствуют «перед смертью», выяснили ученые
Ученые из Дании, Норвегии и Германии рассказали, что люди чувствуют "перед смертью". Об этом сообщает Medicalxpress.
Обновлено в 01:44
Происшествия
В Магнитогорске тушат сильный пожар на ярмарке
На территории Центральной ярмарки Магнитогорска вспыхнул крупный пожар.
Обновлено вчера в 22:02
Политика
Выдвиженцы в Мосгордуму устраивают акцию по сбору подписей избирателей
Выдвиженцы в Мосгордуму устраивают акцию по сбору подписей избирателей В воскресенье в центре Москвы впервые пройдет Фестиваль поддержки независимых кандидатов в Мосгордуму.
Обновлено 28 июня в 15:02
Общество
В Роструде пояснили, как правильно уходить в отпуск
Работодатель не имеет права самостоятельно решать вопрос о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, так же, как не может сам определить продолжительность этих частей.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Путин прибыл в Иркутскую область
Президент РФ Владимир Путин прибыл в город Братск Иркутской области, где объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с паводком.
Обновлено вчера в 14:26
Политика
В Тбилиси проходит массовое шествие
Обновлено вчера в 16:27
Единоборства
Андраде победил Сулецки и защитил титул чемпиона WBO
Американский боксер Деметриус Андраде провел удачную защиту своего титула чемпиона Всемирной боксёрской организации (WBO) в среднем весе, победив польского спортсмена Мацея Сулецки.
Обновлено в 02:12
Общество
Юрий Лоза уверен, что Алибасов манипулирует прессой
По мнению певца, Алибасов ловко манипулирует прессой ради собственной выгоды.
Обновлено вчера в 12:52
Происшествия
Роспотребнадзор проверил пассажиров самолета из Грузии
Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми - Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс.
Обновлено вчера в 14:52
Общество
Астролог рассказала об опасностях надвигающегося «коридора затмений»
Астролог Василиса Володина сообщила о скором наступлении «коридора затмений» — периода времени между двумя близкими затмениями.
Обновлено 28 июня в 01:31
Политика
Саакашвили и Ляшко устроили перебранку в прямом эфире
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили и депутат Рады Олег Ляшко устроили перепалку в прямом эфире телеканала "НАШ".
Обновлено в 01:04
Политика
Трамп и Ким Чен Ын впервые встретятся на границе двух Корей
Обновлено в 01:42
Происшествия
На сутки застрявшую в лифте женщину спасло вино
Сообщается, что итальянка застряла в лифте с ящиком вина и другими вещами, которые она намеревалась спустить в подвал.
Обновлено вчера в 20:09
Общество
Sun: жена правителя Дубая сбежала, прихватив миллионы
Супруга премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов и правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала из эмирата, прихватив крупную сумму.
Обновлено вчера в 05:58
Происшествия
Британка умерла после купания в бассейне на испанском курорте
Британка умерла после купания в бассейне в курортной местности в Испании. У женщины начались судороги, спасти ее не смогли.
Обновлено вчера в 19:07
Происшествия
Три человека погибли при крушении легкомоторного самолета на Аляске
Лишь один человек выжил при аварии легкомоторного самолета на Аляске в районе озера Терн.
Обновлено вчера в 21:21
Армия и оружие
Эсминец ВМС США вошел в Черное море
Эсминец американских Военно-морских сил (ВМС) класса «Арли Берк» USS Carney (DDG 64) вошел в Черное море.
Обновлено вчера в 22:25
Здоровье
Необычные инфекции, которыми заражаются российские туристы
Заражение червями-нематодами вполне возможно, например, в Таиланде, если есть очищенные фрукты, продаваемые с лотка.
Обновлено в 02:17
Происшествия
В подтопленных районах Иркутской области начали проверку из-за роста цен
Обновлено в 02:09
Армия и оружие
Боевик «Азова» заявил о наличии «Элерона» у НМ ДНР
Боевики националистического формирования «Азов» (*экстремистская организация, запрещённая в РФ) продолжают заявлять о «сборе доказательств» наличия у НМ ЛДНР российских вооружений.
Обновлено в 00:11
Футбол
«Нант» арендовал на 2 года основного вратаря «Фиорентины» Лафона
Лафон провел в прошедшем сезоне Серии А 34 матча (8 из них – на ноль) и является основным вратарем «Фиорентины».
Обновлено вчера в 15:45
Происшествия
Рабочие в Казахстане избили иностранных коллег за неприличное фото
Многие местные жители сочли фото неприличным и оскорбительным. Данный снимок также стал поводом для забастовки.
Обновлено вчера в 23:25
Происшествия
Бывшая жена Цеповяза задержана по подозрению в вымогательстве
Обновлено вчера в 17:44
Единоборства
Нганну за минуту нокаутировал Дос Сантоса на турнире UFC
Французско-камерунский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнсис Нганну победил нокаутом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильца Джуниора Дос Сантоса на турнире UFC on ESPN 3, проходившем в Миннеаполисе.
Обновлено в 01:16
Авто
УАЗ показал забытую версию «Буханки»
Одной из самых необычных и интересных идей специалисты Ульяновского автозавода признали экспериментальную версию 11-местного микроавтобуса «Десна» от сотрудников предприятия ООО «ЧЗСА» (Черниговский завод специального автотранспорта).
Обновлено вчера в 08:40
Финансы
Экономический прогноз на июль
Курс рубля к доллару в июле останется на тех же позициях, что был в июне, в коридоре 62 – 63.
Обновлено вчера в 10:58
Футбол
«Барселона» интересуется защитником «Милана» Родригесом
«Барселона» включила в список своих трансферных целей левого защитника «Милана» Рикардо Родригеса.
Обновлено вчера в 15:20
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о влиянии санкций на поставки вооружения
Заместитель министра обороны России Александр Фомин в интервью телеканалу «Звезда» сообщил, что санкции сказались на сроках поставок российского вооружения иностранным заказчикам.
Обновлено в 02:26