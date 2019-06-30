Названы регионы, где за услуги ЖКХ платят меньше 500 рублейРИА Новости вчера в 23:01

Рейтинг российских регионов по стоимости услуг ЖКХ на человека в год и месяц составила аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (исследование есть в распоряжении "Российской газеты").

с чего всё началось

Минимальные суммы за услуги ЖКХ в прошлом году коммунальщики предъявили жителям Дагестана, Тувы и Ингушетии, пишет "Российская газета" со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Названы регионы, где за услуги ЖКХ платят меньше 500 рублей

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