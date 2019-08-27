Экономика

СаминвесторСаминвесторЗа полгода долг россиян перед банками вырос на 1,33 трлн рублей

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За I полугодие 2019 года задолженность россиян перед банками увеличилась на 1,33 трлн рублей или на 8,98%, и составила 16,2 трлн рублей. Это в 4,5 раза больше, чем в 2010 году, сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование FinExpertiza, сообщает «Российская газета».
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