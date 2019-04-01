Названы регионы России с самыми высокими зарплатами в провинцииLife.ru вчера в 21:41

Аутсайдеры рейтинга У пяти регионов России это соотношение в 2018 году было менее 1,5. Это Карачаево-Черкесская Республика (1,49), Дагестан (1,43), Кабардино-Балкарская республика (1,43), Ивановская область (1,42).

с чего всё началось

Самые низкие зарплаты в России в малых и средних населённых пунктах выплачивают на Северном Кавказе и в Ивановской области, самые высокие — на Дальнем Востоке и в Сибири. Об этом свидетельствуют данные рейтинга РИА "Новости".

Названы регионы России с самыми высокими зарплатами в провинции

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