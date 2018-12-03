Общество
Названы регионы России с самыми высокими и самыми низкими зарплатами
Названы регионы России с самыми высокими и самыми низкими зарплатамиРИА Новости17:22
Лидерами по доле высоких зарплат стали северные и дальневосточные регионы, а также Москва. В Ямало-Hенецком автономном округ (лидер рейтинга) более 27% работников зарабатывают более 100 тысяч рублей в месяц, а годом ранее таких было менее 24%.
РИА Новости17:22
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