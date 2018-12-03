Общество

Названы регионы России с самыми высокими и самыми низкими зарплатами
РИА Новости
17:22

Лидерами по доле высоких зарплат стали северные и дальневосточные регионы, а также Москва. В Ямало-Hенецком автономном округ (лидер рейтинга) более 27% работников зарабатывают более 100 тысяч рублей в месяц, а годом ранее таких было менее 24%.
РИА Новости17:22

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Составлен рейтинг регионов РФ с самыми высокими и низкими зарплатами

Российская газета20:25

Названы регионы России с самыми высокими зарплатами

Lenta.ru18:51

Уральский регион возглавил рейтинг по самым высоким зарплатам в стране

URA.Ru18:50

Названы регионы России с самыми высокими зарплатами

RT на русском18:21

Названы регионы России с самыми высокими зарплатами

Телеканал 360°18:14

Названы регионы с самыми высокими зарплатами

Газета.Ru17:44

Названы регионы России с самыми высокими и самыми низкими зарплатами

РИА Новости17:22
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Общество

В Белоруссии обнаружили полмиллиона бездельников

Костевич пояснила, что белорусы могут получить сведения о своем статусе в базе через единый портал электронных услуг Белоруссии.
Обновлено в 20:37
Общество

В США коллекцию личных вещей Хью Хефнера продали на аукционе

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Транспорт

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Из-за выпадения снега и образования гололеда 3 декабря на Комсомольской трассе ограничили движение маршрутных автобусов.
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Транспорт

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Общество

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Скворцова рассказала о высоких показателях по раннему выявлению ВИЧ

В России удалось добиться раннего выявления ВИЧ у 73% инфицированных взрослых и у 80% детей.
Обновлено в 19:45
Транспорт

В московском метро откроют 35 станций к 2023 году

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что к 2023 году столичный метрополитен пройдет большую эволюцию.
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В преддверии Нового года Милонов предложил увеличить пошлины на елки

Депутат Госдумы Виталий Милонов в преддверии Нового года предложил Дмитрию Кобылкину, министру природных ресурсов и экологии, поднять пошлины на продажу срубленных елок.
Обновлено в 20:21
Общество

Минстрой предложит новую программу для поддержки обманутых дольщиков

Программа финансовой поддержки субъектов для решения проблемы обманутых дольщиков разрабатывается в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, заявил журналистам глава министерства Владимир Якушев на встрече в Уссурийске.
Обновлено в 18:50
Общество

Крупнейший в мире музей батискафов создали в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге создали единственный в России и крупнейший в мире музей малых подводных самоходных аппаратов.
Обновлено в 12:24
Общество

В Петербурге замёрз бассейн, где содержался детёныш нерпы Крошик

Очистить вручную от льда бассейн, где содержится детёныш балтийской нерпы Крошик, пришлось зоологам Санкт-Петербурга.
Обновлено в 15:50
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Элементарное решение: власти хотят утилизировать все батарейки

В пресс-службе Минпромторга «Известиям» уточнили, что такие комплексы планируется построить на базе четырех объектов по уничтожению химического оружия: «Марадыковский» (пос. Мирный, Кировская область), «Камбарка» (г. Камбарка, Удмуртская Республика), «Щучье» (г. Щучье, Курганская область) и ФКП «Горный» (пос. Горный, Саратовская область).
Обновлено в 19:23
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Буша-старшего похоронят на территории библиотеки его имени в Техасе

Бывшего президента США Джорджа Буша-старшего похоронят на территории носящей его имя президентской библиотеки при университете города Колледж-Стейшен в Техасе.
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Московские библиотеки начали принимать единый читательский билет

Единый читательский билет заработал в московских библиотеках в Северном и Зеленоградском округах, с 2020 года универсальный пропуск будут принимать во всех читальнях столицы.
Обновлено в 16:51
Общество

В Архангельской области около семи тысяч человек вышли на протестные акции

Обновлено в 20:00
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