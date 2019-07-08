Общество
Названы регионы России с самыми высокими доходами населенияLenta.ru 22:05
Для расчетов в исследовании было использовано соотношение среднедушевого месячного дохода в регионе и стоимости фиксированного набора товаров и услуг в 2018 году. Также специалисты оценивали долю населения за чертой бедности и крайней бедности.
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с чего всё началось
Для расчета рейтинга регионов по доходам населения авторы использовали соотношение медианных среднедушевых месячных доходов населения региона (медиана - уровень, при котором ровно половина населения имеет доходы выше него, а 50% – ниже) к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом конкретном субъекте России в 2018 году.РИА Новости17:42
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