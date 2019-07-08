Эксперты определили российские регионы с самыми высокими доходами. Для составления рейтинга они использовали соотношение среднедушевых месячных доходов со стоимостью фиксированного набора товаров и услуг в каждом конкретном субъекте РФ в 2018 году.

В России названы регионы с самыми высокими доходами населения

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