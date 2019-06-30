Общество

Названы регионы России с самыми низкими тарифами на услуги ЖКХRT на русском 06:47

Меньше всего за услуги ЖКХ в 2018 году платили жители Дагестана, Республики Тыва и Ингушетии, а больше всего — жители Магаданской области, пишет «Российская газета» со ссылкой на исследование.
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с чего всё началось

Названы регионы, где за услуги ЖКХ платят менее 500 рублей

Рейтинг российских регионов по стоимости услуг ЖКХ на человека в год и месяц составила аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (исследование есть в распоряжении "Российской газеты").
Российская газетавчера в 20:15

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Названы регионы России с самой высокой стоимостью услуг ЖКХ

Коммерсантъ03:52

Появился рейтинг расходов на ЖКХ в регионах России

Интерфакс00:32

СМИ назвали регионы со стоимостью услуг ЖКХ меньше 500 руб

РБК02:55

Названы регионы РФ с самыми большими и самыми маленькими расходами на услуги ЖКХ

Говорит Москва00:57

Стали известны регионы с самой дорогой «коммуналкой»

РЕН ТВ04:48

Названы регионы с самыми дорогими и дешевыми услугами ЖКХ

Известия00:31

Опубликован рейтинг расходов на ЖКХ в российских регионах

РИА Новостивчера в 23:01
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Футбол

«Краснодар» разгромил «Ростов» в предсезонном матче

Обновлено в 06:21
Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy A50 получил новые возможности камеры

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Футбол

Источник: «Локомотив» поборется с «Зенитом» за защитника «Спортинга» Акунью

По данным источника, возможность приобретения 27-летнего футболиста изучают московский футбольный клуб «Локомотив» и санкт-петербургская команда «Зенит».
Обновлено в 06:46
Армия и оружие

Впервые для широкой публики: сверхточный комплекс «Панцирь-СМ»

В отличие от своего предшественника - комплекса «Панцирь-С1» - новый ЗРПК оснащен более точными и скоростными ракетами.
Обновлено в 06:39
Политика

Пресс-секретарь Трампа травмировалась в давке на межкорейской границе

Новый пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм попала в давку, которая произошла на встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына на межкорейской границе.
Обновлено в 04:42
Происшествия

В МЧС назвали причину паводка в Иркутской области

Обновлено в 06:21
Происшествия

Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде

Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено вчера в 12:01
Авто

Представитель автоиндустрии назвал электрокары никому не нужными

BMW может «завалить» Европу электромобилями, если нужно, но европейцы не станут их покупать. Шанс есть только у гибридных моделей.
Обновлено вчера в 13:37
Наука

Тунгусский метеорит оказался увесистой диковинкой

Обновлено 28 июня в 11:18
Общество

В понедельник в Петербурге ожидаются грозы

По прогнозу Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник днем в Петербурге ожидаются кратковременные дожди и грозы.
Обновлено в 06:31
Происшествия

Появилось видео с выжившей в затопленном Тулуне свиньей

В затопленном городе Тулун под Иркутском выжила свинья, очевидцы увидели животное на мосту.
Обновлено в 05:53
Политика

Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с Тимошенко

Солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко в прямом эфире украинского телевидения.
Обновлено в 03:10
Шоу-бизнес

Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой

Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.
Обновлено в 03:15
Футбол

Сборная Перу выбила Уругвай из Кубка Америки

На Кубке Америки, проходящем в Бразилии, определился последний полуфиналист. Им стала сборная Перу, выбившая в 1/4 финала Уругвай.
Обновлено вчера в 17:42
Футбол

Испанский клуб сменил название на ФК «Плоская Земля»

«Мостолес Баломпье», выступающий в четвёртом по силе дивизионе Испании, официально сменил название на ФК «Плоская Земля» (Flat Earth F.C.). Президент клуба Хави Повес решил пойти на такой шаг, чтобы поддержать приверженцев гипотезы о плоской Земле.
Обновлено в 05:10
Технологии

Крупнейший поставщик камер для американской полиции откажется от функции распознавания лиц из «этических соображений»

Компания Axon, поставщик нательных камер полиции в США, отказалась от добавления функции распознавания лиц.
Обновлено в 06:44
Технологии

Waymo нанимает бывших сотрудников производителя игрушечных роботов Anki

Входящая в холдинг Alphabet компания Waymo, специализирующаяся на разработке технологий автономного вождения, наняла 13 бывших экспертов стартапа Anki в области робототехники, чтобы те занялись созданием самоуправляемых грузовиков.
Обновлено вчера в 03:41
Происшествия

Жену Цеповяза задержали за вымогательство

Как отмечается, женщину задержали вместе с ее братом. Их подозревают в крупном вымогательстве - около 70 млн. руб.
Обновлено в 06:17
Политика

Путин прибыл в Минск на церемонию закрытия Европейских игр

Президент России Владимир Путин прибыл в Минск, где посетит церемонию закрытия Европейских игр, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:45
Футбол

Руни назвал ван Гала, а не Фергюсона лучшим тренером в своей карьере

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни, ныне выступающий за «Ди-Си Юнайтед» в MLS, рассказал, кого считает лучшим тренером в его карьере.
Обновлено в 06:08
Кино

«Аладдин» стал самым успешным фильмом Уилла Смита

Обновлено вчера в 19:18
Общество

Пострадавшим от паводка в Иркутской области начали выплачивать деньги

«Уже сегодня всем пострадавшим начнут выплачивать по 10 тысяч рублей», — говорится на официальном портале региона со ссылкой на губернатора Иркутской области Сергея Левченко.
Обновлено в 00:20
Футбол

«Зенит» согласовал трансфер хавбека сборной Колумбии

Представители «Зенита» провели финальный раунд переговоров с руководством клуба «Атлетико Хуниор», в ходе которых согласовали все детали трансфера Луиса Диаса Маруланды.
Обновлено вчера в 15:17
Шоу-бизнес

Екатерина Климова в день развода порезвилась в ресторане

На видео Климова с Панкратовым танцуют Цыганочку. В этот же день актриса оформила развод с Гелой Месхи. Супруги не присутствовали на суде.
Обновлено в 05:08
Политика

В Тбилиси проходит массовое шествие

Целью акции стало требование отставки главы МВД Грузии Георгия Гахарии. В Тбилиси несколько тысяч человек приняли участие в "Марше свободы".
Обновлено вчера в 16:27
Гаджеты

Процессоры AMD Ryzen 9 3900X, Ryzen 7 3700X, Ryzen 5 3600X и Ryzen 5 3600 протестированы в 3D Mark

Как видно, Ryzen 9 3900X с запасом обходит 16-ядерный Ryzen Threadripper 2950X, производительность Ryzen 7 3700X соответствует Intel Core i9-9900K и Ryzen Threadripper 2920X, Ryzen 5 3600X выступил на уровне 10-ядерного Intel Core i7-6950X, а Ryzen 5 3600 ценой $200 обошел Intel Core i7-9700K, который стоит почти в два раза дороже.
Обновлено в 05:41
Происшествия

В Индии военный самолет сбросил на город учебные бомбы из-за птицы

Столкновение самолета ВВС Индии с птицей вынудило пилота сбросить топливные баки и учебные бомбы на город, сообщает Hindustan Times.
Обновлено 27 июня в 08:56
Шоу-бизнес

Меган Маркл поразила поклонников фигурой вскоре после родов

Как отметили поклонники бывшей актрисы, ей удалось сбросить почти 10 кг.
Обновлено вчера в 19:26
Политика

Музей мадам Тюссо убрал восковую Мэй на склад

Обновлено в 06:03
Происшествия

В Казахстане в ходе драки пострадали 30 рабочих

Обновлено вчера в 21:01
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