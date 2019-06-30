Общество
Названы регионы России с самыми низкими тарифами на услуги ЖКХRT на русском 06:47
Меньше всего за услуги ЖКХ в 2018 году платили жители Дагестана, Республики Тыва и Ингушетии, а больше всего — жители Магаданской области, пишет «Российская газета» со ссылкой на исследование.
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с чего всё началось
Рейтинг российских регионов по стоимости услуг ЖКХ на человека в год и месяц составила аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (исследование есть в распоряжении "Российской газеты").Российская газетавчера в 20:15
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Футбол
«Краснодар» разгромил «Ростов» в предсезонном матче
Обновлено в 06:21
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy A50 получил новые возможности камеры
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Футбол
Источник: «Локомотив» поборется с «Зенитом» за защитника «Спортинга» Акунью
По данным источника, возможность приобретения 27-летнего футболиста изучают московский футбольный клуб «Локомотив» и санкт-петербургская команда «Зенит».
Обновлено в 06:46
Армия и оружие
Впервые для широкой публики: сверхточный комплекс «Панцирь-СМ»
В отличие от своего предшественника - комплекса «Панцирь-С1» - новый ЗРПК оснащен более точными и скоростными ракетами.
Обновлено в 06:39
Политика
Пресс-секретарь Трампа травмировалась в давке на межкорейской границе
Новый пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм попала в давку, которая произошла на встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына на межкорейской границе.
Обновлено в 04:42
Происшествия
В МЧС назвали причину паводка в Иркутской области
Обновлено в 06:21
Происшествия
Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде
Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено вчера в 12:01
Авто
Представитель автоиндустрии назвал электрокары никому не нужными
BMW может «завалить» Европу электромобилями, если нужно, но европейцы не станут их покупать. Шанс есть только у гибридных моделей.
Обновлено вчера в 13:37
Наука
Тунгусский метеорит оказался увесистой диковинкой
Обновлено 28 июня в 11:18
Общество
В понедельник в Петербурге ожидаются грозы
По прогнозу Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник днем в Петербурге ожидаются кратковременные дожди и грозы.
Обновлено в 06:31
Происшествия
Появилось видео с выжившей в затопленном Тулуне свиньей
В затопленном городе Тулун под Иркутском выжила свинья, очевидцы увидели животное на мосту.
Обновлено в 05:53
Политика
Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с Тимошенко
Солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко в прямом эфире украинского телевидения.
Обновлено в 03:10
Шоу-бизнес
Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой
Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.
Обновлено в 03:15
Футбол
Сборная Перу выбила Уругвай из Кубка Америки
На Кубке Америки, проходящем в Бразилии, определился последний полуфиналист. Им стала сборная Перу, выбившая в 1/4 финала Уругвай.
Обновлено вчера в 17:42
Футбол
Испанский клуб сменил название на ФК «Плоская Земля»
«Мостолес Баломпье», выступающий в четвёртом по силе дивизионе Испании, официально сменил название на ФК «Плоская Земля» (Flat Earth F.C.). Президент клуба Хави Повес решил пойти на такой шаг, чтобы поддержать приверженцев гипотезы о плоской Земле.
Обновлено в 05:10
Технологии
Крупнейший поставщик камер для американской полиции откажется от функции распознавания лиц из «этических соображений»
Компания Axon, поставщик нательных камер полиции в США, отказалась от добавления функции распознавания лиц.
Обновлено в 06:44
Технологии
Waymo нанимает бывших сотрудников производителя игрушечных роботов Anki
Входящая в холдинг Alphabet компания Waymo, специализирующаяся на разработке технологий автономного вождения, наняла 13 бывших экспертов стартапа Anki в области робототехники, чтобы те занялись созданием самоуправляемых грузовиков.
Обновлено вчера в 03:41
Происшествия
Жену Цеповяза задержали за вымогательство
Как отмечается, женщину задержали вместе с ее братом. Их подозревают в крупном вымогательстве - около 70 млн. руб.
Обновлено в 06:17
Политика
Путин прибыл в Минск на церемонию закрытия Европейских игр
Президент России Владимир Путин прибыл в Минск, где посетит церемонию закрытия Европейских игр, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:45
Футбол
Руни назвал ван Гала, а не Фергюсона лучшим тренером в своей карьере
Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни, ныне выступающий за «Ди-Си Юнайтед» в MLS, рассказал, кого считает лучшим тренером в его карьере.
Обновлено в 06:08
Кино
«Аладдин» стал самым успешным фильмом Уилла Смита
Обновлено вчера в 19:18
Общество
Пострадавшим от паводка в Иркутской области начали выплачивать деньги
«Уже сегодня всем пострадавшим начнут выплачивать по 10 тысяч рублей», — говорится на официальном портале региона со ссылкой на губернатора Иркутской области Сергея Левченко.
Обновлено в 00:20
Футбол
«Зенит» согласовал трансфер хавбека сборной Колумбии
Представители «Зенита» провели финальный раунд переговоров с руководством клуба «Атлетико Хуниор», в ходе которых согласовали все детали трансфера Луиса Диаса Маруланды.
Обновлено вчера в 15:17
Шоу-бизнес
Екатерина Климова в день развода порезвилась в ресторане
На видео Климова с Панкратовым танцуют Цыганочку. В этот же день актриса оформила развод с Гелой Месхи. Супруги не присутствовали на суде.
Обновлено в 05:08
Политика
В Тбилиси проходит массовое шествие
Целью акции стало требование отставки главы МВД Грузии Георгия Гахарии. В Тбилиси несколько тысяч человек приняли участие в "Марше свободы".
Обновлено вчера в 16:27
Гаджеты
Процессоры AMD Ryzen 9 3900X, Ryzen 7 3700X, Ryzen 5 3600X и Ryzen 5 3600 протестированы в 3D Mark
Как видно, Ryzen 9 3900X с запасом обходит 16-ядерный Ryzen Threadripper 2950X, производительность Ryzen 7 3700X соответствует Intel Core i9-9900K и Ryzen Threadripper 2920X, Ryzen 5 3600X выступил на уровне 10-ядерного Intel Core i7-6950X, а Ryzen 5 3600 ценой $200 обошел Intel Core i7-9700K, который стоит почти в два раза дороже.
Обновлено в 05:41
Происшествия
В Индии военный самолет сбросил на город учебные бомбы из-за птицы
Столкновение самолета ВВС Индии с птицей вынудило пилота сбросить топливные баки и учебные бомбы на город, сообщает Hindustan Times.
Обновлено 27 июня в 08:56
Шоу-бизнес
Меган Маркл поразила поклонников фигурой вскоре после родов
Как отметили поклонники бывшей актрисы, ей удалось сбросить почти 10 кг.
Обновлено вчера в 19:26
Политика
Музей мадам Тюссо убрал восковую Мэй на склад
Обновлено в 06:03
Происшествия
В Казахстане в ходе драки пострадали 30 рабочих
Обновлено вчера в 21:01