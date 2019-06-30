Названы регионы России с самыми низкими тарифами на услуги ЖКХRT на русском 06:47

Рейтинг российских регионов по стоимости услуг ЖКХ на человека в год и месяц составила аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (исследование есть в распоряжении "Российской газеты").

с чего всё началось

Меньше всего за услуги ЖКХ в 2018 году платили жители Дагестана, Республики Тыва и Ингушетии, а больше всего — жители Магаданской области, пишет «Российская газета» со ссылкой на исследование.

Названы регионы России с самыми низкими тарифами на услуги ЖКХ

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