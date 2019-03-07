Общество
Названы регионы России с самым высоким уровнем продаж алкоголяRT на русском вчера в 18:57
По версии ЦИФРРА, самыми пьющими регионами России по итогам прошедшего года стали Ненецкий автономный округ (28,6 л), Сахалинская (28,3 л), Магаданская (26,5 л), Московская (25,8 л) области и Карелия (25,6 л).
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с чего всё началось
Самыми пьющими регионами нашей страны по итогам 2018 года стали Ненецкий автономный округ, Сахалинская, Магаданская и Московская области, а также Карелия. Продажи алкогольной продукции на душу населения были там самыми значительными: более 25 л на человека за год.Известиявчера в 16:01
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Общество
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Армия и оружие
Конструкторы оборудовали танк «Армата» санузлом
Конструкторы-танкостроители решили проблему отсутствия удобств в танках «Армата», оборудовав в них санузлы.
Обновлено в 01:43
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Общество
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Обновлено вчера в 13:26
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Обновлено вчера в 23:35
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