Общество

Названы регионы России с самым высоким уровнем продаж алкоголяRT на русском вчера в 18:57

По версии ЦИФРРА, самыми пьющими регионами России по итогам прошедшего года стали Ненецкий автономный округ (28,6 л), Сахалинская (28,3 л), Магаданская (26,5 л), Московская (25,8 л) области и Карелия (25,6 л).
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Пьющий субъект: в России составили топ-5 регионов по продажам алкоголя

Самыми пьющими регионами нашей страны по итогам 2018 года стали Ненецкий автономный округ, Сахалинская, Магаданская и Московская области, а также Карелия. Продажи алкогольной продукции на душу населения были там самыми значительными: более 25 л на человека за год.
Известиявчера в 16:01

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СМИ назвали регионы с самым высоким уровнем продаж алкоголя

РИА Новостивчера в 21:31

Названы регионы России с самым высоким уровнем продаж алкоголя

RT на русскомвчера в 18:57

СМИ: Сахалин и Подмосковье попали в рейтинг самых пьющих регионов России

Газета.Ruвчера в 20:56

Названы самые пьющие регионы России

Lenta.ruвчера в 20:33

Эксперты составили рейтинг самых пьющих регионов России

РБКвчера в 21:03

Названы пять российских регионов‐лидеров по продажам алкоголя

Телеканал 360°вчера в 18:09

В России назвали пять регионов — лидеров по продажам алкоголя

Известиявчера в 17:38
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 01:48, Ашберн
Политика

В МИД РФ подтвердили задержание граждан США в Новороссийске

Как сообщало ИА REGNUM, в госдепартаменте США заявили о задержании в городе Новороссийске Краснодарского края двух граждан Соединённых Штатов.
Обновлено вчера в 23:37
Происшествия

В Красноярске двух мужчин задержали за попытку поджога мэрии

Полиция Красноярска задержала двух мужчин, которые бросали «коктейли Молотова» в здание администрации города, сообщил официальный представитель регионального управления МВД России Владимир Юрченко в четверг, 7 марта.
Обновлено в 01:03
Политика

Huawei подала в суд на правительство США

Китайский производитель телекоммуникационного оборудования Huawei Technologies заявил о судебном иске против правительства США, сообщает Reuters.
Обновлено вчера в 21:47
Политика

Волгоградский депутат назвал получающих низкие пенсии тунеядцами

Обновлено вчера в 13:57
Экономика

МТС заплатит крупный штраф за взятки в Узбекистане

Штраф $850 млн выплатит российский сотовый оператор МТС американскому минюсту, передает РБК.
Обновлено вчера в 20:44
Политика

Медведев порекомендовал американскому дипломату почитать учебники

Дмитрий Медведев порекомендовал американскому дипломату изучить учебники по международному праву.
Обновлено вчера в 18:18
Экономика

Центробанк отозвал лицензию у Роскомснаббанка

«Приказ об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у кредитной организации Роскомснаббанк (город Уфа)», — говорится в документе.
Обновлено вчера в 22:57
Происшествия

В Газпроме назвали полным аутом пропажу газопровода за 1,7 млрд рублей

Уточняется, что руководство знало о нарушениях при строительстве объектов в области, в том числе об исчезновении газопровода в Приозерске, на который было выделено 1,7 млрд рублей.
Обновлено в 01:05
Армия и оружие

Перехват самолета-разведчика США у границ России попал на видео

Минобороны России опубликовало видео перехвата самолета-разведчика ВВС США российским истребителем Су-27.
Обновлено в 00:46
Общество

Роскачество дало рекомендации по выбору шоколада

Специалисты Роскачества дали рекомендации по выбору «идеального» шоколада.
Обновлено в 00:48
Происшествия

Экс-замглавы Спецстроя Загорулько получил восемь лет колонии

Щербинский суд Москвы приговорил к восьми годам колонии строгого режима бывшего первого заместителя директора Федерального агентства специального строительства (Спецстрой) Александра Загорулько, признав его виновным в мошенничестве и получении взятки.
Обновлено в 00:42
Футбол

«Манчестер Юнайтед» победил ПСЖ и вышел в четвертьфинал ЛЧ

Обновлено вчера в 16:59
Происшествия

На Алтае два человека погибли при взрыве в жилом доме

Обновлено в 00:52
Армия и оружие

Конструкторы оборудовали танк «Армата» санузлом

Конструкторы-танкостроители решили проблему отсутствия удобств в танках «Армата», оборудовав в них санузлы.
Обновлено в 01:43
Политика

Украинский посол назвал Украину «истоком Европы»

«Украина (в лице Киевской Руси) стояла у истоков Европы», — заявил посол.
Обновлено 05 марта в 23:45
Общество

Похищение ребенка вторым родителем предложили наказывать уголовно

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с предложением ввести уголовную ответственность за похищение ребенка вторым родителем.
Обновлено в 01:13
Политика

Дополнительное наказание вводится для пользователей интернета в России

Против выступили и некоторые депутаты. В частности, член фракции ЛДПР Сергей Иванов считает, что власть не должна запрещать критику.
Обновлено в 01:30
Политика

Алену Апину раскритиковали за высказывания о Крыме

Известная российская певица Алена Апина дала интервью русскоязычной службе немецкого издания Deutsche Welle.
Обновлено вчера в 11:35
Происшествия

Суд обязал мать убитой модели выплатить преступнику 300 тысяч рублей

В Свердловской области суд обязал мать погибшей модели Юлии Прокопьевой выплатить убийце 300 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 13:26
Происшествия

На бывшего зампрокурора Башкирии завели новое уголовное дело о взятке

СК возбудил новое уголовное дело на бывшего первого заместителя прокурора Башкирии Олега Горбунова за взятку в 3 миллиона рублей, сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко.
Обновлено в 01:27
Политика

Поклонская рассказала об арестованном счете на Украине

Обновлено вчера в 23:35
Баскетбол

Леброн Джеймс обошел Майкла Джордана в списке лучших снайперов НБА

Обновлено в 00:44
Авто

В США оценили российские автомобили Aurus

5 марта в Женеве состоялась презентация автомобилей Aurus. Это имя — рыночное название машин проекта "Кортеж".
Обновлено вчера в 22:09
Здоровье

Минздрав разберется с навязыванием платных услуг в поликлиниках

Минздрав разработает проект изменений в правила предоставления платных медицинских услуг поликлиниками и больницами.
Обновлено вчера в 22:52
Политика

На Украине перестанут выдавать аттестаты о среднем образовании

Согласно постановлению правительства, украинским школьникам после окончания четвертого класса выдадут свидетельство о получении начального образования, после девятого класса — о получении базового среднего образования, а после одиннадцатого — о полном общем среднем образовании.
Обновлено в 01:17
Хоккей

Два очка Тарасенко помогли «Сент-Луису» обыграть «Анахайм»

Российский форвард "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко помог своему клуб добиться волевой победы в выездном матче против "Анахайм Дакс".
Обновлено в 01:13
Авто

Lada Granta вновь стала самым популярным автомобилем в РФ

Обновлено вчера в 19:43
Происшествия

Пассажирский самолет выкатился за пределы посадочной полосы на Чукотке

Пассажирский Bombardier выкатился за пределы полосы после посадки на аэродроме одного из крупнейших золото-серебряных месторождений на Чукотке.
Обновлено в 01:27
Недвижимость

Россиянам помогут накопить на ипотеку

В Госдуме разработали законопроект о стимулировании россиян к накоплению первоначального взноса по ипотеке.
Обновлено в 01:32
Политика

Конгресс США опубликовал законопроект о запрете нарушения ДРСМД

Конгресс США опубликовал текст законопроекта, согласно которому Пентагону запрещается использовать бюджетные средства на испытание, закупку или развертывание ракет, о которых говорится в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 01:10
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