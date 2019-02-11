Экономика

Названы регионы России с самым доступным бензиномLenta.ru 00:51

Самый доступный бензин в России оказался в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного по заказу РИА Новости. Эксперты рассчитали объем топлива марки Аи-92, который жители разных регионов могут приобрести на среднемесячную зарплату.
Читать в источнике
с чего всё началось

Названы регионы с самым доступным бензином

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа могут приобрести на среднемесячную зарплату больше бензина, чем в любом другом регионе России, а меньше всех топлива могут позволить себе жители Дагестана. Об этом свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
РИА Новостивчера в 16:21

Подробнее о событии

Названы российские регионы с наиболее доступным бензином

Российская газетавчера в 23:21

Предельная надбавка на нефтепродукты влияет на доступность бензина на Ямале

ПРАЙМвчера в 22:49

Названы российские регионы с самым доступным бензином

Известиявчера в 17:10

Стало известно, где в России самый доступный бензин

Life.ruвчера в 18:39

Названы российские регионы с самым доступным бензином

Телеканал 360°вчера в 17:50

Ямал возглавил рейтинг регионов с самым доступным бензином

URA.Ruвчера в 19:56

Стали известны регионы с самым доступным бензином

News.ruвчера в 17:05
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 01:02, Ашберн
Космос

Российский спутник засек неизвестные науке физические явления

Обновлено вчера в 19:08
Транспорт

Первый беспилотный трамвай начнут тестировать в Москве

Обновлено в 00:20
Армия и оружие

Министр обороны Британии предупредит РФ о высокой цене за провокации

По информации «Пресс Ассошиэйшн», Россия не единственная страна, в отношении которой 11 февраля намерен жестко выступить глава британского Минобороны.
Обновлено вчера в 20:19
Музыка

Childish Gambino получил премию «Грэмми» в номинации «Песня года»

Американский исполнитель Childish Gambino стал лауреатом престижной музыкальной премии «Грэмми» в номинации «Песня года».
Обновлено вчера в 22:47
Политика

В сети показали Трампа с лысиной и без загара

Автор снимка рассказал, что хотел показать «настоящего» Трампа — с естественным оттенком кожи и без пересаженных волос.
Обновлено вчера в 21:44
Общество

Семь регионов России перешли с аналогового на цифровое телевидение

Отключение аналогового вещания федеральных телеканалов и переход на цифровое эфирное телевидение в понедельник стартует в Магаданской, Пензенской, Рязанской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областях, а также в Чечне.
Обновлено вчера в 17:06
Кино

«Рома» стал лучшим фильмом по версии BAFTA

Сам господин Куарон стал лучшим режиссером по версии BAFTA. Картина получила награды в четырех номинациях.
Обновлено вчера в 17:18
Политика

Япония обвинила Китай во вторжении в территориальные воды страны

Обновлено в 00:06
Технологии

Пассажиры беспилотных такси смогут пообщаться с виртуальным водителем

В России создают приложение для беспилотных такси с виртуальным водителем, сообщают «Известия» со ссылкой на представителя организации «Автонет» Ярослава Федосеева.
Обновлено вчера в 23:48
Транспорт

Госдума предложила отменить эвакуацию неверно припаркованных машин

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил не эвакуировать неправильно припаркованные автомобили осенью и зимой, если они не мешают другим участникам движения.
Обновлено вчера в 22:20
Общество

У Coca-Cola появится новый вкус

Компания Coca-Cola впервые за десятилетие запускает производство нового напитка, который будет иметь вкус апельсина и ванили, об этом говорится в опубликованном на сайте корпорации пресс-релизе.
Обновлено вчера в 16:46
Происшествия

В ДТП в Таиланде погибли двое россиян

Обновлено в 00:42
Общество

Москва вышла на второе место в мире по числу каршеринговых машин

Обновлено вчера в 11:20
Общество

В российские города могут вернуть палатки и ларьки

На улицы российских городов планируется вернуть торговые палатки и ларьки.
Обновлено вчера в 19:46
Экономика

Российские авиакомпании могут лишиться льготных тарифов в аэропортах

Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Александр Редько сообщил, что ведомство поддерживает предложение Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) об уравнивании тарифов на оказание аэропортовых услуг для отечественных и иностранных перевозчиков при выполнении ими международных рейсов.
Обновлено вчера в 22:52
Армия и оружие

ДНР: пьяные украинские зенитчики обстреляли склад в Краматорске

Обновлено вчера в 15:51
Происшествия

СК заинтересовался «живым щитом» из машин под Владимиром

Обновлено вчера в 14:39
Здоровье

Эпидемия гриппа: многие школы в регионах закрыты на карантин

Из-за вспышки заболеваний школы Улан-Удэ закрыли на карантин, а по всей республике отменили и перенесли ряд массовых культурных и спортивных мероприятий.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия

В Тюменской области два человека погибли в ДТП с пятью машинами

ДТП с участием трех легковушек, грузовика и автобуса произошло в Тюменской области, два пассажира погибли, сообщили РИА Новости в Госавтоинспекции МВД РФ.
Обновлено вчера в 23:41
Культура

С Сергеем Юрским простятся в Театре имени Моссовета

Обновлено вчера в 20:27
Космос

Маск рассказал о превосходстве нового двигателя SpaceX над РД-180

Разрабатываемый американской космической компанией SpaceX двигатель Raptor опередил российский РД-180 по уровню давления в камере сгорания.
Обновлено вчера в 23:34
Авто

Nissan повысил цены на две свои модели в России

Спорткар Nissan GT-R, представленный в единственной комплектации с 3,8-литровым 555-сильным мотором, подорожал до 7 626 000 рублей.
Обновлено вчера в 10:11
Происшествия

В суд направлено дело о хищениях более 20 млн руб. на Восточном

Следователи направили в суд дело нескольких сотрудников Спецстроя, которых обвиняют в хищениях более 20 млн руб. при строительстве космодрома Восточный, сообщается на сайте Следственного комитета (СК).
Обновлено 05 февраля в 01:01
Здоровье

Медики назвали главные жалобы россиян на здоровье

Самыми распространенными причинами обращений к врачам в России стали боль в спине и головная боль, сообщает 11 февраля со ссылкой на экспертов «РИА Новости».
Обновлено вчера в 21:25
Происшествия

На «Маршах материнского гнева» прошли задержания

В Москве, Санкт-Петербурге и еще нескольких городах России прошла акция «Марш материнского гнева» в поддержку активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко.
Обновлено вчера в 06:36
Экономика

Банки предложили рецепт от зарплатного рабства

В течение года будет полностью подготовлен законопроект о решении проблемы так называемого зарплатного рабства.
Обновлено вчера в 18:23
Хоккей

Владимир Тарасенко оформил хет-трик и забил 200-й гол за карьеру

У «хищников» команда Тарасенко выиграла два матча подряд, а сам россиянин забросил в них 4 шайбы.
Обновлено вчера в 23:55
Общество

В Московском зоопарке родились пингвинята

В Москвоском зоопарке родились Птенцы пингвинов Гумбольдта и бакланов, сообщается в инстаграме зоопарка.
Обновлено в 00:50
Гаджеты

Google разработает измеряющие вес кроссовки

Компания Google намерена создать кроссовки, которые будут измерять вес их владельца.
Обновлено вчера в 21:43
Общество

Власти Приморья не могут взять тигра Амура на баланс

Власти Приморья не могут принять на баланс тигра Амура, прославившегося дружбой с козлом Тимуром, но пытаются найти способ оставить хищника в регионе, сообщил РИА Новости директор краевого департамента охотничьего надзора Дмитрий Панкратов.
Обновлено вчера в 21:52
Главное