Общество

Названы регионы России с самым дорогим новогодним столом
Российская газета
02:40

Регионы с самым дорогим новогодним столом назвал производитель онлайн-касс "Эвотор", терминалы которого установлены в тысячах продуктовых магазинов по всей России.
Российская газета02:40
с чего всё началось

Эксперты назвали регионы с самым дорогим новогодним столом

Также весьма доступные цены на новогодние блюда в Ставрополе, Новосибирске, Липецке и Омске. А самые высокие ценники, по данным "Эвотора", будут, помимо Якутии, в Приморском крае, Мурманске, Магадане и Вологде.
РИА Новостивчера в 19:30

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Названы регионы России с самым дорогим новогодним столом

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Названы регионы России с самым дорогим новогодним столом

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