Также весьма доступные цены на новогодние блюда в Ставрополе, Новосибирске, Липецке и Омске. А самые высокие ценники, по данным "Эвотора", будут, помимо Якутии, в Приморском крае, Мурманске, Магадане и Вологде.

с чего всё началось

Регионы с самым дорогим новогодним столом назвал производитель онлайн-касс "Эвотор", терминалы которого установлены в тысячах продуктовых магазинов по всей России.

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