Общество
Регионы с самым дорогим новогодним столом назвал производитель онлайн-касс "Эвотор", терминалы которого установлены в тысячах продуктовых магазинов по всей России.
Российская газета02:40
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с чего всё началось
Также весьма доступные цены на новогодние блюда в Ставрополе, Новосибирске, Липецке и Омске. А самые высокие ценники, по данным "Эвотора", будут, помимо Якутии, в Приморском крае, Мурманске, Магадане и Вологде.РИА Новостивчера в 19:30
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Общество
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Транспорт
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Транспорт
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Обновлено в 01:24
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Обновлено вчера в 08:18
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