Общество
Названы регионы с самым большим числом абортовРИА Новости вчера в 20:49
"Аборты на тысячу женщин фертильного возраста в 2018 году: Еврейская автономная область 35,6, республика Тыва 34,5, Сахалинская область 32,2", - говорится в сборнике.
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с чего всё началось
"Аборты на тысячу женщин фертильного возраста в 2018 году: Еврейская автономная область 35,6, республика Тыва 34,5, Сахалинская область 32,2", - говорится в сборнике. Меньше всего абортов, как следует из сборника, в прошлом году было сделано в республиках Ингушетия и Дагестан, а также в Москве.РИА Новостивчера в 20:49
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 07:27, Ашберн
Политика
Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено вчера в 12:49
Религия
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Армия и оружие
СМИ сообщили о планах Пентагона испытать новую ракету
Американские военные собираются испытать новую неядерную крылатую ракету, разработанную специально для того, чтобы «бросить вызов России в Европе».
Обновлено в 06:24
Экономика
Премьер Дмитрий Медведев оценил ситуацию с подрядчиками госуслуг
"Достали", оценил ситуацию премьер и распорядился активнее применять уголовную ответственность к недобросовестным участникам торгов Премьер Дмитрий Медведев побывал в Забайкальском крае и на Курилах и провел там совещание по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке.
Обновлено в 05:47
Гаджеты
Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
Обновлено в 01:31
Шоу-бизнес
В Сети появились слухи о свадьбе Собчак и Богомолова
В Сети появилась информация, что телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов решили узаконить свои отношения.
Обновлено в 06:35
Наука
Ученые доказали опасность похмелья для жизни
«Например, наше исследование доказывает, что похмелье снижает способность заниматься сложными вещами, похмелье ухудшает способность управлять автомобилем, работать, учиться или выполнять другие действия», — отметила одна из исследовательниц Сара Бенсон.
Обновлено в 03:09
Общество
Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях
Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».
Обновлено в 05:18
Происшествия
Число пострадавших в ДТП в Ставрополье возросло
По имеющейся информации, погибли пять человек, в том числе водитель автобуса, 18 пострадали. Уточняется, что 14 из них госпитализированы.
Обновлено в 01:10
Экономика
Российские миллиардеры с начала года разбогатели на $36,6 млрд
Совокупное состояние богатейших россиян с начала 2019 года выросло на $35,6, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaire Index (BBI).
Обновлено вчера в 12:32
Музыка
Жительница Канады отогнала пуму песней группы Metallica
Обновлено в 05:06
Происшествия
В Запорожье убили преемника Япончика — Лёню Хитрого
Обновлено в 04:09
Политика
ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет
Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.
Обновлено вчера в 10:37
Общество
Власти Москвы отказали оппозиционерам в пикетах 3 августа
Обновлено в 06:57
Экономика
Чистый убыток «Аэрофлота» по РСБУ за полугодие вырос почти вдвое
Чистый убыток авиакомпании "Аэрофлот" по российским стандартам бухучета за первое полугодие увеличился по сравнению с первым полугодием прошлого года почти в два раза - с 7,2 млрд рублей до 14,1 млрд рублей.
Обновлено вчера в 12:32
Футбол
Женская бригада арбитров впервые назначена на матч за Суперкубок УЕФА
Матч за Суперкубок УЕФА впервые в истории обслужит женская бригада арбитров, передает ТАСС.
Обновлено в 06:29
Политика
Трамп вводит новые антироссийские санкции из-за дела Скрипалей
В конце августа 2018 года Вашингтон объявил о введении против РФ пакета санкций, заключающийся в запрете на поставку продукции двойного назначения, экспорте всех любых товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.
Обновлено в 03:27
Авто
Renault Duster получил новый двигатель
Общемировой тренд лишний раз подтвердила компания Dacia (румынская «дочка» Renault), оснастившая кроссовер Duster новым 1,0-литровым трехцилиндровым турбомотором TCe 100.
Обновлено вчера в 10:02
Наука
Археологи обнаружили главный храм «египетской Атлантиды»
Археологами-водолазами, работающими в месте затопленного древнего города Гераклион, находящегося в Средиземном море около города Александрия (Египт), найдены остатки древнего храма, различные золотые украшения и множество золотых монет, а также фрагменты корабля, информирует египетская газета "Сада аль-баляд".
Обновлено вчера в 11:14
Политика
Комитет сената США поддержал санкции против «Северного потока – 2»
Комитет американского сената по международным делам проголосовал за санкции против проекта газопровода «Северный поток – 2». Об этом в среду, 31 июля, сообщило агентство Reuters.
Обновлено 31 июля в 12:14
Футбол
«Спартак» объявил о переходе футболиста Ларссона
Обновлено в 05:02
Хоккей
Омский «Авангард» представил форму на «предсезонку»
Сегодня, второго августа, омский «Авангард» на своем официальном сайте разместил фотографии новой предсезонной игровой формы.
Обновлено в 07:11
Политика
Порошенко срывал обмен пленными между Украиной и Донбассом — Медведчук
Экс-президент Украины Пётр Порошенко за время своего правления срывал попытки обмена пленными между Украиной и Донбассом, заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук, сообщил 1 августа ресурс Podrobnosti.ua.
Обновлено в 01:38
Происшествия
Возбуждено дело по факту нападения на полицейских в Сургуте
По факту нападения на полицейских в Сургуте возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ - посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
Обновлено в 02:18
Экономика
Продажи Tiffany и Dior в России в прошлом году установили рекорд
Российские «дочки» крупнейших люксовых модных брендов в 2018 г. показали рост выручки по сравнению с предыдущим годом.
Обновлено в 03:56
Интернет
Apple перестала прослушивать запросы пользователей к Siri
В Купертино подтвердили, что небольшое количество анонимных запросов анализируется с целью улучшения Siri, однако, как отметили специалисты, в текущей политике конфиденциальности компании и её документах по безопасности не упоминается человеческий контроль.
Обновлено в 02:28
Происшествия
Во Владикавказе число пострадавших при пожаре в цехе возросло до 12
Число пострадавших в результате взрыва газа и пожара в цехе по переработке шерсти во Владикавказе увеличилось до 12 человек, сообщает ГУ МЧС по Северной Осетии.
Обновлено в 03:06
Происшествия
Магия облачка. Самолет Emirates появился из ниоткуда и попал на видео
В Сети появилось видео с посадкой лайнера авиакомпании Emirates.
Обновлено вчера в 18:13