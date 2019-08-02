"Аборты на тысячу женщин фертильного возраста в 2018 году: Еврейская автономная область 35,6, республика Тыва 34,5, Сахалинская область 32,2", - говорится в сборнике. Меньше всего абортов, как следует из сборника, в прошлом году было сделано в республиках Ингушетия и Дагестан, а также в Москве.

с чего всё началось

"Аборты на тысячу женщин фертильного возраста в 2018 году: Еврейская автономная область 35,6, республика Тыва 34,5, Сахалинская область 32,2", - говорится в сборнике.

Политика Стало известно об отставке главы офиса Зеленского Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.

Армия и оружие СМИ сообщили о планах Пентагона испытать новую ракету Американские военные собираются испытать новую неядерную крылатую ракету, разработанную специально для того, чтобы «бросить вызов России в Европе».

Экономика Премьер Дмитрий Медведев оценил ситуацию с подрядчиками госуслуг "Достали", оценил ситуацию премьер и распорядился активнее применять уголовную ответственность к недобросовестным участникам торгов Премьер Дмитрий Медведев побывал в Забайкальском крае и на Курилах и провел там совещание по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке.

Гаджеты Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.

Шоу-бизнес В Сети появились слухи о свадьбе Собчак и Богомолова В Сети появилась информация, что телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов решили узаконить свои отношения.

Наука Ученые доказали опасность похмелья для жизни «Например, наше исследование доказывает, что похмелье снижает способность заниматься сложными вещами, похмелье ухудшает способность управлять автомобилем, работать, учиться или выполнять другие действия», — отметила одна из исследовательниц Сара Бенсон.

Общество Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».

Происшествия Число пострадавших в ДТП в Ставрополье возросло По имеющейся информации, погибли пять человек, в том числе водитель автобуса, 18 пострадали. Уточняется, что 14 из них госпитализированы.

Экономика Российские миллиардеры с начала года разбогатели на $36,6 млрд Совокупное состояние богатейших россиян с начала 2019 года выросло на $35,6, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaire Index (BBI).

Политика ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.

Экономика Чистый убыток «Аэрофлота» по РСБУ за полугодие вырос почти вдвое Чистый убыток авиакомпании "Аэрофлот" по российским стандартам бухучета за первое полугодие увеличился по сравнению с первым полугодием прошлого года почти в два раза - с 7,2 млрд рублей до 14,1 млрд рублей.

Футбол Женская бригада арбитров впервые назначена на матч за Суперкубок УЕФА Матч за Суперкубок УЕФА впервые в истории обслужит женская бригада арбитров, передает ТАСС.

Политика Трамп вводит новые антироссийские санкции из-за дела Скрипалей В конце августа 2018 года Вашингтон объявил о введении против РФ пакета санкций, заключающийся в запрете на поставку продукции двойного назначения, экспорте всех любых товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.

Авто Renault Duster получил новый двигатель Общемировой тренд лишний раз подтвердила компания Dacia (румынская «дочка» Renault), оснастившая кроссовер Duster новым 1,0-литровым трехцилиндровым турбомотором TCe 100.

Наука Археологи обнаружили главный храм «египетской Атлантиды» Археологами-водолазами, работающими в месте затопленного древнего города Гераклион, находящегося в Средиземном море около города Александрия (Египт), найдены остатки древнего храма, различные золотые украшения и множество золотых монет, а также фрагменты корабля, информирует египетская газета "Сада аль-баляд".

Политика Комитет сената США поддержал санкции против «Северного потока – 2» Комитет американского сената по международным делам проголосовал за санкции против проекта газопровода «Северный поток – 2». Об этом в среду, 31 июля, сообщило агентство Reuters.

Хоккей Омский «Авангард» представил форму на «предсезонку» Сегодня, второго августа, омский «Авангард» на своем официальном сайте разместил фотографии новой предсезонной игровой формы.

Политика Порошенко срывал обмен пленными между Украиной и Донбассом — Медведчук Экс-президент Украины Пётр Порошенко за время своего правления срывал попытки обмена пленными между Украиной и Донбассом, заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук, сообщил 1 августа ресурс Podrobnosti.ua.

Происшествия Возбуждено дело по факту нападения на полицейских в Сургуте По факту нападения на полицейских в Сургуте возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ - посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Экономика Продажи Tiffany и Dior в России в прошлом году установили рекорд Российские «дочки» крупнейших люксовых модных брендов в 2018 г. показали рост выручки по сравнению с предыдущим годом.

Интернет Apple перестала прослушивать запросы пользователей к Siri В Купертино подтвердили, что небольшое количество анонимных запросов анализируется с целью улучшения Siri, однако, как отметили специалисты, в текущей политике конфиденциальности компании и её документах по безопасности не упоминается человеческий контроль.