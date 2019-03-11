Названы регионы России с самой высокой смертностью от ВИЧLenta.ru вчера в 10:29

Лидером по смертности от вируса иммунодефицита человека стала Кемеровская область. Всего в 2018 году там умерли 38,2 тыс. человек, из них 1750 — от ВИЧ, сообщили РБК в территориальном управлении Федеральной службы по государственной статистике в Кемеровской области.

с чего всё началось

Кемеровская, Иркутская и Свердловская области возглавили список российских регионов с самой высокой смертностью от ВИЧ в прошлом году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной службы по государственной статистике и региональных министерств здравоохранения России.

Названы регионы России с самой высокой смертностью от ВИЧ

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