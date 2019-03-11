Здоровье
Названы регионы России с самой высокой смертностью от ВИЧLenta.ru 10:29
Кемеровская, Иркутская и Свердловская области возглавили список российских регионов с самой высокой смертностью от ВИЧ в прошлом году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной службы по государственной статистике и региональных министерств здравоохранения России.
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В Свердловской области от ВИЧ умерли более 1,6 тыс. человек, коэффициент смертности составил 38,1 случая на 100 тыс. В этих регионах смертность от ВИЧ также больше, чем от всех произошедших в регионе убийств, самоубийств и ДТП вместе взятых.РБК09:37
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Кемеровская, Иркутская и Свердловская области возглавили список регионов по смертности от ВИЧ
Общественное телевидение России11:27
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