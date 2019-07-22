Общество
Названы регионы России с самой сложной ситуацией на рынке трудаRT на русском вчера в 23:01
Самый высокий коэффициент напряжённости на рынке труда зафиксирован в Ингушетии — 118,4. Для сравнения: по всей России такой коэффициент — 0,5. На 24,3 тыс. официально безработных граждан в Ингушетии приходится 206 открытых вакансий.
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с чего всё началось
Стало известно, в каких регионах России складывается наиболее сложная ситуация на рынке труда. На основе данных Роструда RT составил рейтинг с самым высоким коэффициентом напряжённости на рынке труда на начало июля.RT на русскомвчера в 23:01
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Общество
Число жалоб на незаконную обработку персональных данных увеличилось
Специалисты Роскомнадзора зафиксировали рост числа жалоб на незаконную обработку персональных данных пользователей, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 09:51
Футбол
В Госдуму внесли законопроект о розничной продаже пива на стадионах
Депутаты Госдумы Игорь Лебедев и Дмитрий Свищев (оба из ЛДПР) внесли в нижнюю палату парламента законопроект, разрешающий розничную продажу пива на стадионах при условии заключения договора между ИП и организаторами соревнований, следует из электронной базы данных Госдумы.
Обновлено в 09:48
Политика
Турчинов заявил о желании значительной части украинцев «стать рабами»
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов, комментируя подсчёт голосов по итогам выборов в Верховную раду, заявил, что «значительная часть» украинцев готова «стать рабами».
Обновлено в 11:13
Политика
Путин отменил санкции России в отношении Эритреи
Президент России Владимир Путин 22 июля подписал указ об отмене действовавших с 2010 года санкций в отношении Эритреи.
Обновлено в 09:43
Политика
В правительстве Украины прошли масштабные обыски
Правоохранительные органы проводят следственные действия в служебных помещениях кабмина, Госпогранслужбы, Государственной фискальной службы и госпредприятии «Спецтехноэкспорт».
Обновлено в 08:17
Политика
Лукашенко призвал ЕС к быстрому развитию отношений
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна готова к расширению диалога с Европейским союзом.
Обновлено в 06:45
Экономика
У россиян рекордно вырос объем свободных денег
Согласно исследованию холдинга "Ромир", в июне у наших сограждан стало на 11,4% больше денег, чем в мае — показатель вырос до 33,1 тыс. рублей и стал рекордным за всё время наблюдения, за исключением декабря 2018 года.
Обновлено в 10:02
Политика
Трамп опроверг арест шпионов ЦРУ в Иране
Президент США Дональд Трамп в понедельник в своем Twitter опроверг сообщение об аресте в Иране 17 шпионов, работавших на ЦРУ.
Обновлено в 09:48
Кино
Умерла звезда фильма Гайдая «Спортлото-82»
В 1982 году вышел фильм Леонида Гайдая «Спортлото-82», в котором артист исполнил роль Павла.
Обновлено в 06:47
Политика
Эксперты назвали задержание россиян в Ливии политическим терроризмом
В пресс-центре МИА «Россия сегодня» прошла конференция «Политический терроризм Триполи: взгляд из России», посвященная задержанию двоих россиян в Ливии в начале июля.
Обновлено в 09:59
Происшествия
В Петербурге убита активистка Елена Григорьева
Обновлено в 11:18
Происшествия
Во Франции нашли пропавшую 50 лет назад подлодку
Обновлено в 08:16
Происшествия
В Испании туристу грозит тюрьма за бесплатный ужин в ресторане
Турист из Италии может быть приговорён к 6 годам тюрьмы за неоплаченный ужин в испанском ресторане.
Обновлено в 10:11
Политика
В МИД России прокомментировали выборы в Верховную раду
Итоги парламентских выборов на Украине говорят о том, что народ устал от политики запугивания и террора, которая проводилась предыдущими властями страны, заявили в МИД России.
Обновлено в 11:27
Политика
МГИК опроверг данные об отбраковке подписей из-за номера паспорта
Мосгоризбирком опроверг данные о том, что во время проверки подписей избирателей в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы отбраковали подписи тех людей, серия и номер паспортов которых начинались на "0".
Обновлено в 10:31
Политика
Медведчук оценил первые результаты выборов
Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что недоволен первыми результатами досрочных выборов в Верховную Раду.
Обновлено вчера в 14:18
Кино
«Мстители: Финал» побьет десятилетний рекорд «Аватара»
Фильм "Мстители: Финал" может побить десятилетний рекорд "Аватара" по кассовым сборам.
Обновлено вчера в 07:53
Космос
Появилось снятое с Земли видео стыковки корабля «Союз МС-13» с МКС
Наблюдатель из Великобритании Мартин Льюис снял с Земли видео стыковки пилотируемого корабля «Союз МС-13» с Международной космической станцией (МКС).
Обновлено вчера в 06:03
Наука
В продукты россиян добавят панцири саранчи
В продукты питания россиян планируется добавить биологические добавки, в состав которых будет входить панцирь саранчи.
Обновлено в 04:52
Кино
Marvel анонсировала четвертую фазу своей киновселенной
Кинокомпания Marvel Studios анонсировала целый ряд новых фильмов и сериалов, которые должны стать частью четвертой фазы киновселенной.
Обновлено вчера в 11:44
Футбол
Стали известны все пары третьего квалификационного раунда Лиги Европы
Всего в третьем квалификационном раунде состоятся 25 двухматчевых противостояний.
Обновлено в 10:14
Политика
Генпрокуратура Украины объяснила «исчезновение» Луценко отпуском
Ранее бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича юрист Андрей Портнов заявил, что господин Луценко «куда-то исчез», а его обязанности выполняет его заместитель Дмитрий Сторожук.
Обновлено в 10:46
Происшествия
Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мёртвым
Обновлено 20 июля в 10:59
Технологии
Производство двигателей для ракет «Протон-М» прекращено
Обновлено в 08:38
Происшествия
Туристы более 12 часов ждут вылета в Анталью из аэропорта Шереметьево
С длительной задержкой рейса AZUR air столкнулись и пассажиры в Анталье.
Обновлено в 09:35
Космос
Неизвестный объект нашли в космосе после запуска «Союза»
ВВС США обнаружили неизвестный объект на околоземной орбите после запуска пилотируемого корабля "Союз МС-13" ракетой-носителем "Союз-ФГ".
Обновлено в 09:10
Общество
В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов и цветов
Правительство России утвердило новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу.
Обновлено в 00:20
Авто
Названы самые угоняемые машины в РФ
Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России за первые шесть месяцев этого года.
Обновлено вчера в 22:08