Стало известно, в каких регионах России складывается наиболее сложная ситуация на рынке труда. На основе данных Роструда RT составил рейтинг с самым высоким коэффициентом напряжённости на рынке труда на начало июля.

с чего всё началось

Самый высокий коэффициент напряжённости на рынке труда зафиксирован в Ингушетии — 118,4. Для сравнения: по всей России такой коэффициент — 0,5. На 24,3 тыс. официально безработных граждан в Ингушетии приходится 206 открытых вакансий.

Названы регионы России с самой сложной ситуацией на рынке труда

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