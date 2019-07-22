Общество
Названы регионы России с самой сложной ситуацией на рынке трудаRT на русском вчера в 23:01
Самый высокий коэффициент напряжённости на рынке труда зафиксирован в Ингушетии — 118,4. Для сравнения: по всей России такой коэффициент — 0,5. На 24,3 тыс. официально безработных граждан в Ингушетии приходится 206 открытых вакансий.
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с чего всё началось
Стало известно, в каких регионах России складывается наиболее сложная ситуация на рынке труда. На основе данных Роструда RT составил рейтинг с самым высоким коэффициентом напряжённости на рынке труда на начало июля.RT на русскомвчера в 23:01
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Общество
В пяти регионах УрФО на 23 июля объявлено штормовое предупреждение
Синоптики прогнозируют 23 июля грозы, дождь и сильный ветер почти во всех регионах Урала, за исключением Ямало-Ненецкого автономного округа.
Обновлено в 08:02
Шоу-бизнес
Шоумен Дмитрий Хрусталев женился на певице
Соведущий передачи «Вечерний Ургант» Дмитрий Хрусталев женился на своей подруге, 29-летней певице Марии Гончарук.
Обновлено в 06:08
Политика
ЦИК Украины обработал более 50% протоколов на выборах в Раду
На Украине по мажоритарным округам, где обработано 50,24% протоколов, уверенно лидирует партия «Слуга народа» с результатом 42,44%.
Обновлено в 03:49
Политика
Медведев: вопросы продовольственной безопасности в целом решены
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утверждает, что в целом по стране задачи продовольственной безопасности решены.
Обновлено в 08:36
Армия и оружие
В Минобороны опровергли информацию об ударе ВКС по рынку в Сирии
Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля ВКС РФ нанесли удар с воздуха по колонне джихадистов, двигающуюся на юго-западе провинции Идлиб.
Обновлено в 07:29
Политика
Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой
Чемезов отметил, что для решения проблемы нужно как можно скорее начать маркировку воды.
Обновлено в 08:34
Футбол
Зинченко плакал, когда Компани ушел из «Ман Сити»
Компани покинул "Ман Сити" этим летом и стал играющим тренером "Андерлехта".
Обновлено в 03:45
Экономика
«Полюс» в I полугодии нарастил производство золота на 16%
ПАО "Полюс" в январе-июне 2019 года увеличил производство золота на 16% — до 1,285 млн унций (40 тонн) за счет роста производства на всех месторождениях и выхода Наталкинского месторождения на полные мощности, сообщает компания.
Обновлено в 02:23
Происшествия
Мосгорсуд изменил приговор подруге экс-полковника Захарченко
Мосгорсуд смягчил приговор Ларисе Марчуковой, которая дала свидетельские показания на скандально известного экс-полковника Дмитрия Захарченко, и отпустил ее из-под стражи, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 08:23
Общество
Для будущих режиссеров появятся стипендии имени Говорухина
29 ноября 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти Говорухина, которым, в частности, правительству поручалось учредить 10 персональных стипендий для студентов.
Обновлено в 05:31
Политика
На Украине рассказали о ловушке для Зеленского
Бывший депутат Рады Александр Попов заявил, что правительство премьер-министра Украины Владимира Гройсмана подготовило ловушку для украинского лидера Владимира Зеленского.
Обновлено в 00:25
Политика
СНБО Украины не снимет блокировку с российских соцсетей
Совет национальной безопасности и обороны Украины не намерен снимать санкции с российских соцсетей, которые заблокированы в стране, сообщила в понедельник пресс-служба СНБО.
Обновлено в 07:51
Армия и оружие
Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС США
Обновлено вчера в 12:25
Происшествия
Уральский активист Ярослав Ширшиков стал фигурантом двух уголовных дел
С чем связано дело о призывах к беспорядкам, Ширшиков не знает.
Обновлено в 05:00
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Политика
Саммиты ШОС и БРИКС переносят из Челябинска в Петербург
Обновлено 19 июля в 14:09
Экономика
«Ромир»: в июне у россиян стало на 11,4% больше «свободных денег»
За июнь объем «свободных денег» россиян увеличился на 11,4%, говорится в исследовании холдинга «Ромир».
Обновлено в 07:13
Спорт
Костин завоевал серебро ЧМ на 50 метров баттерфляем
Российский пловец Олег Костин завоевал серебро на дистанции 50 метров баттерфляем на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу.
Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес
Новые фотографии принца Джорджа появились в честь дня рождения
Кенсингтонский дворец разместил новые фотографии принца Джорджа, сына герцога Кембриджского и его супруги Кейт Миддлтон.
Обновлено в 01:27
Политика
В Генпрокуратуре Украины опровергли данные об «исчезновении» Луценко
Об «исчезновении» Луценко сообщал бывший замглавы администрации экс-президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 08:29
Политика
Ушел из жизни глава МАГАТЭ Юкия Амано
В возрасте 72 лет ушел из жизни генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано, сообщается на сайте агентства.
Обновлено в 03:55
Экономика
ИКАР снизил прогноз урожая зерна в 2019 году
Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) понизил прогноз урожая зерна в России в 2019 году.
Обновлено в 04:35
Футбол
Гризманн анонсировал свой дебют за «Барселону»
Форвард "Барселоны" Антуан Гризманн поделился ожиданиями от своего дебютного матча в составе "сине-гранатовых".
Обновлено в 06:15
Происшествия
Депутат Госсовета Коми умер дома от кровопотери
Следственный комитет начал проверку по факту смерти депутата Госсовета Коми Алексея Чупрова.
Обновлено в 08:29