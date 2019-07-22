Общество

Названы регионы России с самой сложной ситуацией на рынке трудаRT на русском вчера в 23:01

Самый высокий коэффициент напряжённости на рынке труда зафиксирован в Ингушетии — 118,4. Для сравнения: по всей России такой коэффициент — 0,5. На 24,3 тыс. официально безработных граждан в Ингушетии приходится 206 открытых вакансий.
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с чего всё началось

Названы регионы России с самой сложной ситуацией на рынке труда

Стало известно, в каких регионах России складывается наиболее сложная ситуация на рынке труда. На основе данных Роструда RT составил рейтинг с самым высоким коэффициентом напряжённости на рынке труда на начало июля.
RT на русскомвчера в 23:01

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Названы регионы с самой сложной ситуацией на рынке труда

РИА Новости02:10

Роструд назвал регионы с наиболее напряженной ситуацией на рынке труда

ТАСС05:04

Роструд: в Северокавказском и Сибирском округах сложнее всего устроиться на работу

Эхо Москвы04:30

Роструд назвал самые проблемные по устройству на работу регионы

РБК03:38

Эксперты объяснили, почему кавказские республики стали антилидерами рейтинга Роструда

URA.Ru05:03

Стали известны регионы РФ с самой сложной ситуацией на рынке труда

Известиявчера в 23:52

Названы регионы России с самой сложной ситуацией на рынке труда

RT на русскомвчера в 23:01
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 05:37, Вашингтон
Армия и оружие

Турция заинтересована в покупке систем ПВО России помимо С-400

Россия и Турция ведут переговоры о совместном производстве компонентов для ракетно-зенитных систем С-400.
Обновлено в 04:59
Политика

Партия Зеленского упрочила лидерство на выборах в Раду

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» может получить в новоизбранной Верховной раде 248 мест.
Обновлено в 05:22
Политика

Глава «Слуги народа»: Партия открыта к любому диалогу

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня глава Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук заявила о состоявшихся парламентских выборах.
Обновлено в 05:07
Авто

Как избежать роковой ошибки при подборе антифриза?

Ведь часто требуется долить немного антифриза в систему охлаждения автомобиля.
Обновлено в 05:39
Политика

Скончался глава МАГАТЭ Юкия Амано

Глава МАГАТЭ Юкия Амано скончался на 73-м году жизни, передает ТАСС.
Обновлено в 03:17
Политика

РФ ответит на возможные санкции за выдачу паспортов жителям Донбасса

Москва ответит на возможные санкции за выдачу российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 03:51
Кино

«Король Лев» собрал более 1 миллиарда рублей за выходные

Обновлено в 05:24
Космос

Индия успешно запустила к Луне миссию «Чандраян-2»

Обновлено в 05:31
Происшествия

В Югре задержали террориста с самодельной взрывчаткой

В Ханты-Мансийском автономном округе правоохранительные органы задержали мужчину с самодельным взрывным устройством.
Обновлено в 04:59
Происшествия

В Челябинской области мужчина умер от укуса гадюки

В Челябинской области организована доследственная проверка по факту гибели мужчины от укуса гадюки.
Обновлено в 04:27
Шоу-бизнес

Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева повеселились на своей свадьбе

Несколько дней назад стало известно о том, что Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева отправились в загс, чтобы узаконить отношения.
Обновлено вчера в 16:00
Политика

Посольство Туркменистана опровергло сообщения о смерти Бердымухамедова

Представители посольства Туркменистана в России опровергли сообщения СМИ о смерти лидера республики Гурбангулы Бердымухамедова.
Обновлено вчера в 11:09
Общество

У временного мэра Челябинска появился новый заместитель

Обновлено в 00:11
Музыка

Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя

Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 15:25
Кино

Умер актер из фильма «Спортлото-82» Денис Кмит

Актер Денис Кмит, который сыграл одну из ролей в фильме Леонида Гайдая "Спортлото-82", умер на 60-м году жизни, сообщил на своей странице в Facebook продюсер Вячеслав Шмыров.
Обновлено в 04:35
Экономика

Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности

Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Политика

В Госдуме предложили узаконить общероссийскую минуту молчания 22 июня

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести общефедеральную минуту молчания 22 июня – день начала Великой Отечественной войны.
Обновлено в 04:51
Происшествия

В Коми задержано движение поездов из-за схода вагонов с углем

На станции Керки в Республике Коми задержано движение четырех поездов, в которых находится 451 пассажир.
Обновлено в 01:59
Армия и оружие

Десяток беспилотников поднимется в небо над Ковровом

Беспилотники «Орлан-10» и «Гранат» начали полеты над учебным центром Западного военного округа (ЗВО) в Коврове.
Обновлено в 02:25
Происшествия

Найдены уникальные свидетельства битвы под Смоленском в 1812 году

Ученые Института археологии РАН (ИА РАН) впервые подробно изучили места боев Отечественной войны 1812 года в Смоленске и обнаружили свидетельства битвы у деревень Валутино и Лубино, сообщила пресс-служба института.
Обновлено в 04:14
Общество

Фигурант расследования Голунова избавился от активов в РФ

По данным издания «Медуза», один из фигурантов расследования Ивана Голунова о кладбищенском бизнесе в Москве, продал все активы.
Обновлено вчера в 12:44
Происшествия

Суд по делу об изнасиловании дознавателя в Уфе начнется 29 июля

Судебные разбирательства по громкому уголовному делу об изнасиловании сотрудницы полиции коллегами в Уфе начнутся 29 июля, сообщил РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Аслям Халиков.
Обновлено в 03:05
Наука

В продукты россиян добавят панцири саранчи

Ученые из университета ИТМО пытаются создать биологические добавки для продуктов питания на основе хитина, который добывают из панцирей саранчи.
Обновлено вчера в 21:22
Здоровье

В Забайкалье начали проверку в больнице, где пациенты стирали бинты

Минздрав Забайкальского края проведет проверку по жалобе жителей поселка Вершино-Дарасунское, которые вынуждены были стирать бинты из-за отсутствия медикаментов в учреждении, сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 04:39
Наука

Китайцы создали зарядное устройство, работающее от ходьбы

Ученые из Китайского университета Гонконга соорудили зарядное устройство, которое вырабатывает электроэнергию при сгибании колена во время ходьбы.
Обновлено вчера в 08:09
Спорт

Коляда женился на венгерской фигуристке

Серебряный призер Олимпийских игр в командных соревнованиях Михаил Коляда женился на фигуристке Дарье Беклемищевой, выступающей в парном катании.
Обновлено в 00:47
Общество

Независимые кандидаты в Мосгордуму решили всю неделю пикетировать мэрию

Выдвинувшийся в Мосгордуму по 8-му округу Иван Жданов, директор Фонда борьбы с коррупцией пообещал, что независимые кандидаты в городское заксобрание будут проводить одиночные пикеты у мэрии Москвы всю неделю и требовать регистрации всех, кто собрал подписи в поддержку своего выдвижения.
Обновлено в 04:48
Политика

В Иране задержаны 17 шпионов ЦРУ

Иранские власти сообщили о задержании 17 человек, которые работали на Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США.
Обновлено в 03:31
Политика

Рабинович заявил, что украинцев ожидает очень плохое будущее

Депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович выразил мнение, что украинцев возможно ожидает «катастрофическое» будущее, поскольку на внеочередных парламентских выборах пока лидирует «партия войны».
Обновлено вчера в 20:37
Спорт

Российские ватерполистки проиграли в четвертьфинале ЧМ

Австралия в полуфинале встретится с командой США, победившей гречанок (15:5). В других четвертьфиналах сыграют Испания против Нидерландов и Италия против Венгрии.
Обновлено в 04:01
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