Общество
Названы регионы России с самой сложной ситуацией на рынке трудаRT на русском вчера в 23:01
Самый высокий коэффициент напряжённости на рынке труда зафиксирован в Ингушетии — 118,4. Для сравнения: по всей России такой коэффициент — 0,5. На 24,3 тыс. официально безработных граждан в Ингушетии приходится 206 открытых вакансий.
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с чего всё началось
Стало известно, в каких регионах России складывается наиболее сложная ситуация на рынке труда. На основе данных Роструда RT составил рейтинг с самым высоким коэффициентом напряжённости на рынке труда на начало июля.RT на русскомвчера в 23:01
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 05:37, Вашингтон
Армия и оружие
Турция заинтересована в покупке систем ПВО России помимо С-400
Россия и Турция ведут переговоры о совместном производстве компонентов для ракетно-зенитных систем С-400.
Обновлено в 04:59
Политика
Партия Зеленского упрочила лидерство на выборах в Раду
Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» может получить в новоизбранной Верховной раде 248 мест.
Обновлено в 05:22
Политика
Глава «Слуги народа»: Партия открыта к любому диалогу
Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня глава Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук заявила о состоявшихся парламентских выборах.
Обновлено в 05:07
Авто
Как избежать роковой ошибки при подборе антифриза?
Ведь часто требуется долить немного антифриза в систему охлаждения автомобиля.
Обновлено в 05:39
Политика
Скончался глава МАГАТЭ Юкия Амано
Глава МАГАТЭ Юкия Амано скончался на 73-м году жизни, передает ТАСС.
Обновлено в 03:17
Политика
РФ ответит на возможные санкции за выдачу паспортов жителям Донбасса
Москва ответит на возможные санкции за выдачу российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 03:51
Кино
«Король Лев» собрал более 1 миллиарда рублей за выходные
Обновлено в 05:24
Космос
Индия успешно запустила к Луне миссию «Чандраян-2»
Обновлено в 05:31
Происшествия
В Югре задержали террориста с самодельной взрывчаткой
В Ханты-Мансийском автономном округе правоохранительные органы задержали мужчину с самодельным взрывным устройством.
Обновлено в 04:59
Происшествия
В Челябинской области мужчина умер от укуса гадюки
В Челябинской области организована доследственная проверка по факту гибели мужчины от укуса гадюки.
Обновлено в 04:27
Шоу-бизнес
Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева повеселились на своей свадьбе
Несколько дней назад стало известно о том, что Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева отправились в загс, чтобы узаконить отношения.
Обновлено вчера в 16:00
Политика
Посольство Туркменистана опровергло сообщения о смерти Бердымухамедова
Представители посольства Туркменистана в России опровергли сообщения СМИ о смерти лидера республики Гурбангулы Бердымухамедова.
Обновлено вчера в 11:09
Общество
У временного мэра Челябинска появился новый заместитель
Обновлено в 00:11
Музыка
Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя
Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 15:25
Кино
Умер актер из фильма «Спортлото-82» Денис Кмит
Актер Денис Кмит, который сыграл одну из ролей в фильме Леонида Гайдая "Спортлото-82", умер на 60-м году жизни, сообщил на своей странице в Facebook продюсер Вячеслав Шмыров.
Обновлено в 04:35
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Политика
В Госдуме предложили узаконить общероссийскую минуту молчания 22 июня
Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести общефедеральную минуту молчания 22 июня – день начала Великой Отечественной войны.
Обновлено в 04:51
Происшествия
В Коми задержано движение поездов из-за схода вагонов с углем
На станции Керки в Республике Коми задержано движение четырех поездов, в которых находится 451 пассажир.
Обновлено в 01:59
Армия и оружие
Десяток беспилотников поднимется в небо над Ковровом
Беспилотники «Орлан-10» и «Гранат» начали полеты над учебным центром Западного военного округа (ЗВО) в Коврове.
Обновлено в 02:25
Происшествия
Найдены уникальные свидетельства битвы под Смоленском в 1812 году
Ученые Института археологии РАН (ИА РАН) впервые подробно изучили места боев Отечественной войны 1812 года в Смоленске и обнаружили свидетельства битвы у деревень Валутино и Лубино, сообщила пресс-служба института.
Обновлено в 04:14
Общество
Фигурант расследования Голунова избавился от активов в РФ
По данным издания «Медуза», один из фигурантов расследования Ивана Голунова о кладбищенском бизнесе в Москве, продал все активы.
Обновлено вчера в 12:44
Происшествия
Суд по делу об изнасиловании дознавателя в Уфе начнется 29 июля
Судебные разбирательства по громкому уголовному делу об изнасиловании сотрудницы полиции коллегами в Уфе начнутся 29 июля, сообщил РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Аслям Халиков.
Обновлено в 03:05
Наука
В продукты россиян добавят панцири саранчи
Ученые из университета ИТМО пытаются создать биологические добавки для продуктов питания на основе хитина, который добывают из панцирей саранчи.
Обновлено вчера в 21:22
Здоровье
В Забайкалье начали проверку в больнице, где пациенты стирали бинты
Минздрав Забайкальского края проведет проверку по жалобе жителей поселка Вершино-Дарасунское, которые вынуждены были стирать бинты из-за отсутствия медикаментов в учреждении, сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 04:39
Наука
Китайцы создали зарядное устройство, работающее от ходьбы
Ученые из Китайского университета Гонконга соорудили зарядное устройство, которое вырабатывает электроэнергию при сгибании колена во время ходьбы.
Обновлено вчера в 08:09
Спорт
Коляда женился на венгерской фигуристке
Серебряный призер Олимпийских игр в командных соревнованиях Михаил Коляда женился на фигуристке Дарье Беклемищевой, выступающей в парном катании.
Обновлено в 00:47
Общество
Независимые кандидаты в Мосгордуму решили всю неделю пикетировать мэрию
Выдвинувшийся в Мосгордуму по 8-му округу Иван Жданов, директор Фонда борьбы с коррупцией пообещал, что независимые кандидаты в городское заксобрание будут проводить одиночные пикеты у мэрии Москвы всю неделю и требовать регистрации всех, кто собрал подписи в поддержку своего выдвижения.
Обновлено в 04:48
Политика
В Иране задержаны 17 шпионов ЦРУ
Иранские власти сообщили о задержании 17 человек, которые работали на Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США.
Обновлено в 03:31
Политика
Рабинович заявил, что украинцев ожидает очень плохое будущее
Депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович выразил мнение, что украинцев возможно ожидает «катастрофическое» будущее, поскольку на внеочередных парламентских выборах пока лидирует «партия войны».
Обновлено вчера в 20:37
Спорт
Российские ватерполистки проиграли в четвертьфинале ЧМ
Австралия в полуфинале встретится с командой США, победившей гречанок (15:5). В других четвертьфиналах сыграют Испания против Нидерландов и Италия против Венгрии.
Обновлено в 04:01