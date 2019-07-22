Стало известно, в каких регионах России складывается наиболее сложная ситуация на рынке труда. На основе данных Роструда RT составил рейтинг с самым высоким коэффициентом напряжённости на рынке труда на начало июля.

с чего всё началось

Самый высокий коэффициент напряжённости на рынке труда зафиксирован в Ингушетии — 118,4. Для сравнения: по всей России такой коэффициент — 0,5. На 24,3 тыс. официально безработных граждан в Ингушетии приходится 206 открытых вакансий.

Названы регионы России с самой сложной ситуацией на рынке труда

Политика Партия Зеленского упрочила лидерство на выборах в Раду Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» может получить в новоизбранной Верховной раде 248 мест.

Политика Глава «Слуги народа»: Партия открыта к любому диалогу Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня глава Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук заявила о состоявшихся парламентских выборах.

Авто Как избежать роковой ошибки при подборе антифриза? Ведь часто требуется долить немного антифриза в систему охлаждения автомобиля.

Политика Скончался глава МАГАТЭ Юкия Амано Глава МАГАТЭ Юкия Амано скончался на 73-м году жизни, передает ТАСС.

Политика РФ ответит на возможные санкции за выдачу паспортов жителям Донбасса Москва ответит на возможные санкции за выдачу российских паспортов жителям Донбасса.

Происшествия В Югре задержали террориста с самодельной взрывчаткой В Ханты-Мансийском автономном округе правоохранительные органы задержали мужчину с самодельным взрывным устройством.

Происшествия В Челябинской области мужчина умер от укуса гадюки В Челябинской области организована доследственная проверка по факту гибели мужчины от укуса гадюки.

Шоу-бизнес Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева повеселились на своей свадьбе Несколько дней назад стало известно о том, что Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева отправились в загс, чтобы узаконить отношения.

Политика Посольство Туркменистана опровергло сообщения о смерти Бердымухамедова Представители посольства Туркменистана в России опровергли сообщения СМИ о смерти лидера республики Гурбангулы Бердымухамедова.

Музыка Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».

Кино Умер актер из фильма «Спортлото-82» Денис Кмит Актер Денис Кмит, который сыграл одну из ролей в фильме Леонида Гайдая "Спортлото-82", умер на 60-м году жизни, сообщил на своей странице в Facebook продюсер Вячеслав Шмыров.

Экономика Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Политика В Госдуме предложили узаконить общероссийскую минуту молчания 22 июня Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести общефедеральную минуту молчания 22 июня – день начала Великой Отечественной войны.

Происшествия В Коми задержано движение поездов из-за схода вагонов с углем На станции Керки в Республике Коми задержано движение четырех поездов, в которых находится 451 пассажир.

Армия и оружие Десяток беспилотников поднимется в небо над Ковровом Беспилотники «Орлан-10» и «Гранат» начали полеты над учебным центром Западного военного округа (ЗВО) в Коврове.

Происшествия Найдены уникальные свидетельства битвы под Смоленском в 1812 году Ученые Института археологии РАН (ИА РАН) впервые подробно изучили места боев Отечественной войны 1812 года в Смоленске и обнаружили свидетельства битвы у деревень Валутино и Лубино, сообщила пресс-служба института.

Общество Фигурант расследования Голунова избавился от активов в РФ По данным издания «Медуза», один из фигурантов расследования Ивана Голунова о кладбищенском бизнесе в Москве, продал все активы.

Происшествия Суд по делу об изнасиловании дознавателя в Уфе начнется 29 июля Судебные разбирательства по громкому уголовному делу об изнасиловании сотрудницы полиции коллегами в Уфе начнутся 29 июля, сообщил РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Аслям Халиков.

Наука В продукты россиян добавят панцири саранчи Ученые из университета ИТМО пытаются создать биологические добавки для продуктов питания на основе хитина, который добывают из панцирей саранчи.

Здоровье В Забайкалье начали проверку в больнице, где пациенты стирали бинты Минздрав Забайкальского края проведет проверку по жалобе жителей поселка Вершино-Дарасунское, которые вынуждены были стирать бинты из-за отсутствия медикаментов в учреждении, сообщила пресс-служба ведомства.

Наука Китайцы создали зарядное устройство, работающее от ходьбы Ученые из Китайского университета Гонконга соорудили зарядное устройство, которое вырабатывает электроэнергию при сгибании колена во время ходьбы.

Спорт Коляда женился на венгерской фигуристке Серебряный призер Олимпийских игр в командных соревнованиях Михаил Коляда женился на фигуристке Дарье Беклемищевой, выступающей в парном катании.

Общество Независимые кандидаты в Мосгордуму решили всю неделю пикетировать мэрию Выдвинувшийся в Мосгордуму по 8-му округу Иван Жданов, директор Фонда борьбы с коррупцией пообещал, что независимые кандидаты в городское заксобрание будут проводить одиночные пикеты у мэрии Москвы всю неделю и требовать регистрации всех, кто собрал подписи в поддержку своего выдвижения.

Политика В Иране задержаны 17 шпионов ЦРУ Иранские власти сообщили о задержании 17 человек, которые работали на Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США.

Политика Рабинович заявил, что украинцев ожидает очень плохое будущее Депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович выразил мнение, что украинцев возможно ожидает «катастрофическое» будущее, поскольку на внеочередных парламентских выборах пока лидирует «партия войны».