с чего всё началось

Москва оказалась на девятой строчке рейтинга, Московская область — на 38. Кроме того, регионы из первой десятки являются одними из лидеров по доходам населения. По данным агентства, средняя стоимость электроэнергии составляет в России чуть более четырех рублей за киловатт в час.

Названы регионы России с самой доступной электроэнергией

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