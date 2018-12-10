Экономика
Названы регионы России с самой большой пенсией
Названы регионы России с самой большой пенсиейИзвестия01:53
Пенсионный фонд России назвал регионы страны с самой высокой и самой низкой пенсией. Данные ПФР в понедельник, 10 декабря, приводит «Российская газета». Самую высокую пенсию получают жители Чукотки.
Известия01:53
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с чего всё началось
Самую высокую пенсию в России платят на Чукотке. Там ее средний размер на 1 июля этого года составлял 25 тысяч 173 рубля. Об этом рассказали "Российской газете" в Пенсионном фонде России (ПФР).Российская газетавчера в 20:30
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Экономика
Медведев запретил продавать непищевые спирты дешевле алкоголя
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в понедельник, 10 декабря, подписал постановление, которое запрещает продавать спиртосодержащую непищевую продукцию дешевле алкоголя.
Обновлено в 09:51
Экономика
40 субъектов РФ получат гранты за высокие темпы роста экономики
Уточняется, что субъекты РФ, занявшие с 1-го по 40-е места по итогам оценки эффективности деятельности региональных органов исполнительной власти по достижению высоких темпов роста экономики в 2017 году, получат гранты в размере 19,96 млрд рублей.
Обновлено в 09:22
Финансы
Реальный эффективный курс рубля с начала года снизился на 6,5%
Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) за январь-ноябрь 2018 года снизился на 6,5%, в ноябре - на 0,1%, свидетельствуют данные ЦБ РФ.
Обновлено в 09:34
Экономика
Россия вышла на второе место в мире по производству оружия
Россия впервые с 2000-х годов вышла на второе место в мире по продажам оружия.
Обновлено в 09:44
Экономика
Экс-главе Nissan предъявлены обвинения в сокрытии доходов
Прокуратура Токио предъявила бывшему главе концерна Nissan Карлосу Гону обвинения в сокрытии доходов на сумму 5 млрд иен (около $44 млн), передаёт Kyodo.
Обновлено в 09:00
Экономика
Правительство и регионы займутся оценкой экспортных программ компаний
Региональным властям потребуется вести отбор проектов для внесения их на рассмотрение межведомственной комиссии.
Обновлено в 09:42
Экономика
Фонд дольщиков собрал с застройщиков 7,5 млрд рублей взносов
Начавший работать осенью прошлого года Фонд защиты прав дольщиков за все время работы собрал с российских застройщиков 7,5 миллиарда рублей взносов, сообщил в понедельник в Госдуме замгендиректора фонда Алексей Ниденс.
Обновлено в 09:31
Экономика
«Ведомости»: АСВ займется продажей активов рухнувших банков
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) откроет в Москве офис продаж активов банков, которые перешли под контроль агентства после отзыва у них лицензий.
Обновлено в 08:38
Экономика
Чиновники расписали специализации для регионов на ближайшие семь лет
Представитель Минэкономразвития отказался от комментариев, а представитель Мутко не смог предоставить их в воскресенье.
Обновлено в 09:41
Экономика
Топилин назвал реалистичным план по снижению уровня бедности
Глава Минтруда России Максим Топилин заявил, что задача по снижению уровня бедности в два раза к 2024 году является реалистичной, но может потребовать выделения дополнительных средств на уровне регионов.
Обновлено в 09:48
Экономика
«Касперский» сообщил об атаках на половину промышленных компьютеров
Почти половина компьютеров (48%) на промышленных предприятиях России подверглась кибератакам в 2018 году.
Обновлено в 09:07
Экономика
Бензиновые протесты обвалили экономику Франции
Французской экономике предрекли замедление в последнем квартале 2018 года из-за бензиновых протестов.
Обновлено в 08:38
Экономика
Bitcoin вырастет до $50 000 за 18 дней. Или Blocktower потеряет $1 млн
Хедж-фонд Blocktower Capital в декабре 2017 г. поставил практически $1 млн на то, что цена биткоина поднимется до отметки в $50 000 к концу 2018 года.
Обновлено в 09:30
Экономика
Козак назвал главную тему инвестиционного форума в Сочи
Российский инвестиционный форум, который пройдет в Сочи с 14 по 15 февраля, будет посвящен теме реализации национальных проектов, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак на оргкомитете форума.
Обновлено в 09:48
Финансы
Российский фондовый рынок начал неделю снижением индексов
Торги на российском рынке акций стартовали в понедельник снижением основных индикаторов: индекс МосБиржи к 10:00 мск потерял 0,55% к предыдущему закрытию и составил 2417,82 пункта; РТС к этому времени опустился на 0,83% до 1147,13 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 09:42