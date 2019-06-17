Здоровье

Названы регионы России с наибольшей распространенностью ракаГазета.Ru 04:21

Курская область возглавила список регионов РФ по распространенности рака, сообщает Минздрав. Также высокие показатели были выявлены в Мордовии, Краснодарском крае, Калужской и Псковской областях.
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Названы регионы России с высокой распространённостью рака

В Минздраве России рассказали RT, в каких регионах страны отмечены самые высокие показатели распространённости злокачественных новообразований по итогам 2018 года.
RT на русскомвчера в 23:00

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Эксперт прокомментировал список регионов России с высокой распространённостью рака

RT на русском08:48

Минздрав назвал регионы с наибольшей распространенностью рака

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Онколог: Россияне болеют раком из-за Чернобыля

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Врач-онколог оценил статистику регионов России с высокой распространенностью рака

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Врач-онколог проанализировал список регионов с наибольшей распространенностью рака

РЕН ТВ04:30

Онколог прокомментировал список регионов с наибольшим распространенностью рака

Газета.Ru07:43

Минздрав назвал регионы России с наибольшей распространенностью рака

Известия00:47
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 09:23, Вашингтон
Экономика

Российские молокозаводы подадут иск на китайскую компанию

Несколько российских молочных заводов, которым разрешено поставлять в Китай их продукцию, хотят подать коллективный иск на одну из китайских фирм за регистрацию их торговых марок.
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Бари Алибасов выписан из больницы

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Губерниев отреагировал на победу Шубенкова в падении

Обновлено в 07:58
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Недостаточно бедных россиян захотели лишить господдержки

Например, чиновники из Ивановской области сообщили о категории «ленивых» бедных, которые не умеют или не хотят использовать дополнительное имущество для улучшения уровня жизни — продать, сдать в аренду или выращивать продукты питания, если это земельный участок.
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Кинокомикс «Джокер» получит взрослый рейтинг

Предстоящий кинокомикс "Джокер", главную роль в котором исполнил Хоакин Феникс получит возрастной рейтинг R. Об этом 17 июня фанатам на своей Instagram-странице сообщил режиссёр Тодд Филлипс. https: / / www.instagram.com / p / ByxyjxZJ0VV / Это означает, что в США киносеансы свободно смогут посетить зрители, которым уже исполнилось 17 лет.
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Технологии

Частоты сетей LTE могут отдать для развития 5G в России

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Медведев поручил проверить рост цен на бензин

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проанализировать сообщения о росте цен на бензин в регионах Сибири и Дальнего Востока и принять меры при необходимости.
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Шоу-бизнес

Пугачева купила место на кладбище

Алла Пугачева приобрела участок земли на кладбище рядом с захоронением брата, сообщает издание "Дни.ру".
Обновлено в 05:19
Политика

В Кремле увидели признаки кибервойны в возможных кибератаках США на РФ

"Если допустить, что какие-то государственные ведомства занимаются этим, не информируя об этом главу государства, то, безусловно, эта информация свидетельствует о гипотетической возможности всех признаков кибервойны, кибервоенных действий в отношении РФ", - отметил пресс-секретарь президента РФ.
Обновлено в 06:24
Шоу-бизнес

Ксения Собчак обиделась на Светлану Бондарчук из-за фото

Вне всяких сомнений, Ксению Собчак и Светлану Бондарчук практически все поклонники и даже самые пронырливые репортеры считали чуть ли не лучшими подругами, а сами они довольно часто вместе появлялись на всевозможных светских раутах и вечеринках, оказывали рядом на празднованиях дней рождений общих друзей и вообще, между ними царила атмосфера полного взаимопонимания.
Обновлено в 07:45
Армия и оружие

«Огненную карусель» российских вертолётов засняли в Сирии

Обновлено в 07:02
Общество

Блогер Хованский стал помощником депутата Власова

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Происшествия

Пропавший в Чечне массажист из Волгограда был в секретной тюрьме для геев

Пропавший в Чечне 48-летний уроженец Волгоградской области Андрей Кобышев был в секретной тюрьме вместе с задержанными по подозрению в гомосексуальности, сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на объяснения фотографа Максима Лапунова, которые он в феврале дал юристу Комитета против пыток.
Обновлено в 05:59
Политика

Зеленский порассуждал об исходе суда по делу о роспуске Рады

Глава государства считает, что Конституционный суд (КС), который в данный момент рассматривает вопрос о соответствии этого указа Основному закону Украины, встанет на его сторону.
Обновлено в 09:04
Происшествия

Путину доложили про ситуацию в Чемодановке

Обновлено в 07:05
Авто

Объявлены все цены на новый кросс-купе Renault Arkana

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Обновлено в 06:05
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На Ставрополье запустят промышленное производство хлопка

Промышленное производства хлопка планируется запустить в Ставропольском крае.
Обновлено в 07:50
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Каждый пятый российский пенсионер продолжает работать

Доля работающих пенсионеров в общей численности пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда, понизилась и на 1 января 2019 года составляет 20,4 % (на 1 января 2018 года - 21,1 %).
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Свердловские мусульмане требуют объяснений от депутата Колесникова

Мусульмане Свердловской области оскорбились словами депутата думы Екатеринбурга Александра Колесникова.
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Экономика

Fitch сохранило прогнозы цен на нефть в 2019-2021 годах

В следующем году агентство ожидает понижение цен на нефть до $62,5 за баррель, а в 2021 году - до $60 за баррель.
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Новый Nissan X-Trail вышел на тесты в США

Компания Nissan приступила к тестам кроссовера X-Trail нового поколения.
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Общество

Школьник из Астрахани получил ноль по ЕГЭ из-за «неправильной» ручки

Результаты ЕГЭ по математике выпускника астраханской гимназии № 3 Артема Ярового не были засчитаны экспертной комиссией.
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Умер бывший начальник «идеологического» управления КГБ Филипп Бобков

В Москве на 94-м году жизни скончался бывший первый зампред КГБ СССР и начальник пятого – "идеологического" – управления, генерал армии Филипп Бобков.
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Происшествия

В Москве две женщины с кирпичом пытались ограбить магазин

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Киев предупредил Европу о начале газового кризиса в 2020 году

Украина предупредила Евросоюз о возможном газовом кризисе, связанном с отсутствием договора о транзите российского газа через украинскую газотранспортную систему.
Обновлено в 08:47
Музыка

Светлана Лобода прокомментировала конфликт с Сергеем Лазаревым

В этом году Премия Муз-ТВ не обошлась без скандала: Сергей Лазарев якобы поссорился со Светланой Лободой из-за количества песен, с которыми артистам позволили выступить.
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Алсу назначили повышенную пенсию

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Huawei подсчитала убытки компании из-за санкций США

Выручка китайского телекоммуникационного гиганта Huawei в ближайшие два года сократится на $30 млрд из-за решения властей США внести компанию в черный список.
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Два человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Ставрополем

В столкновении микроавтобуса Volkswagen и легкового автомобиля Hyundai, произошедшим в Ставропольском крае, погибли два человека.
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Кайо рассказал, почему решил перейти в «Краснодар»

Игрок отметил, что сам он о России мало что знал, только то, что здесь холодно, а когда узнал, что им интересуется «Краснодар», то сразу начал искать в интернете информацию, что это за команда и город.
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