Названы регионы России с наибольшей распространенностью ракаГазета.Ru 04:21

В Минздраве России рассказали RT, в каких регионах страны отмечены самые высокие показатели распространённости злокачественных новообразований по итогам 2018 года.

с чего всё началось

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