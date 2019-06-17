Здоровье
Названы регионы России с наибольшей распространенностью ракаГазета.Ru 04:21
Курская область возглавила список регионов РФ по распространенности рака, сообщает Минздрав. Также высокие показатели были выявлены в Мордовии, Краснодарском крае, Калужской и Псковской областях.
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с чего всё началось
В Минздраве России рассказали RT, в каких регионах страны отмечены самые высокие показатели распространённости злокачественных новообразований по итогам 2018 года.RT на русскомвчера в 23:00
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Врач-онколог оценил статистику регионов России с высокой распространенностью рака
Народные новости05:21
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 09:23, Вашингтон
Экономика
Российские молокозаводы подадут иск на китайскую компанию
Несколько российских молочных заводов, которым разрешено поставлять в Китай их продукцию, хотят подать коллективный иск на одну из китайских фирм за регистрацию их торговых марок.
Обновлено в 05:02
Шоу-бизнес
Бари Алибасов выписан из больницы
Обновлено в 07:45
Спорт
Губерниев отреагировал на победу Шубенкова в падении
Обновлено в 07:58
Общество
Недостаточно бедных россиян захотели лишить господдержки
Например, чиновники из Ивановской области сообщили о категории «ленивых» бедных, которые не умеют или не хотят использовать дополнительное имущество для улучшения уровня жизни — продать, сдать в аренду или выращивать продукты питания, если это земельный участок.
Обновлено в 01:15
Кино
Кинокомикс «Джокер» получит взрослый рейтинг
Предстоящий кинокомикс "Джокер", главную роль в котором исполнил Хоакин Феникс получит возрастной рейтинг R. Об этом 17 июня фанатам на своей Instagram-странице сообщил режиссёр Тодд Филлипс. https: / / www.instagram.com / p / ByxyjxZJ0VV / Это означает, что в США киносеансы свободно смогут посетить зрители, которым уже исполнилось 17 лет.
Обновлено в 06:42
Технологии
Частоты сетей LTE могут отдать для развития 5G в России
Как сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на «дорожную карту» подготовленную АНО «Цифровая экономика», в конце 2020 года мобильным операторам могут разрешить использовать частоты, которые выделили по сети LTE, для развития связи 5G.
Обновлено в 04:44
Энергетика
Медведев поручил проверить рост цен на бензин
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проанализировать сообщения о росте цен на бензин в регионах Сибири и Дальнего Востока и принять меры при необходимости.
Обновлено в 08:06
Шоу-бизнес
Пугачева купила место на кладбище
Алла Пугачева приобрела участок земли на кладбище рядом с захоронением брата, сообщает издание "Дни.ру".
Обновлено в 05:19
Политика
В Кремле увидели признаки кибервойны в возможных кибератаках США на РФ
"Если допустить, что какие-то государственные ведомства занимаются этим, не информируя об этом главу государства, то, безусловно, эта информация свидетельствует о гипотетической возможности всех признаков кибервойны, кибервоенных действий в отношении РФ", - отметил пресс-секретарь президента РФ.
Обновлено в 06:24
Шоу-бизнес
Ксения Собчак обиделась на Светлану Бондарчук из-за фото
Вне всяких сомнений, Ксению Собчак и Светлану Бондарчук практически все поклонники и даже самые пронырливые репортеры считали чуть ли не лучшими подругами, а сами они довольно часто вместе появлялись на всевозможных светских раутах и вечеринках, оказывали рядом на празднованиях дней рождений общих друзей и вообще, между ними царила атмосфера полного взаимопонимания.
Обновлено в 07:45
Общество
Блогер Хованский стал помощником депутата Власова
Обновлено в 05:07
Происшествия
Пропавший в Чечне массажист из Волгограда был в секретной тюрьме для геев
Пропавший в Чечне 48-летний уроженец Волгоградской области Андрей Кобышев был в секретной тюрьме вместе с задержанными по подозрению в гомосексуальности, сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на объяснения фотографа Максима Лапунова, которые он в феврале дал юристу Комитета против пыток.
Обновлено в 05:59
Политика
Зеленский порассуждал об исходе суда по делу о роспуске Рады
Глава государства считает, что Конституционный суд (КС), который в данный момент рассматривает вопрос о соответствии этого указа Основному закону Украины, встанет на его сторону.
Обновлено в 09:04
Происшествия
Путину доложили про ситуацию в Чемодановке
Обновлено в 07:05
Авто
Объявлены все цены на новый кросс-купе Renault Arkana
Базовая версия Renault Arkana Life оснащена 114-сильным двигателем 1.6 литра, 5-ступенчатой механической коробкой передач и имеет привод только на передние колёса.
Обновлено в 06:05
Экономика
На Ставрополье запустят промышленное производство хлопка
Промышленное производства хлопка планируется запустить в Ставропольском крае.
Обновлено в 07:50
Общество
Каждый пятый российский пенсионер продолжает работать
Доля работающих пенсионеров в общей численности пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда, понизилась и на 1 января 2019 года составляет 20,4 % (на 1 января 2018 года - 21,1 %).
Обновлено в 07:02
Политика
Свердловские мусульмане требуют объяснений от депутата Колесникова
Мусульмане Свердловской области оскорбились словами депутата думы Екатеринбурга Александра Колесникова.
Обновлено в 06:29
Экономика
Fitch сохранило прогнозы цен на нефть в 2019-2021 годах
В следующем году агентство ожидает понижение цен на нефть до $62,5 за баррель, а в 2021 году - до $60 за баррель.
Обновлено в 08:52
Авто
Новый Nissan X-Trail вышел на тесты в США
Компания Nissan приступила к тестам кроссовера X-Trail нового поколения.
Обновлено в 04:47
Общество
Школьник из Астрахани получил ноль по ЕГЭ из-за «неправильной» ручки
Результаты ЕГЭ по математике выпускника астраханской гимназии № 3 Артема Ярового не были засчитаны экспертной комиссией.
Обновлено в 08:44
Политика
Умер бывший начальник «идеологического» управления КГБ Филипп Бобков
В Москве на 94-м году жизни скончался бывший первый зампред КГБ СССР и начальник пятого – "идеологического" – управления, генерал армии Филипп Бобков.
Обновлено в 05:18
Политика
Киев предупредил Европу о начале газового кризиса в 2020 году
Украина предупредила Евросоюз о возможном газовом кризисе, связанном с отсутствием договора о транзите российского газа через украинскую газотранспортную систему.
Обновлено в 08:47
Музыка
Светлана Лобода прокомментировала конфликт с Сергеем Лазаревым
В этом году Премия Муз-ТВ не обошлась без скандала: Сергей Лазарев якобы поссорился со Светланой Лободой из-за количества песен, с которыми артистам позволили выступить.
Обновлено вчера в 12:56
Шоу-бизнес
Алсу назначили повышенную пенсию
Обновлено в 06:00
Политика
Huawei подсчитала убытки компании из-за санкций США
Выручка китайского телекоммуникационного гиганта Huawei в ближайшие два года сократится на $30 млрд из-за решения властей США внести компанию в черный список.
Обновлено в 03:23
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Ставрополем
В столкновении микроавтобуса Volkswagen и легкового автомобиля Hyundai, произошедшим в Ставропольском крае, погибли два человека.
Обновлено в 00:17
Футбол
Кайо рассказал, почему решил перейти в «Краснодар»
Игрок отметил, что сам он о России мало что знал, только то, что здесь холодно, а когда узнал, что им интересуется «Краснодар», то сразу начал искать в интернете информацию, что это за команда и город.
Обновлено в 06:00