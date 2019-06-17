Здоровье
Названы регионы России с наибольшей распространенностью ракаГазета.Ru 04:21
Курская область возглавила список регионов РФ по распространенности рака, сообщает Минздрав. Также высокие показатели были выявлены в Мордовии, Краснодарском крае, Калужской и Псковской областях.
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с чего всё началось
В Минздраве России рассказали RT, в каких регионах страны отмечены самые высокие показатели распространённости злокачественных новообразований по итогам 2018 года.RT на русскомвчера в 23:00
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Происшествия
Следователи начали проверять жалобы россиян Путину
Следственный комитет России уже начал проверки по факту обращений россиян на прямую линию с президентом Владимиром Путиным, которая запланирована на 20 июня.
Обновлено в 06:43
Шоу-бизнес
Алла Пугачева приобрела участок на кладбище в Москве
Недавно эстрадная певица Алла Пугачева купила участок земли рядом с могилой брата на Кузьминском кладбище.
Обновлено в 06:25
Политика
Кремль прокомментировал назначение Бабича в Минэкономразвития
Экс-посол РФ в Белоруссии Михаил Бабич, назначенный 17 июня на пост замминистра экономического развития РФ, будет заниматься интеграционными процессами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:24
Происшествия
Бари Алибасова пока не перевели из реанимации в обычную палату
Продюсер и музыкант Бари Алибасов находится в реанимации, вопрос о его переводе в палату будет решен в ближайшее время, сообщил "Интерфаксу" сын артиста Бари Алибасов-младший.
Обновлено в 05:20
Политика
ЕС выразил обеспокоенность вызовами безопасности в Черном море
Главы МИД ЕС одобрили в понедельник заявление по вопросам сотрудничества в Черном море, выразив обеспокоенность вызовами безопасности в регионе, подтвердив позицию непризнания в отношении Крыма, а также заявив о необходимости должным образом финансировать политику на этом стратегическом для ЕС направлении.
Обновлено в 05:07
Авто
Chrysler отзывает в России минивэны Pacifica
Обновлено в 07:39
Политика
Более ста бывших крымчан попросили российское гражданство
Более ста родившихся в Крыму и Севастополе граждан Украины, покинувших полуостров до марта 2014 года, обратились за получением российского гражданства, сообщили в пресс-центре МВД.
Обновлено в 02:46
Происшествия
Российскую учительницу наказали за избиение ученика
Суд приговорил к 200 часам обязательных работ учительницу школы №37 в Комсомольске-на-Амуре, которая в ноябре прошлого года избила школьника.
Обновлено в 07:03
Политика
Зеленский прибыл с официальным визитом во Францию
В 15:30 президент Франции Эммануэль Макрон встретит своего коллегу на крыльце Елисейского дворца, и они отправятся на переговоры.
Обновлено в 06:50
Общество
ФАС возбудила дело против Burger King из-за неэтичной рекламы
Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении Burger King из-за неэтичных рекламных слоганов.
Обновлено в 03:22
Происшествия
РУСАДА выявило факты нарушения антидопинговых правил в Чувашии
Отдел расследований РУСАДА зафиксировал факты нарушения антидопинговых правил в одном из спортивных училищ Республики Чувашия, информирует официальный сайт организации.
Обновлено в 06:42
Политика
Умер бывший начальник «идеологического» управления КГБ Филипп Бобков
В Москве на 94-м году жизни скончался бывший первый зампред КГБ СССР и начальник пятого – "идеологического" – управления, генерал армии Филипп Бобков.
Обновлено в 05:18
Армия и оружие
Испытатели EASA завершили вторую сессию сертификационных полетов на МС-21
Эксперты Европейского агентства по безопасности полетов (EASA) завершили вторую сессию полетов в рамках программы сертификации самолета МС-21-300, сообщили в понедельник в пресс-службе корпорации "Иркут".
Обновлено в 06:18
Футбол
«Анжи» подал документы на лицензирование в ПФЛ
«Анжи» подал документы для прохождения процедуры лицензирования для участие в ПФЛ.
Обновлено в 06:48
Кино
Дэниел Крэйг приступил к тренировкам в гипсе
Как свидетельствует фотография на официальном канале проекта в социальной сети Twitter, актер приступил к интенсивным тренировкам, еще будучи в гипсе, Комментарий к снимку гласит, что британский актер будет готов вернуться к работе уже через неделю.
Обновлено вчера в 04:23
Экономика
Автоконцерны приступили к сборке субсидий
Мера была запущена в конце октября 2018 года с целью сохранения условий работы концернов, работающих в режиме промышленной сборки.
Обновлено вчера в 18:31
Общество
Согласованный митинг в защиту прав журналистов проходит в Москве
Сегодня в Москве прошёл согласованный с правительством столицы организованный митинг в защиту и поддержку ранее обвинённого в хранении наркотиков журналиста Голунова.
Обновлено вчера в 08:25
Культура
Актер Александр Калягин госпитализирован в Москве
Обновлено в 04:51
Происшествия
Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота
На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.
Обновлено в 05:14
Авто
Новый Toyota Land Cruiser лишится мотора V8
Ожидается, что новая генерация Toyota Land Cruiser 300 будет представлена ближе к 2021 году.
Обновлено в 07:26
Общество
Блогер Хованский стал помощником депутата Госдумы
Обновлено в 04:35
Религия
Возведение храма в Екатеринбурге начнется не раньше 2020 года
Обновлено в 05:38
Происшествия
Путина проинформировали о конфликте в Чемодановке
Президенту РФ Владимиру Путину доложили о ситуации в селе Чемодановка, где в результате массовой драки погиб человек и еще четверо пострадали, но выяснять причины этой истории - дело правоохранительных органов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:06
Общество
В аэропорту Домодедово установили алкорамки
Как сообщил представитель аэропорта, "алкорамки" установлены на контрольно-пропускном пункте, расположенном на аэродроме.
Обновлено в 06:20
Армия и оружие
США разместят свои военные базы на территории Польши в шести точках
Соглашение Польши и Соединенных Штатов о расширении американского военного контингента на территории республики предусматривает создание шести точек, где будут размещаться войска США, сообщил польский министр обороны Мариуш Блащак.
Обновлено в 04:25
Политика
В Иране объявили о новых сокращениях обязательств страны по СВПД
Представитель Организации по атомной энергетике Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди заявил о новых сокращениях обязательств страны в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Обновлено в 04:27
Технологии
Airbus анонсировал создание сверхдальнего самолета A321XLR
Обновлено в 07:20
Политика
New York Times назвала опасными обвинения Трампа в госизмене
Американское издание New York Times ответило на выдвинутые президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом обвинения в государственной измене.
Обновлено в 02:49
Гаджеты
Названы смартфоны Samsung, которые первыми получат Android 10
Инсайдером в сети были названы смартфоны Samsung, которые первыми получат Android 10. В этом списке оказался в общей сложности 21 смартфон.
Обновлено вчера в 14:54
Происшествия
Суд по делу экс-замполпреда в СЗФО и журналиста смягчил обвинение
Московский районный суд Петербурга переквалифицировал состав преступления в деле калининградского журналиста и экс-замполпреда в СЗФО с вымогательства на самоуправство.
Обновлено в 05:48