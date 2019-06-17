Здоровье

Названы регионы России с наибольшей распространенностью ракаГазета.Ru 04:21

Курская область возглавила список регионов РФ по распространенности рака, сообщает Минздрав. Также высокие показатели были выявлены в Мордовии, Краснодарском крае, Калужской и Псковской областях.
Читать в источнике
с чего всё началось

Названы регионы России с высокой распространённостью рака

В Минздраве России рассказали RT, в каких регионах страны отмечены самые высокие показатели распространённости злокачественных новообразований по итогам 2018 года.
RT на русскомвчера в 23:00

Подробнее о событии

Онколог прокомментировал список регионов с наибольшим распространенностью рака

Газета.Ru07:43

Минздрав назвал регионы с самой высокой распространенностью рака

РБК02:07

Эксперты назвали регионы России, лидирующие по числу выявленных случаев рака

ТАСС03:40

Врач-онколог проанализировал список регионов с наибольшей распространенностью рака

РЕН ТВ04:30

Врач прокомментировал список регионов с наибольшей распространенностью рака

РИА Новости06:27

Минздрав назвал регионы России с наибольшей распространенностью рака

Известия00:47

Названы регионы России с высокой распространённостью рака

RT на русскомвчера в 23:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 07:51, Вашингтон
Происшествия

Следователи начали проверять жалобы россиян Путину

Следственный комитет России уже начал проверки по факту обращений россиян на прямую линию с президентом Владимиром Путиным, которая запланирована на 20 июня.
Обновлено в 06:43
Шоу-бизнес

Алла Пугачева приобрела участок на кладбище в Москве

Недавно эстрадная певица Алла Пугачева купила участок земли рядом с могилой брата на Кузьминском кладбище.
Обновлено в 06:25
Политика

Кремль прокомментировал назначение Бабича в Минэкономразвития

Экс-посол РФ в Белоруссии Михаил Бабич, назначенный 17 июня на пост замминистра экономического развития РФ, будет заниматься интеграционными процессами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:24
Происшествия

Бари Алибасова пока не перевели из реанимации в обычную палату

Продюсер и музыкант Бари Алибасов находится в реанимации, вопрос о его переводе в палату будет решен в ближайшее время, сообщил "Интерфаксу" сын артиста Бари Алибасов-младший.
Обновлено в 05:20
Политика

ЕС выразил обеспокоенность вызовами безопасности в Черном море

Главы МИД ЕС одобрили в понедельник заявление по вопросам сотрудничества в Черном море, выразив обеспокоенность вызовами безопасности в регионе, подтвердив позицию непризнания в отношении Крыма, а также заявив о необходимости должным образом финансировать политику на этом стратегическом для ЕС направлении.
Обновлено в 05:07
Авто

Chrysler отзывает в России минивэны Pacifica

Обновлено в 07:39
Политика

Более ста бывших крымчан попросили российское гражданство

Более ста родившихся в Крыму и Севастополе граждан Украины, покинувших полуостров до марта 2014 года, обратились за получением российского гражданства, сообщили в пресс-центре МВД.
Обновлено в 02:46
Происшествия

Российскую учительницу наказали за избиение ученика

Суд приговорил к 200 часам обязательных работ учительницу школы №37 в Комсомольске-на-Амуре, которая в ноябре прошлого года избила школьника.
Обновлено в 07:03
Политика

Зеленский прибыл с официальным визитом во Францию

В 15:30 президент Франции Эммануэль Макрон встретит своего коллегу на крыльце Елисейского дворца, и они отправятся на переговоры.
Обновлено в 06:50
Общество

ФАС возбудила дело против Burger King из-за неэтичной рекламы

Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении Burger King из-за неэтичных рекламных слоганов.
Обновлено в 03:22
Происшествия

РУСАДА выявило факты нарушения антидопинговых правил в Чувашии

Отдел расследований РУСАДА зафиксировал факты нарушения антидопинговых правил в одном из спортивных училищ Республики Чувашия, информирует официальный сайт организации.
Обновлено в 06:42
Политика

Умер бывший начальник «идеологического» управления КГБ Филипп Бобков

В Москве на 94-м году жизни скончался бывший первый зампред КГБ СССР и начальник пятого – "идеологического" – управления, генерал армии Филипп Бобков.
Обновлено в 05:18
Армия и оружие

Испытатели EASA завершили вторую сессию сертификационных полетов на МС-21

Эксперты Европейского агентства по безопасности полетов (EASA) завершили вторую сессию полетов в рамках программы сертификации самолета МС-21-300, сообщили в понедельник в пресс-службе корпорации "Иркут".
Обновлено в 06:18
Футбол

«Анжи» подал документы на лицензирование в ПФЛ

«Анжи» подал документы для прохождения процедуры лицензирования для участие в ПФЛ.
Обновлено в 06:48
Кино

Дэниел Крэйг приступил к тренировкам в гипсе

Как свидетельствует фотография на официальном канале проекта в социальной сети Twitter, актер приступил к интенсивным тренировкам, еще будучи в гипсе, Комментарий к снимку гласит, что британский актер будет готов вернуться к работе уже через неделю.
Обновлено вчера в 04:23
Экономика

Автоконцерны приступили к сборке субсидий

Мера была запущена в конце октября 2018 года с целью сохранения условий работы концернов, работающих в режиме промышленной сборки.
Обновлено вчера в 18:31
Общество

Согласованный митинг в защиту прав журналистов проходит в Москве

Сегодня в Москве прошёл согласованный с правительством столицы организованный митинг в защиту и поддержку ранее обвинённого в хранении наркотиков журналиста Голунова.
Обновлено вчера в 08:25
Культура

Актер Александр Калягин госпитализирован в Москве

Обновлено в 04:51
Происшествия

Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота

На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.
Обновлено в 05:14
Авто

Новый Toyota Land Cruiser лишится мотора V8

Ожидается, что новая генерация Toyota Land Cruiser 300 будет представлена ближе к 2021 году.
Обновлено в 07:26
Общество

Блогер Хованский стал помощником депутата Госдумы

Обновлено в 04:35
Религия

Возведение храма в Екатеринбурге начнется не раньше 2020 года

Обновлено в 05:38
Происшествия

Путина проинформировали о конфликте в Чемодановке

Президенту РФ Владимиру Путину доложили о ситуации в селе Чемодановка, где в результате массовой драки погиб человек и еще четверо пострадали, но выяснять причины этой истории - дело правоохранительных органов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:06
Общество

В аэропорту Домодедово установили алкорамки

Как сообщил представитель аэропорта, "алкорамки" установлены на контрольно-пропускном пункте, расположенном на аэродроме.
Обновлено в 06:20
Армия и оружие

США разместят свои военные базы на территории Польши в шести точках

Соглашение Польши и Соединенных Штатов о расширении американского военного контингента на территории республики предусматривает создание шести точек, где будут размещаться войска США, сообщил польский министр обороны Мариуш Блащак.
Обновлено в 04:25
Политика

В Иране объявили о новых сокращениях обязательств страны по СВПД

Представитель Организации по атомной энергетике Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди заявил о новых сокращениях обязательств страны в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Обновлено в 04:27
Технологии

Airbus анонсировал создание сверхдальнего самолета A321XLR

Обновлено в 07:20
Политика

New York Times назвала опасными обвинения Трампа в госизмене

Американское издание New York Times ответило на выдвинутые президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом обвинения в государственной измене.
Обновлено в 02:49
Гаджеты

Названы смартфоны Samsung, которые первыми получат Android 10

Инсайдером в сети были названы смартфоны Samsung, которые первыми получат Android 10. В этом списке оказался в общей сложности 21 смартфон.
Обновлено вчера в 14:54
Происшествия

Суд по делу экс-замполпреда в СЗФО и журналиста смягчил обвинение

Московский районный суд Петербурга переквалифицировал состав преступления в деле калининградского журналиста и экс-замполпреда в СЗФО с вымогательства на самоуправство.
Обновлено в 05:48
Как работают Яндекс.Новости?
Главное