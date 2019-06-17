Названы регионы России с наибольшей распространенностью ракаГазета.Ru 04:21

В Минздраве России рассказали RT, в каких регионах страны отмечены самые высокие показатели распространённости злокачественных новообразований по итогам 2018 года.

с чего всё началось

Курская область возглавила список регионов РФ по распространенности рака, сообщает Минздрав. Также высокие показатели были выявлены в Мордовии, Краснодарском крае, Калужской и Псковской областях.

Происшествия Следователи начали проверять жалобы россиян Путину Следственный комитет России уже начал проверки по факту обращений россиян на прямую линию с президентом Владимиром Путиным, которая запланирована на 20 июня.

Шоу-бизнес Алла Пугачева приобрела участок на кладбище в Москве Недавно эстрадная певица Алла Пугачева купила участок земли рядом с могилой брата на Кузьминском кладбище.

Политика Кремль прокомментировал назначение Бабича в Минэкономразвития Экс-посол РФ в Белоруссии Михаил Бабич, назначенный 17 июня на пост замминистра экономического развития РФ, будет заниматься интеграционными процессами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Происшествия Бари Алибасова пока не перевели из реанимации в обычную палату Продюсер и музыкант Бари Алибасов находится в реанимации, вопрос о его переводе в палату будет решен в ближайшее время, сообщил "Интерфаксу" сын артиста Бари Алибасов-младший.

Политика ЕС выразил обеспокоенность вызовами безопасности в Черном море Главы МИД ЕС одобрили в понедельник заявление по вопросам сотрудничества в Черном море, выразив обеспокоенность вызовами безопасности в регионе, подтвердив позицию непризнания в отношении Крыма, а также заявив о необходимости должным образом финансировать политику на этом стратегическом для ЕС направлении.

Политика Более ста бывших крымчан попросили российское гражданство Более ста родившихся в Крыму и Севастополе граждан Украины, покинувших полуостров до марта 2014 года, обратились за получением российского гражданства, сообщили в пресс-центре МВД.

Происшествия Российскую учительницу наказали за избиение ученика Суд приговорил к 200 часам обязательных работ учительницу школы №37 в Комсомольске-на-Амуре, которая в ноябре прошлого года избила школьника.

Политика Зеленский прибыл с официальным визитом во Францию В 15:30 президент Франции Эммануэль Макрон встретит своего коллегу на крыльце Елисейского дворца, и они отправятся на переговоры.

Общество ФАС возбудила дело против Burger King из-за неэтичной рекламы Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении Burger King из-за неэтичных рекламных слоганов.

Происшествия РУСАДА выявило факты нарушения антидопинговых правил в Чувашии Отдел расследований РУСАДА зафиксировал факты нарушения антидопинговых правил в одном из спортивных училищ Республики Чувашия, информирует официальный сайт организации.

Политика Умер бывший начальник «идеологического» управления КГБ Филипп Бобков В Москве на 94-м году жизни скончался бывший первый зампред КГБ СССР и начальник пятого – "идеологического" – управления, генерал армии Филипп Бобков.

Армия и оружие Испытатели EASA завершили вторую сессию сертификационных полетов на МС-21 Эксперты Европейского агентства по безопасности полетов (EASA) завершили вторую сессию полетов в рамках программы сертификации самолета МС-21-300, сообщили в понедельник в пресс-службе корпорации "Иркут".

Футбол «Анжи» подал документы на лицензирование в ПФЛ «Анжи» подал документы для прохождения процедуры лицензирования для участие в ПФЛ.

Кино Дэниел Крэйг приступил к тренировкам в гипсе Как свидетельствует фотография на официальном канале проекта в социальной сети Twitter, актер приступил к интенсивным тренировкам, еще будучи в гипсе, Комментарий к снимку гласит, что британский актер будет готов вернуться к работе уже через неделю.

Экономика Автоконцерны приступили к сборке субсидий Мера была запущена в конце октября 2018 года с целью сохранения условий работы концернов, работающих в режиме промышленной сборки.

Общество Согласованный митинг в защиту прав журналистов проходит в Москве Сегодня в Москве прошёл согласованный с правительством столицы организованный митинг в защиту и поддержку ранее обвинённого в хранении наркотиков журналиста Голунова.

Происшествия Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.

Авто Новый Toyota Land Cruiser лишится мотора V8 Ожидается, что новая генерация Toyota Land Cruiser 300 будет представлена ближе к 2021 году.

Происшествия Путина проинформировали о конфликте в Чемодановке Президенту РФ Владимиру Путину доложили о ситуации в селе Чемодановка, где в результате массовой драки погиб человек и еще четверо пострадали, но выяснять причины этой истории - дело правоохранительных органов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Общество В аэропорту Домодедово установили алкорамки Как сообщил представитель аэропорта, "алкорамки" установлены на контрольно-пропускном пункте, расположенном на аэродроме.

Армия и оружие США разместят свои военные базы на территории Польши в шести точках Соглашение Польши и Соединенных Штатов о расширении американского военного контингента на территории республики предусматривает создание шести точек, где будут размещаться войска США, сообщил польский министр обороны Мариуш Блащак.

Политика В Иране объявили о новых сокращениях обязательств страны по СВПД Представитель Организации по атомной энергетике Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди заявил о новых сокращениях обязательств страны в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Политика New York Times назвала опасными обвинения Трампа в госизмене Американское издание New York Times ответило на выдвинутые президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом обвинения в государственной измене.

Гаджеты Названы смартфоны Samsung, которые первыми получат Android 10 Инсайдером в сети были названы смартфоны Samsung, которые первыми получат Android 10. В этом списке оказался в общей сложности 21 смартфон.