Здоровье

Названы регионы России с наибольшей распространенностью ракаГазета.Ru 04:21

Курская область возглавила список регионов РФ по распространенности рака, сообщает Минздрав. Также высокие показатели были выявлены в Мордовии, Краснодарском крае, Калужской и Псковской областях.
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Названы регионы России с высокой распространённостью рака

В Минздраве России рассказали RT, в каких регионах страны отмечены самые высокие показатели распространённости злокачественных новообразований по итогам 2018 года.
RT на русскомвчера в 23:00

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