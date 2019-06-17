Здоровье
Названы регионы России с наибольшей распространенностью ракаГазета.Ru 04:21
Курская область возглавила список регионов РФ по распространенности рака, сообщает Минздрав. Также высокие показатели были выявлены в Мордовии, Краснодарском крае, Калужской и Псковской областях.
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с чего всё началось
В Минздраве России рассказали RT, в каких регионах страны отмечены самые высокие показатели распространённости злокачественных новообразований по итогам 2018 года.RT на русскомвчера в 23:00
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Авто
Названы комплектации и цены на Renault Arkana
Обновлено в 05:56
Политика
Гройсман пожаловался на враждебную систему Порошенко
Украинский премьер Владимир Гройсман заявил, что система, выстроенная экс-главой Украины Петром Порошенко, мешала ему проводить реформы в стране.
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Культура
Экстренно госпитализирован Александр Калягин
Народный артист РСФСР Александр Калягин был госпитализирован в одну из столичных больниц, передает Рен ТВ.
Обновлено в 05:30
Политика
Экстренно госпитализирован глава Дагестана
Глава Дагестана Владимир Васильев госпитализирован в Москве.
Обновлено вчера в 19:06
Происшествия
Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота
На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.
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Политика
Глава Демпартии Молдавии объяснил, почему покинул страну
Председатель Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк рассказал, что уехал из республики ради безопасности семьи.
Обновлено в 05:16
Происшествия
Челябинского полицейского обвинили в домогательствах
В Челябинской области против полицейского возбуждено уголовное дело о домогательствах.
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Происшествия
Полпред президента взял под контроль ситуацию в Чемодановке
Полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров взял ситуацию в селе Чемодановка Пензенской области под личный контроль, сообщает его пресс-служба.
Обновлено в 05:18
Происшествия
Голунов оценил реакцию общественности на его задержание
Журналист Иван Голунов прокомментировал RT реакцию общественности на его задержание и арест.
Обновлено в 04:16
Шоу-бизнес
Отдых в Турции: 51-летняя Кабо продемонстрировала стройную фигуру
На фото знаменитость лежит на диване в черном бикини, подчеркивающем ее стройную фигуру.
Обновлено в 02:45
Происшествия
ДТП на Ставрополье: количество пострадавших увеличилось
Представитель управления ГИБДД по Ставропольскому краю Евгений Синицын сообщил, что после аварии с участием микроавтобуса Volkswagen и легкового автомобиля Hyundai одиннадцать человек доставлены в больницу Невинномысска.
Обновлено в 00:37
Происшествия
Четыре человека погибли при стрельбе на рынке в Азербайджане
Четыре человека погибли, еще трое пострадали в понедельник в результате стрельбы на рынке сельхозпродукции в селе Беюк Кесик Акстафинского района на западе страны.
Обновлено в 05:05
Общество
Блогер Хованский стал помощником депутата
Обновлено в 05:42
Происшествия
Суд по делу экс-замполпреда в СЗФО и журналиста смягчил обвинение
Московский районный суд Петербурга переквалифицировал состав преступления в деле калининградского журналиста и экс-замполпреда в СЗФО с вымогательства на самоуправство.
Обновлено в 05:48
Общество
Новая маркировка продуктов появится в России
В России осенью появится новый вид маркировки продуктов. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 23:06
Политика
В Минэнерго прокомментировали статью о кибератаках США на Россию
The New York Times ранее сообщила, что американские спецслужбы участили попытки внедрить вредоносное программное обеспечение в российские энергосистемы.
Обновлено в 04:24
Футбол
«Порту» сделает новое предложение по Зе Луишу
После отклонённого красно-белыми первого предложения по 28-летнему нападающему в размере € 8 млн «Порту» уже готовит новую заявку по трансферу футболиста.
Обновлено в 04:21
Здоровье
Российские поликлиники получат «звезды»
Минздрав предлагает сертифицировать медучреждения по типу работы отелей.
Обновлено в 05:41
Авто
Модель Geely Emgrand GS скоро появится в России
Новый кросс-хэтчбек Geely Emgrand GS, представленный на Московском автосалоне в 2016 году, приедет в Россию с 1,8-литровым атмосферным двигателем.
Обновлено в 04:03
Экономика
Moody’s понизило рейтинг Турции до «B1», прогноз негативный
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило долгосрочный рейтинг эмитента Турции на одну ступень - до "B1" с "Ba3", прогноз по рейтингу негативный, говорится в сообщении агентства.
Обновлено в 01:31
Шоу-бизнес
Пугачева купила место на кладбище
Алла Пугачева приобрела участок земли на кладбище рядом с захоронением брата, сообщает издание "Дни.ру".
Обновлено в 05:19
Футбол
Сборная России сыграет с Шотландией на стадионе «Лужники»
Сборная России по футболу проведет матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с командой Шотландии в Москве на стадионе "Лужники", сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).
Обновлено в 06:07
Армия и оружие
Стало известно о модернизации ядерного оружия в мире
В 2018 году все страны, обладающие ядерным оружием, продолжили модернизировать свой арсенал.
Обновлено в 02:09
Экономика
Курс биткойна вырос за неделю почти на 20%
Аналитики Bloomberg писали, что позитивно на курсе биткойна сказались новости о том, что Facebook разрабатывает платежную систему с применением криптовалют.
Обновлено в 04:10
Политика
Зеленский пробежал через работающий фонтан в Мариуполе
В Сети появилось видео, на котором отчетливо видно, как украинский президент Владимир Зеленский пробежал сквозь работающий фонтан под восторженные крики зрителей.
Обновлено вчера в 00:19
Политика
Бабича назначили замминистра экономического развития России
Уволенного с должности посла России в Белоруссии Михаила Бабича назначили замминистра экономического развития страны.
Обновлено в 04:31
Происшествия
Российский турист утонул в Таиланде
Обновлено в 03:53
Шоу-бизнес
Екатерина Климова подала на развод
По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.
Обновлено в 00:42